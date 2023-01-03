胡，怎麼說》「兩岸一家親」就是台灣「通往地獄之路」的指令！

對話，中國設了有如「刀山」的「一個中國」障礙，要台灣先接受刀山才能對話；和平，中國設了等於「投降」的「油鍋」，要台灣下油鍋被炸、被統到焦紅，才賞給你和平；中國領導人習近平又講「兩岸一家親」了，但他同時派大批戰機、軍艦穿越海峽中線、更逼近台灣領海及鄰接區，直接威壓逼迫，他口中的「兩岸一家親」，根本就是「通往地獄之路」的指令！

「兩岸一家親」一直就是習近平對台灣「招降納叛」的統戰策略之一，台灣呼應這句的政黨包括藍、白兩黨等。其實，習近平一邊講「兩岸一家親」、一邊派戰機軍艦兵力壓迫，大搞兩手策略，背後的企圖，當然就是要併吞台灣、消滅中華民國，要台灣人民投降、屈服、放棄自由民主、接受一黨專政的中共統治，藍白呼應兩岸一家親、接受一中，其實就是接受了中共的「統一全套」，只是不肯明白說出來。

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藍白兩黨及親中媒體經年累月批判蔡英文政府，不跟中國當局對話，卻不提中國對台灣設下有如刀山、油鍋，通往地獄之路的對話前提條件！中共的對話前提「統一全套」就是:接受一個中國、承認台灣是中國的一部分、一個中國就是中華人民共和國。

抗中保台、抗共保台，或最近改個詞叫「和平保台」，無論叫什麼口號，最重要、最根本的就是「保台」，台灣不保，言論自由當然不保、民主選舉當然不保、中華民國當然不保、主權獨立當然不保、文化主體當然不保....，總之就是台灣一被統、被併吞則成千古恨，前面講的那些本是台灣人民日常的東西，都被中共打包奪走、泯滅、銷毀殆盡、淪喪到屍骨無存！

從馬英九2008年當總統起始，國民黨政權就從反共轉換成親共模式，從統一變成被統模式，從捍衛中華民國大轉變成終極被統中華民國實質淪亡模式，從備戰抗共變成棄守舔共模式...。國民黨馬政權當政8年、下台在野至今近7年，國民黨那幫人無論是馬英九、連戰、朱立倫、趙少康、江啟臣、侯友宜、盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安....，都是相同的一個中國調，他們講的「和平」不是和平，而是要經由投降來換和平，但他們從不承認那就是投降，從來不肯實話實說，台灣承認一中，就是終極失去全部、被中共政予取予求、拿走一切。

說白了，紅藍白所謂的和平、所謂兩岸一家親，他們的口令一致，全都是政治騙術，就是用驅迫加欺騙的兩面手法，要台灣走向被中共政權專制統治的地獄之路!

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