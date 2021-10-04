胡，怎麼說》你不知道岳飛？藍版秦檜、吳三桂滿天飛！

胡文輝

趙少康稱，誰的女兒不知道岳飛、誰的女兒不知道孫中山...，批評歷史教育「去中國化」。但當今的藍營，即使知道岳飛的名，卻早已忘記岳飛反對投降求和、主張反攻復國，才會慘死在奸人秦檜之手！

中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康。（資料照）

藍營患了嚴重的「選擇性失憶症」吧，否則，自己早已丟掉了反攻復國、走的是投降求和的秦檜路，怎麼還好意思提到「岳飛」？

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而且，藍營向中共告狀，更配合中共對台灣文攻武嚇的需要，把去中、反中、仇中當做中共軍機侵擾台灣、製造兩岸情勢險峻的藉口，行徑就如同引清兵入關的吳三桂。這讓我們更清楚的看到：藍版秦檜、吳三桂滿天飛！

在國、共同唱一中、反台獨、謀求統一之下，放眼望去簡直如同「一片降幡出藍營」！

趙少康、馬英九、朱立倫等還記得吧？岳飛有一句話在國民黨歷史教育中特別強調，就是：「直搗黃龍」，不但要反攻而且要攻破敵國金國的老巢，你們國民黨也曾有句作文標準句可相互輝映：「把青天白日滿紅國旗插在南京城牆上」。

看看現在的國民黨，親中舔共、屈膝求和的「秦檜」滿滿是，還好意思講岳飛？那不只是重重自己人自打臉、更打不盡的是藍營要角的厚臉皮裡充斥太多的無恥！

趙少康講的不知岳飛、孫中山的話，即使是事實，也只是片斷的、個人化的事實，岳飛、孫中山的事跡在課本教材中都有，只是有人選擇性的不知道。

國民黨新任主席朱立倫。（資料照）

藍營不但選擇性的忘記岳飛，現代秦檜更穿梭兩岸滿天飛，而且，引清兵入關的「吳三桂」也若隱若現！

朱立倫和中共先說好，在當選中國國民黨黨魁的次日，習近平、朱立倫之間的賀謝函電交相，同唱一中、反獨，朱的覆電中還向習告狀，批民進黨政府去中、反中，造成兩岸形勢險峻...。這種向「外敵」告狀的手法，實質上就是配合中共最近對台灣的「文攻」，國、共兩黨聯手夾擊台灣。

朱立倫向習告狀之後，且看情勢如何演變？中共政權藉慶祝十一中國國慶，對台灣施展野蠻、侵略、威迫性的「武嚇」，在10月1日、2日、3日連三天，分別派38架次、39架次、16架次，3天計93架次的戰機、轟炸機等軍機侵擾台灣ADIZ。

吳三桂引清兵入關，名為協同報仇雪恨，實際卻滅亡了自己的國家；朱立倫向習近平告狀民進黨政府去中、反中，希望聯共打倒民進黨政府，卻讓中共拿來做為「以武迫統」的藉口，這種行徑是不是藍版「吳三桂」，大家可以好好想想再評價！

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