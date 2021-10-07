胡，怎麼說》十一、雙十，兩國國慶，中華民國、台灣同國一命！

胡文輝

十一，中國國慶；雙十，中華民國台灣國慶。兩國各慶各的國慶。在十一、雙十的兩國國慶之間的日子，中國派大批軍機大舉侵擾台灣西南空域，這幾天，雖尚未到「敵機臨空」的直接威脅，但已有「敵機鄰空」的感受，更深深的感受是：「中華民國、台灣同國一命」！

中國怎麼慶祝他的國慶，是他們國的事，怎麼卻在十一、雙十之間，派大量戰機、轟炸戰、電偵機、預警機等，飛到台灣西南空域，侵擾台灣的ADIZ？除了原本就一直都在的併吞台灣野心，更是見不得台灣好，更見不得台灣熱烈慶祝中華民國雙十國慶！

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從去年以來，中共當局變本加厲對台灣文攻武嚇，極盡封鎖施壓威脅強吞迫統之能事，卻反而引起美日英澳歐等等國際社會關心台灣、聲援台灣，過去的雙十中華民國國慶，駐外單位都要用各種手段全力拉人來充場面，現在很多很多國際友人主動來慶賀；在台灣更是這樣，過去台灣人民對雙十大都無感，只是敷衍幾下了事，這幾年中共打壓威迫力道愈強，台灣政府與人民更主動熱烈參與、盛大慶祝雙十國慶。

在十一、雙十的兩國國慶之間的日子，中國派大批軍機大舉侵擾台灣西南空域。（國防部提供、美聯社、歐新社；本報合成）

雙十國慶辦的愈盛大、台灣人民參與更熱列，就更凸顯十一與雙十，不是「一中兩慶」，而是「兩國兩慶」，中華民國台灣和中華人民共和國是兩個互不隸屬的兩國。這正是中共視雙十國慶、視中華民國存在若眼中釘的要因，它企圖滅亡中華民國、併吞台灣無法得逞，就派大批軍機來侵擾威脅，以惡霸之姿刷存在感，但反而更凸顯中華民國主權獨立，台灣不屬中華人民共和國。

蔡英文政府把雙十國慶辦的更熱鬧盛大、更貼近人心，因人民的參與把中華民國招牌擦的更亮了，藍營黨、媒、嘴那些人搞不楚清這種變化，不肯接受中華民國在台灣由民進黨政府扛了起來的狀況，仍然只會一直罵、一直反、一直扯後腿...，他們在內部做的事，其實就是中共在外部做的事，說是捍衛中華民國、其實在砍掉中華民國的根。

從十一起，共機幾乎天天侵擾武嚇，不論你是中華民國派、台灣派，不論你誓言捍衛中華民國、保衛台灣，不論你是綠藍白黃，感受的威脅都是一樣的，它威脅武力併吞台灣、它當然也要滅亡中華民國。即使你是紅的，你是自甘墮落賣身充當小粉紅，你是中共的走狗、爪牙、嘍囉，不要以為你就可以倖免，萬一中華民國被滅了、台灣被併吞了，你連幸災樂禍、向中共表功請賞的機會也不會有，因為你的利用價值隨之滅失，中共清算鬥爭很快也會落在你身上。

從十一到雙十，這段日子，國軍官兵真的是辛苦功高更偉大！從十一到雙十，在共機侵擾威脅下，中華民國、台灣，同國一命的感受更深刻、更強烈！

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