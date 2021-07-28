自由開講》沒有什麼「國際認証」，談外行凌駕內行！

王英明

這兩天小兒科醫師界，非常憤怒的話題是，小兒科、小兒感染科及婦產科醫師竟被認為是不懂疫苗的人，而指控的人，是時代力量的黨主席，她本身是藥理大學食品營養的副教授。藥物科技大學，廣義上是醫學的一個分支，當老師的人，平常接觸醫藥領域機會應該很多，對疫苗這麽專業的討論，既然仍是以外行角度，來責問內行人「你們懂嗎」，難怪令人有無語問蒼天的感慨，套一句專欄作家講的「會被氣得人都黏到天花板去」。雖然後來她有道歉了，但是身為國會議員，不是市井小民，提出指責之前，難道都不必有普通常識？一個不慎重的發言，將失去全台灣醫師對時代力量的支持，實在是得不償失。

（圖為日前立委陳椒華臉書截圖）

最近幾個月，為了政治利益，一些外行人，讀了一點皮毛知識，就想挑戰國內重量級的感染症教授、以及許多世界級疫苗學者。對這些人數有限的國寶醫學人才，我們醫學界一向是敬重有加，連開醫學會議時，當面碰到這些權威，也必須謙恭站在一邊，不敢造次。筆者身為小兒專科醫師，不是感染症次專科醫師、也不是免疫或疫苗專家，在醫學會也只能乖乖坐在台下聽他們演講，沒有發言的份。

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近兩禮拜看到我們所景仰的醫學界大師，紛紛被各方奇怪的言論攻擊得體無完膚，實在非常痛心與不捨。這十幾年來，台灣的某些科學專家，已屢被某黨派一再糟蹋，以致生技工業發展停滯不前。很想請問那些人，你們什麼時候才要放過台灣？

這些政客完全違反文明世界的通則，不願尊重專家，而部分民眾竟然也樂當粉絲追隨，甚至高票把他們送入國會殿堂或地方政府，真是不可思議。說來真是好笑，某位高IQ外科醫師，竟然也搖身一變，成為防疫專家，天天開記者招待會。試想他去參加醫學會的疫苗、防疫專題討論會，他有上台發言的資格嗎？

近日常聽到新冠疫苗的「世界標準」、「國際認證」，這是非常錯誤的觀念。新冠肺炎疫苗的開打，不滿一年，最著名的四大疫苗，都是臨時認證，沒有一家是做完完整三期試驗，真正的藥證核准，起碼還要再經過三到六年的觀察。講白一點，全世界的人類都還是處於白老鼠的階段。沒有所謂國際認證這回事，有的只是各國政府的臨時藥證授權（EUA）。我們常常聽到有人說，因為美國沒有認證，或歐盟沒有認證，所以有問題。其實講這句話才是有問題。

近日常聽到新冠疫苗的「世界標準」、「國際認證」，這是非常錯誤的觀念。新冠肺炎疫苗的開打，不滿一年，最著名的四大疫苗，都是臨時認證，沒有一家是做完完整三期試驗，真正的藥證核准，起碼還要再經過三到六年的觀察。圖為疫苗示意圖。（路透社）

如果某政府認為某疫苗是合格的、是對該國國民有幫助的，就可以給EUA 購買來給人民使用，有任何責任就由政府擔保。這是展現國家的主權，與別的國家毫無關係。

「世界標準」是什麼？台灣一定要依照世界標準嗎？若是台灣的專家有足夠的超強能力，做出安全性高、有保護效力的疫苗，也會成為各國仿效或購買的對象，而成為國際標準。對自己沒有信心的人，才會說要追隨別人的國際標準。

「免疫橋接」也是很多外行人及部分保守或不樂見國產疫苗誕生的學者，所指責的話題。有些人可能不知道，美國FDA在審核藥物，有時候提早發現某藥確實有治療效果，便會主動對實驗叫停，提早准許讓正在服用安慰劑的病患，開始使用有治療效力藥物。這種彈性調整方式，免於實驗三期完成的作為，叫做「拯救人命」，不叫做「放水」。因為明明知道藥物有效，病人何必平白犧牲、繼續使用安慰劑？稍用點思考，便知道這是橋接的基本概念。

人類史上，過去疫苗的發展，起碼都要10年才算成功。事關緊急人命，去年新冠疫苗開始上市，前後只是半年到10個月。最積極的美國政府，不管成敗，盡量補助巨額款項給各廠商，並給予種種幫助及方便，在剛進行三期有初步報告，立刻准許EUA而上市開打。在這裡插一句話：某執政黨前任立委最近竟諷刺說，會快速給高端EUA，是因為該疫苗公司缺錢。美國政府那樣疼惜其國內疫苗公司，台灣竟然有人喜歡作賤國產疫苗，真是令人悲從中來。

世界各國新冠疫苗使用至今，安全性雖各有難題，大致上已經開始發揮降低感染的危險，以及重症死亡的發生率，抗體產生的成效，結論慢慢也都底定。在開始，完全是茫茫然，不知道保護力如何，各疫苗才會進入三期實驗，以實戰觀察疫苗的效力。但現在既然已經都確定了疫苗大概的結果，而在實驗室裡面，也可以用嚴謹的血清抗體比較，以統計學方法估算另一疫苗的效力，這跟前面所說，美國FDA有時候視情況，當審查某種藥物，已經確認結果，就可以提前勒令停止三期實驗而正式給藥，目的是為了救病人，是一樣的道理。

明明都已知道在實驗室裡面做完比較，並且確認有效力，若是到重災害地區，還是執行傳統三期實驗，也就是部分人給疫苗，部分人給安慰劑（生理食鹽水）、而讓某群人冒著染疫的危險，甚至重症死亡，這不是非常不人道的行為嗎？若是明白這個道理，就不該說：免疫橋接是草菅人命，我們反而要說這是要拯救人命。

科學必須講究真理，研發疫苗目的是為了救人。外行人甚至像筆者本身不是感染症醫師，唯一能做的就是絕無懸念，信任專家。國內有很多疫苗免疫學者菁英，筆者相信他們是憑著對學術的一股熱情，希望能夠做出領導國際標準的疫苗，貢獻全人類。如果真的是為了謀利，在私人大醫院當主治醫師或個人開業，應該會有更好的收入。

在台灣有些人，完全不相信人類也會有偉大的使命感或情操。他們認為凡事一定要對自己有利益，不然你為什麼要做？對那些日夜努力、研發疫苗的專家學者，完全不了解、也不相信，所以會用極盡侮辱的語言來攻擊。他們也不覺得發展國產疫苗，對國家會有什麼好處？甚至跟中國一樣，擔心台灣會因此發展疫苗外交、擴大台灣的影響力。所以總是以「不合國際認證」，「不符合世界水準」來批評。本文就是想指出他們的錯誤所在，這不是護航國產疫苗，也不是說高端就是最好的疫苗，國產疫苗就像自己的孩子，是全國人民的疫苗，不是某一黨的疫苗。我們要做的是嚴格去監督其品管，而不是盡講外行話。

圖為國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍日前開「外交部淪為高端國際行銷部？」記者會，鄭麗文質疑，國產疫苗未經國際認證，送出去真的能強化邦誼嗎？（國民黨團提供）

（前小兒科醫學會教育委員）

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