胡，怎麼說》喊殺「共匪」的，奉若上賓；寫了「我國」的，出征追殺...

胡文輝

什麼「小粉紅」？其實就是山寨強盜窩子派出來打家劫舍、擄人勒贖、強暴霸凌的「小嘍囉」，依據山寨「大大王」指示辦事，鎖定特定目標就出征！台灣媒體如果大肆轉傳、渲染、擴大小粉紅的行徑，那你就成了小嘍囉的小小嘍囉！

請看，為何曾喊殺「共匪」的，中共奉若上賓；曾寫了「我國」的，就遭小粉紅（小嘍囉）出征追殺...？一隻專制幽靈的大大黑手，若隱若現的在操控著小粉紅（小嘍囉）！殺共匪與寫我國，哪樣對山大王侮辱大？當然是殺、共匪，但是，小粉紅要不要出征追殺？全聽中共大黑手的旨令！

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而且，在小粉紅（小嘍囉）在網上出征討伐亂鬥之後，藝人演出的影視音作品在中國被下架、在中國的演出機會可能沒了，做這些決定的，不是小嘍囉，是那隻萬惡的大黑手─中共專制政權。

台灣出生的藝人張鈞甯，曾在11年前的中央大學碩士論文上寫著「我國」，就遭中共的小粉紅（小嘍囉啦）指為台獨，鎖定出征追殺。即使她被急著表態稱自己是中國人、中華兒女、不是台獨，小粉紅繼續圍剿她，演藝作品仍遭中國封殺下架。

台灣出生的藝人張鈞甯，曾在11年前的中央大學碩士論文上寫著「我國」，就遭中共的小粉紅（小嘍囉啦）指為台獨，鎖定出征追殺。（資料照）

照中共派出小嘍囉們霸凌逼壓張鈞甯的標準，台灣兩千三百萬人個個都是「台獨」，因為人人都出生在中華民國，中華民國就是「我國」，我國就是台獨，那麼，豈不是人人一出生就犯了中共的紅線？「出生在中華民國」豈不成了一出生就帶著辱華、辱中的「原罪」？

不論你是急統、緩統、中華民國派、台灣派、獨派，不論藍綠白黃，全都被打成了台獨，中共此舉根本就是在逼迫台灣兩千三百萬人非團結抗中不可！難怪趙少康等代表的藍軍親中統派也著急了，連忙出聲挺張鈞甯，要求中共不該讓「小紛紅治國」。

但是，中共的操作反台獨，根本就是因人、因事、因需要、因利用價值而有多重標準。因此，藝人寫「我國」就有罪，遭出征狠批惡整，當年曾高喊殺「共匪」的，卻不但沒遭小粉紅亂鬥，還備受中共高層禮遇、奉若上賓。

國民黨的黨、政、軍等等巨頭，馬英九、連戰、朱立倫、趙少康、韓國瑜、郝龍斌、張亞中、江啟臣、卓伯源、吳斯懷....等等，那一個不曾喊過「消滅萬惡共匪」？現在的論調卻是向匪屈膝求和、甚至降服。

尤其那一票退將，在職時經常把仇匪、恨匪、殺匪掛嘴邊，命令我等小兵們大聲跟著喊，他們退休後受邀去中國訪問，非但沒有小粉紅（小嘍囉啦）出征圍剿，更備受中共高層禮遇、奉若上賓。

尤其那一票退將，在職時經常把仇匪、恨匪、殺匪掛嘴邊，命令我等小兵們大聲跟著喊，他們退休後受邀去中國訪問，非但沒有小粉紅（小嘍囉啦）出征圍剿，更備受中共高層禮遇、奉若上賓。圖為2016年我國32名退將集體赴中參加參加中共總書記習近平主持「紀念孫中山先生誕辰150週年大會」。（圖擷自Youtube）

這是中共在招降納叛嗎？為了他們有台灣的情資可出賣？有統戰的利用價值？分化台灣？他們已向中共政權宣誓效忠？看來竟是以上皆是、至少多點答案皆是。中共把他們列為現階段要聯合的「次要敵人」、以共同打擊「主要敵人」民進黨，在利用完了以後再批鬥，鬥倒、倒臭。

國民黨自己就是前車之鑑，國民黨人難道忘了兩蔣的教訓？中共在中國和國民黨鬥爭時，就玩過聯合次要敵人左傾文人、不懂民主卻自封民主派的人士，共同鬥倒國民黨，但它取得天下後，把左傾民主派人士全部清算鬥爭，兔子抓到了、走狗就可殺了，如是而已。現在，國民黨、民眾黨成了中共要聯合的「次要敵人」，紅藍白要共同對付的「主要敵人」則是民進黨蔡英文政府。

現在，國民黨、民眾黨成了中共要聯合的「次要敵人」，紅藍白要共同對付的「主要敵人」則是民進黨蔡英文政府。（資料照）



藍白千萬不要以為充當中共的走狗、爪牙，親中舔共不落人後，阻台灣結盟美日等外援、扯台灣內政後腿，亂台有成之時，就可獲得中共封賞。其實，台灣萬一不幸被中共佔領了，你們的末日也就到了。

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