法操》養兄妹之間可以結婚嗎？／《眼淚工匠》禁忌的吸引力！

民法第 1077 條規定：「養子女與養父母及其親屬間之關係，除法律另有規定外，與婚生子女同。」，兩人即便沒有血緣關係，但在法律上就是兄妹關係，因此是不能結婚的。

◎法操司想傳媒



近期Neflix上有一部以青少年為題材的義大利電影備受討論，由電影改編自義大利女作家艾琳·杜奧姆的同名小說，以下涉及劇透，請斟酌觀看。

《眼淚工匠》劇照。（圖取自Neflix）



年僅8歲的妮卡在一場車禍中喪失雙親，妮卡隨後來到有「墳場」之稱的「晴溪孤兒院」，裡頭的院長瑪格麗特有虐童的癖好，孤兒院裡的孩童長年飽受折磨。在妮卡初到孤兒院時，瑪格麗特當場給妮卡下馬威，命令瑞吉爾將妮卡父母贈與妮卡的項鍊沒收，妮卡與瑞吉爾也因此而產生芥蒂。



後來青少年時期的妮卡被一對好心的夫婦收養，同時這對夫婦也被瑞吉爾的鋼琴聲所吸引，便一同收養瑞吉爾，妮卡與瑞吉爾也因此成了養兄妹。但瑞吉爾對妮卡的態度十分冷淡，甚至以為妮卡因為以前在孤兒院所發生的事情而恨他。兩人就在一種緊張又複雜的關係中度過，但另一方面瑞吉爾卻因為妮卡的男同學騷擾妮卡而與對方大打出手，這讓妮卡陷入深深的懷疑，究竟瑞吉爾是喜歡她還是討厭她。



兩人曖昧不明的關係終於在瑞吉爾癲癇發作時確認，不過同時喜歡妮卡的同學萊諾並不贊同兩人的關係，瑞吉爾認為妮卡應該有個正常的男友，隨後瑞吉爾拒絕被密利根家收養而毅然選擇離去。



在學校舞會期間，萊諾試圖在教室裡對妮卡進行性侵，但瑞吉爾介入救了妮卡。妮卡和瑞吉爾在教室裡接吻並發生性關係。離開舞會後，憤怒的萊諾在橋上要開車撞他們，他們為了躲避追擊奮而跳下河裡，妮卡在醫院醒來後，德知瑞吉爾以自身肉體為盾阻止了她的墜落，他處於昏迷狀態，而他患有的腦神經瘤使情況變得更加複雜。



之後妮卡在法院出庭指證瑪格麗特在孤兒院虐待他們，他們打贏了官司，妮卡在醫院告訴瑞吉爾，此時瑞吉爾也從昏迷中醒了過來，最終兩人幸福的結婚，兩者婚後育有一個女兒，過著幸福無憂的生活。



想要收養小孩，需要什麼要件？



電影裡一對夫婦想要收養妮卡與瑞吉爾，不但需要兩人父母或法定代理人的同意，也需要書面加上公證才能合法收養。不過妮卡與瑞吉爾兩人皆失去雙親，此時的法定代理人即是孤兒院院長瑪格麗特（七歲以上未成年之收養須得到法定代理人同意），當然也需要妮卡與瑞吉爾兩人同意。



養子女（養兄妹）間可以結婚嗎？



電影裡妮卡與瑞吉爾被同對夫婦收養，兩人及是養兄妹關係，兩人依法是不能結婚，民法第 1077 條規定：「養子女與養父母及其親屬間之關係，除法律另有規定外，與婚生子女同。」，兩人在法律上就是兄妹關係，因此不能結婚。



禁婚親的規定在民法983 條：「與左列親屬，不得結婚︰一、直系血親及直系姻親。二、旁系血親在六親等以內者。但因收養而成立之四親等及六親等旁系血親輩分相同者，不在此限。三、旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者。」



電影中若妮卡與瑞吉爾想要結婚，就必須終止與養父母的收養關係，依照民法第 1080 條：「養父母與養子女之關係，得由雙方合意終止之。前項終止，應以書面為之。養子女為未成年人者，並應向法院聲請認可。」，故瑞吉爾想要終止與養父母之間的關係，必須得到法院的認可。



眼淚工匠是一部極具浪漫色彩的青少年電影，不過電影裡也有男女主角情慾的畫面，建議未滿十二歲之兒童不宜觀賞，十二歲以上未滿十八歲之少年需父母或師長輔導觀賞。

本文經授權轉載自法操 【電影法律】《眼淚工匠》禁忌的吸引力——養兄妹之間可以結婚嗎？

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