胡，怎麼說》沒知識兼沒衛生的「知識藍」！

胡文輝

沒知識兼沒衛生為害社會不大，沒知識卻號稱「知識藍（白）」，充當帶風向的意見領袖，散播沒衛生的訊息，那就會成為腐蝕社會共識的禍害。現在就看看知識藍（白）柯、楊一對寶，幹出什麼糗事兒！

楊志良、柯文哲，一個打著前衛生署長名號、一個號稱157又出身名門台大醫學系，都是知識藍（白）的代表人物之一，其實就反國產疫苗、逆時中、反綠營執政、親中路線等來看，早就是「藍白一家」啦，他們這兩天都在「黑」國產疫苗，但是，反而自曝沒知識兼沒衛生，政治立場上綱、理歪卻氣壯。

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楊志良看不懂ANA（anti-nuclear antibody，抗核抗體），錯把這個免疫風濕相關病症的向清抗体指標，當做COVID-19疫苗誘發對抗SARS-CoV-2病毒的中和抗体（neutralizing antibody）指標，痛批正申請EUA（緊急使用授權）的國產疫苗研發聯亞公司，為自己退出聯亞疫苗的人體實驗、趕去打AZ疫苗找藉口。

楊志良（中）看不懂ANA（anti-nuclear antibody，抗核抗體），錯把這個免疫風濕相關病症的向清抗体指標，當做COVID-19疫苗誘發對抗SARS-CoV-2病毒的中和抗体（neutralizing antibody）指標，痛批正申請EUA（緊急使用授權）的國產疫苗研發聯亞公司，為自己退出聯亞疫苗的人體實驗、趕去打AZ疫苗找藉口。

其實，參加人體實驗的人本來就可以自由退出，只要告知實驗單位即可，但這個所謂的「知識藍」，竟連醫學生化知識都大錯特錯，卻大言不慚的自己引用、大發議論批評聯亞沒倫理，用自己無知、學淺、而搞錯的東西來「黑」國產疫苗，真的丢臉丢到家！原來所謂「知識藍」就是這副德性，不但沒學術倫理、更連面對錯誤的做人基本態度都蕩然無存！

楊志良的大錯，被林靜儀醫師踢爆，不過剛剛好而已，楊志良未見回擊或道歉，卻見柯粉、藍軍湧上去幫楊志良「圍勢」、群起攻擊林靜儀醫師。不過，這是學術基本領域內的事，對、錯如此分明，活在封閉世界的無知「蠢粉」的沒衛生攻擊，反而愈凸顯知識藍真的沒知識，只有政治立場掛帥。

從柯粉動作來看自命防疫知識天下無敵棒的柯文哲，昨天他說看不懂衛福部給高端的EUA，還酸諷那是「台灣版EUA」。從昨天他酸高端為台灣版、並常發言黑國產疫苗看來，可能性有2:1是他真的不懂EUA，沒知識卻敢亂嘴、亂噴口水，只要能黑國產疫苗就好！2是他心態就是否定台灣是個主權獨立國家，否定台灣有權發給EUA。或者以上兩點皆是，柯文哲的沒知識亂嘴，其實就是所謂知識藍的通病。



從柯粉動作來看自命防疫知識天下無敵棒的柯文哲，昨天他說看不懂衛福部給高端的EUA，還酸諷那是「台灣版EUA」。（資料照）

EUA（緊急使用授權）是一個國家或政治實體的政府管轄權行使，高端昨天通過的本來就是台灣的EUA，目前台灣已經给了AZ、莫德納、BNT等EUA。AZ目前已取得102國EUA，BNT80多國，莫德納約50國...。但中國都不給BNT、莫德納、AZ等EUA，中國對自家的低科技滅活疫苗國药2支、科興1支不但給EUA，還給了可直接上市的葯證。但歐洲大國、美、日、台都没給中國那三支疫苗EUA，即使WHO認證了國葯、科興各1支。

高端目前取得台灣一國的EUA，這只是個開始，未來必須分别向各國申請，最終當然是希望取得多國的藥證，但也當然要看疫苗產品是否夠強、價格是否有競爭力。





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