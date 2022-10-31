胡，怎麼說》石之瑜、馬英九們的論調，放在「舔共圖鑑」檢視，醜態就現形!

石之瑜、馬英九最近的論調，讓很多人看了非常生氣，其實，把「他」們、「他」們的言論，都放在中國之內的「舔共圖鑑」、「舔習圖鑑」裡檢視，馬上就讓他們的醜態邪心現出原形，從而各歸其類、真相就大白....。

台大政治系教授石之瑜在中共20大、一黨專政「進化」、「惡化」成一人獨裁，習近平成了實質紅朝皇帝的關鍵時刻，在設在台灣的一家網媒發表「習近平再獨裁，也比民進黨更民主」論調。

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馬英九在救國團的抗爭活動上，除了稱大陸也是中華民國領土，更引用1982年公布的中華人民共和國憲法「台灣是其領土」，強調「兩岸怎麼可能互不隸屬?」，藉此狠批蔡英文總統「在搞分離主義」。

這兩個人、以及兩個荒唐論調，都放在中國之內檢視，可以清楚驗出他們及他們言論的DNA，都可以在「舔共圖鑑」、以及新熱門的「舔習圖鑑」裡找到其歸屬！

過去，中國國民黨有句口號:「中共非中國、中國非中共」，那是國、共互爭中華民國、中華人民共和國誰代表中國，在那個年代，中華民國、中華人民共和國當然互不隸屬。現在，中國國民黨接受習近平定義的九二共識、一個中國、一國兩制，在馬英九、石之瑜們的認知裡，「中國就是中共、中共就是中國」，所以他們反對蔡英文強調的兩岸互不隸屬，反對兩岸互不隸屬、又認定中國與中共等同，那就是馬、石們真正認同的就是:中華民國、台灣都隸屬中華人民共和國、隸屬中共政權統治。

在認同政治之下，馬、石們歸屬、效忠的對象就是中國=即中華人民共和國=中共政權!中共的頭子，就是他們同的中國領導人、就是他們效忠、親舔的對象，因此，在馬英九們、石之瑜們，以及國民黨內不少深藍人士，習近平既是他們認同的中國領導人，就像他們的皇帝一樣，把習近平當「聖君」一樣供奉，即使再怎麼獨裁專制、清零獨裁、迫害異議、殘酷鎮壓、毀滅人權等等等，馬、石們都不會批評習，因為習是他們的皇上。

反觀馬英九、石之瑜、蔣萬安、徐巧芯、朱立倫、趙少康等，對民進黨、蔡英文總統等則完全是另一副嘴臉，惡言相向、狠批誣衊、假話連篇都敢出口，因為，他們心態上根本不認同、不接受台灣人民以絕對多數選票選出的蔡總統!

因為，他們長期浸淫於中國醬缸文化裡，早已是非不分，把習近平視為「中國自己人」，親中、舔共、舔習屁屁，都毫不知羞!

因為，他們把蔡英文及民進黨都視為「台灣的外人」，用什麼樣最惡質手段對付，都自認剛剛好而已!誰叫蔡英文及民進黨用選票打敗了他們?

藍營之所以出現「習近平再獨裁，也比民進黨更民主」、「兩岸怎麼可能互不隸屬?」等論調，真的不必訝異、不必生氣，因為他們本就是舔共圖鑑、舔習圖鑑裡的產物。

其實，還有一個因素，習近平自己給自己3連任、7常委變成「習近平和他的6個小矮人」、形同晉位為皇的當下，自吹自擂民族復興中國夢，舔共就是自舔、舔習則為求官，在實在太多了，所有媒體唯一重要的事就是忠習、捧習、學習、活學活用習思想等等...，但這些拍習馬屁的，雖然比馬毛、牛毛更多，但都是中國內部的，在習來說總有些缺憾，中國古代皇帝登基，總想方設法安排前朝退位之君或後代、前朝臣、外邦之主等來歸、朝見、祝賀，當今，馬英九、蘇起、蔣萬安等應該最適合扮演這類角色，他們差不多就是這類史書上「貳臣傳」角色吧!

你的一票，如要投給舔共舔習，你就投藍；如果不願被舔共，你的一票，千萬不要投藍!

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