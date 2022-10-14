胡，怎麼說》馬英九「前區長」狂賀習近平連任「區長」、晉位「區皇」...

馬英九真的是愈活愈萎矮無骨了、愈活愈龜縮了！他指責蔡英文總統堅持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是挑釁中共、違憲，還稱大陸與台灣是「一國兩區」、不是「兩國」云云。但是，面對在他的說法癦也應只是「區」的中國、只是「區長」的習近平， 卻卑躬屈膝、跪姿順服、舔媚至極，不敢有一絲的讓違背。

馬英九面對中共，既然是那麼無骨、萎矮、龜縮，就自己去無骨、萎矮、龜縮吧，不要把中華民國賠進去、更不容把台灣也賠進去！但是，他做的一切事，卻是即使賠了中華民國、賣了台灣、賣了人民的自由民主人權，也要討好中共。

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在此給馬英九一個涼心又良心的建議:中共20大即既將在16日到22日召開、習近平將連任中國國家領導人，既然你堅持「一國兩區」，彼習近平為一區區長也、你亦曾任自以為是另一區區長也，那你應該以前「區長」頭銜，電賀習近平連任「區長」成功！？

至於習近平連任後將如同「紅朝皇帝」，即使以馬的區長來說，也是晉位為「區皇」了，馬前區長更應上表向「習區皇」表忠及恭賀才是。

當然，「馬前區長」只能代表他自己和跟著他的馬英九們，至於賀習區長連任成功、更晉位「區皇」的電文，要怎麼頌揚「習區長」、祝賀習區皇萬萬歲、鳥生魚湯（喔，是堯舜禹湯啦）、英明偉大、萬年統治一國兩區什麼的，也就隨你及你們寫啦，反正你們那一狗票長久浸淫在中國夢的醬缸裡，頌聖拍馬的人才濟濟，再怎麼肉麻諂舔的句子，都可以恬不知恥的拿出來。

在中共一黨專政沒倒台之前，中共就是中國、中國就是中共!馬英九、趙少康等人過去都是反共、反攻大陸喊的最大聲的一群，現在卻是最反「抗中保台」、反「抗共保台」的深藍一族，不抗中、不抗共，那就是請中共消滅中華民國、併吞台灣，和「吳三桂請清兵入關」名為報仇、實際卻是滅了自己的國家。

馬英九講的「首戰即終戰」、「國軍一天就會投降」等失敗主義、投降主義的「無骨馬前區長」論調，在趙少康口中，化為「票投民進黨、青年上戰場」的選戰口號，內裡其實都是失敗主義、投降主義，把台灣青年都當做魯蛇，更和中共對台軍演武嚇、派戰機軍艦天天襲擾台灣，相互唱和呼應。藍白黨如都喊那句口號打選戰，那麼，紅藍白三黨協力滅亡中華民國、併吞台灣、把台灣變成中國統治特區的奸謀，就若隱若現了。

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