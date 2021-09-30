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胡，怎麼說》朱立倫與中共的秘密管道交易

胡文輝

胡文輝

2021/09/30 10:55

胡文輝

朱立倫當選中國國民黨黨魁的第二天，才收到中共總書記習近平的賀電，朱立倫自已認了，這是他與中共共同的決定。這麼一來，問題不少，以下就舉幾個：

問題一，習賀電、朱致謝，函電往來的「時間」，既然是朱立倫和中共共同決定的，那麼，問題來了，朱是透過什麼管道、何人，和中共搭上線協商出來的？如不公布，那就令人高度懷疑，那是透過秘密管道的一種秘密交易。

朱立倫當選中國國民黨黨魁的第二天，才收到中共總書記習近平的賀電，朱立倫自已認了，這是他與中共共同的決定。（本報資料照、路透；本報合成）

問題二，函電往來的「時間」，既是朱和中共協商出來的，那麼，習、朱函電交相的「內容」，是否也是「朱立倫和中共」共同決定的？

問題三，習、朱函電交相，國共兩黨唱同調，都強調九二共識（一個中國）、反台獨、統一，令人高度懷疑，這是中共刻意安排的，而朱立倫完全配合中共的促統主旋律，在感謝電文中唱和、共舞。

習近平26日發賀電（左圖），朱立倫回函（右圖）。（圖：朱立倫辦公室、國民黨提供）

問題四，習的賀電強調一中、反獨之外，還提出國共「共謀統一」等四謀，而朱的覆電中特別向習「告狀」，強調民進黨去中、反中，才造成兩岸形勢險峻。這是應中共的要求、指示而加的？或是朱方面先擬好覆電草稿，經那個朱、共之間的管道，經中共方面認可才發出的？

中共政權企圖併吞台灣、消滅中華民國，當然是敵國、敵政權無誤，朱立倫將接任最大在野黨黨魁，國民黨在立院有40席（38+2）、地方首長更佔多數，如黨魁挾全黨之力，與敵國、敵政權建立私密管道、私相交通，不但升高台灣恐被秘密出賣、被紅統的疑慮，更恐怕會成為台灣的國安危機！

所以，回頭要提問的是，朱立倫與中共的秘密管道，是否應該公開透明，以表示對台灣人民最起碼的忠誠？

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