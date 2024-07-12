自由開講》國防工業的國際合作：提升技術與裝備的全球戰略

◎茜茜

國防部為了提升國軍的夜間作戰能力，委託軍備局401廠生產上萬具「步機槍夜視鏡」和「頭戴式夜視鏡」，然而因為「光放管」缺貨導致計劃延宕，這一系列夜視設備的生產和配發，對於國軍的夜間監偵能力至關重要；本文將探討國軍在夜間戰場上的監偵能力，並分析軍備局在未來如何進一步提升國軍的作戰能力，以應對現代戰爭的需求。

圖為陸軍特戰部隊6人小組上周六在全國高中職儀隊競賽決賽場邊「全副武裝」現身台北市自由廣場，而各組員頭盔上安裝的，即是國造TS-96型夜視鏡。（資料照）

國軍夜間監偵能力的重要性

夜間作戰能力是現代軍隊不可或缺的一部分，特別是在高科技戰爭中，夜視設備的優劣直接影響戰場上的優勢，國軍透過大量採購和配發夜視鏡，旨在提升部隊在夜間的監偵和作戰能力，步機槍夜視鏡和頭戴式夜視鏡的使用，能夠大幅提高士兵在夜間的視覺範圍和目標識別能力，確保在夜間作戰中的戰術優勢。

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現有設備的挑戰與改進

現有的TS-93步機槍夜視鏡和TS-96頭戴式夜視鏡雖然性能良好，但在光放管缺貨的情況下，供應鏈的穩定性成為一大挑戰，未來國軍需要加強與供應商的合作，確保關鍵零部件的穩定供應；此外，可以考慮研發和引進更先進的夜視技術，例如數位夜視技術和紅外線熱成像技術，以進一步提升夜間作戰能力。

軍備局的未來發展方向

軍備局在未來應該加大對新技術的投入，特別是在夜視和偵察技術上的研發，除了傳統的光學夜視技術，應積極探索和引進數位化夜視系統和多光譜成像技術，這些技術不僅可以提供更清晰的夜間視覺效果，還能適應不同的戰場環境；此外，加強國產化零部件的生產，降低對國外供應鏈的依賴，也是提升國防自主能力的關鍵。

未來戰爭需求的適應

現代戰爭的特點是高科技和信息化，國軍在未來應該加強對信息化戰爭的準備，提升電子戰、無人機作戰和網絡戰的能力，夜視設備的改進僅僅是其中的一部分，整體戰術和戰略的現代化才是關鍵，國軍應加強跨領域的合作，與科技公司、研究機構和其他國防部門合作，共同研發和推廣先進的作戰技術。

台灣與國際社會的支持

台灣與國際社會應該加強對國防工業的支持，特別是在技術引進和合作方面，國際合作可以幫助國軍獲得先進技術和裝備，提升整體作戰能力；同時，應加強國防工業的研發投入，培育本土技術人才，確保在面對未來的挑戰時，有足夠的技術儲備和應對能力。

總結

國軍夜間作戰能力的提升，不僅僅依賴於現有設備的改進，還需要整體戰略和技術的全面升級，軍備局和國防部應積極應對現有的挑戰，探索新的技術路徑，確保國軍在未來戰爭中的優勢地位；同時，台灣與國際社會的支持，也是提升國防能力的重要保障，通過多方協作和技術創新，國軍將能夠在現代戰爭中立於不敗之地。

（作者為研究生）

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