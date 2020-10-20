胡，怎麼說》中國戰狼？一群患了「強國狂犬病」的瘋狗！

胡文輝

這哪是什麼「戰狼」？中國外交官的小混混行徑，根本就是患了「強國狂犬病」的瘋狗！

我國駐斐濟代表處8日在當地舉辦「雙十國慶」酒會，中國駐斐濟大使館兩個官員沒受邀竟硬撞廳內酒會現場，欲強行對與會人員拍照蒐證，被阻止後竟動手施暴，打傷我方人員，野蠻惡質粗暴的舉動，有如患了強國狂犬病的瘋狗，瘋狗亂咬人之後，竟還誣指人咬瘋狗。

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外媒《亞太報告（Asiapacificreport）報導，十天前在斐濟首都蘇瓦發生了一次嚴重外交事件，兩名中國外交官在台北代表處慶祝國慶晚會現場，攻擊了台灣代表團成員。（翻攝自《亞太報告》）





「強國狂犬病症候群」發作的不只是現場動粗的那兩條瘋狗，還有中國駐斐濟大使館、中國外交部發言人趙立堅、也包括趙的上級領導、所謂「戰狼外交」執行者中共外長王毅等等。

有那種「強國狂犬病」外長，才會有「趙瘋狗」那種發言人，也才會有其派駐斐濟的那兩條小「瘋狗」。整個中國外交體系在王毅「逢君之惡」、討好習大大以保位的奸臣行徑下，全部都染上了「強國狂犬病症候群」，戰狼早已不是戰狼，只像一群到處亂咬的瘋狗，世界上大部分國家對中國的反感大幅上升，不就是以大欺小、自以為是、自以為可對別國頤指氣使的一群外交瘋狗造成的嗎？

中國瘋狗外交更惡質的是，侵門踏戶、企圖亂我雙十國慶之後，中國外交部及駐斐濟大使館竟囂張的指稱，台方駐館8日在公共場合公然舉行「雙十國慶」、公然懸掛「偽國旗（即中華民國國旗）」、國慶蛋糕上標示「偽國旗」圖案，前述行為製造一中一台、兩個中國，兩名中國官員硬撞是「正常執行公務」云云。

中國外交部發言人趙立堅回應斐濟事件時，竟稱我方「賊喊捉賊」，態度相當囂張。（路透）

中華民國國旗被中共稱為「偽國旗」，那就是指中華民國是「偽政權」、雙十國慶是「偽國慶」...，這是對中華民國最嚴重的汙衊！更是中共消滅中華民國狼蛇野心的赤裸裸暴露！

偽國旗、偽政權、偽國慶...，這對開口閉口宣稱「捍衛中華民國」的中國國民黨，是何滋味？中國國民黨過去曾指中共為偽政權、十一為偽國慶、中國國旗為偽國旗，現在「偽」字反而被中共冠在中華民國頭上，但是，在親中舔共成了國民黨內主流之下，只見國民黨嚴厲譴責的對象是中共官員粗暴，對於中華民國頭上被冠上偽字，竟視而不見，這反映了什麼居心？國民黨人，你難道不生氣！？

中華民國國旗被中共稱為「偽國旗」，其實就是把馬英九、蘇起最近重炒的九二共識、一中各表，送進馬桶中沖掉！

沒有一中各表的九二共識，就成了一真、一偽，一個中華人民共和國、一個偽政權，你接受了九二共識，在一個中國之下，你就是承認中共定義的把中華民國打為「偽政權」。你們不就是從外部幫中共製造條件，讓中共可以師出有名的藉口討伐中華民國偽政權嗎？

馬英九、蘇起、陳廷寵們，最近合唱的首戰即終戰、國軍一天就會投降、國軍戰力是零等等唱衰論，則是從內部瓦解台灣扺抗中共的民心士氣、鬆懈國軍捍衛中華民國的戰鬥意志，讓中共併吞台灣、消滅中華民國的野心較容易得逞。

從「偽」字分析，馬、蘇、陳們的行徑如不叫背叛國家、出賣人民，什麼才叫背叛國家、出賣人民？！

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