胡，怎麼說》吹箭、符水、俄羅斯輪盤...，藍白軍下面妖風將吹哪？

胡文輝

吹箭、喝符水、俄羅斯輪盤...，藍白軍吹起黑國產疫苗、黑政府防疫指揮中心的反常妖風，仍在狂吹。現在，德國原廠直送的BNT（復必泰）即將出貨到台灣，藍白軍下面一場反智妖風將吹向哪？

「蔡政府可能用吹箭逼人民打高端疫苗」，這種超級無腦的謠言，竟在深藍陣營瘋傳，高雄市議員黃捷等日前伸手臂挺國產疫苗，在打高端後特別秀出來，並以「現場沒吹箭」反諷，直接回射箭箭命中藍營要害，引得大家會心同聲大笑。

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國民黨青年軍3人日前接著演出燒符咒、喝符水、反高端的荒唐丑劇，繼續秀藍軍反智的下限，而下限還有下下限、好像還深不見底。

「正常倫」朱立倫接著上場演出，他把打高端疫苗比做逼人玩「俄羅斯輪盤」，這是什麼極端不倫不類的比喻！反智的妖風吹遍藍營，廟愈吹愈小、妖風則愈吹愈大，「正常倫」也反常了？！

「俄羅斯輪盤」是極端殘忍的遊戲，過去也曾做為處刑之用，左輪槍6個洞輪裡填入一顆子彈，轉動後，對腦袋扣板機，生死立判。朱立倫用俄羅斯輪盤「扣扳機」比喻打高端，比韓粉的「吹箭說」更黑到爆，大約是為了黨魁選舉、藉此向韓粉交心？可是，人為為偽、反常為妖，正常倫竟反常至此，未來如何回復正常？

打疫苗引發嚴重副作用而死亡，每一種疫苗都不能免，高端才剛施打約20多萬劑，4例打後死亡的原因都尚待驗明，目前的死亡數、死亡率尚不具科學統計意義，但未來一定也是以百萬分之幾計算。（本報資料照）

打疫苗引發嚴重副作用而死亡，每一種疫苗都不能免，各國、各種疫苗的統計數字差很大，但死亡率都非常非常低，大約在百萬分之10到100多，BNT、AZ、莫德納、嬌生等皆如此，高端才剛施打約20多萬劑，4例打後死亡的原因都尚待驗明，因此目前的死亡數、死亡率尚不具科學統計意義，但未來一定也是以百萬分之幾計算，就是很低很低。

打疫苗副作用比例極低、不打疫苗染疫機率很高，所以各國都推行打疫苗防COVID-19（武漢肺炎）。朱立倫為了黑高端，竟拿1/6死亡率的俄羅斯輪盤賭類比只有百萬分之幾致死率的打疫苗，刻意把兩種不能比較、不相干、差太大的機率做類比，不但不倫不類，根本就是為黑高端不惜黑了他正常倫名聲，虧他還是會計學博士呢。

機率問題再舉坐飛機來說明，失事死亡率全世界平均約12.5人/百萬小時，你能把每次坐飛機比做賭俄羅斯輪盤嗎？

德國原廠直送的BNT（復必泰）即將出貨到台灣，這批據說是做好了之後，本來要以上海復星的商品名復必泰銷中國的，但中國政府卡關不給EUA，無法銷中國，台灣官民合作，馬上接下這批300萬劑中的200萬劑，我們當然要感謝台積電、鴻海及郭台銘、慈濟出錢價購捐贈疫苗，郭董、衛福部及駐德官員更分工合作催貨、搶貨，眼看達陣在望了。

這批BNT瓶子上雖寫著復必泰，但我絕對不會稱為「統戰疫苗」，疫苗就是疫苗，通過檢驗，馬上可施打，抗病毒、助防疫的就是好疫苗；我更不會說那是「中國不要、台灣當寶」，不會像藍白陣營那麼雞腸鳥肚邪心，日本贈台灣AZ疫苗解台灣疫苗之急時，竟瞎說那是「日本不要、台灣當寶」，私下卻一狗票大老小老黨國親友團耍特權搶打AZ。

官民合作催貨、搶貨達陣，德國原廠直送的BNT幾天後到台灣之後，藍白營應該不能再黑政府故意不催不搶外國疫苗只為護航高端了吧？但是，編造的出吹箭、喝符水、俄羅斯輪盤等歪七扭八謊言的那些雞腸鳥肚邪心，誰知他們下面會再興什麼妖風？但是，台灣已是妖風吹不倒，管它藍白紅黑風！

再看，昨天全國確診人數+0，柯文哲也上臉書蹭熱度，說「台北市+0，全國也+0」，不料，隔沒多久，竟把「全國也+0」，改成「全台灣新冠肺炎病例+0」，連內文的國人等字眼都刪了。這是什麼心態啊！

不能稱全國只能稱全台灣、全台灣不是全國，這是預備競選「特首」的起手式嗎？

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