自由開講》不打疫苗國民黨真的只信喝符水

吳建忠

先講結論提醒大家，喝符水很可能會重金屬中毒，因爲印製符咒的油墨裡面含有鉛，長期喝會有神經中毒的危險，另外畫符用的是紅墨是硃砂，那更是含有劇毒。奉勸國民黨為了政治目的要恐嚇大家別打疫苗、抹黑國產高端疫苗，也千萬別拿自己的小命開玩笑，任何一條性命都是寶貴的，我們不許你們這樣作賤自己。

但是面對疫苗這種攸關對抗疫病的大事，朱立倫卻說：「打疫苗，不是玩俄羅斯輪盤。」江啟臣也說：「沒有人樂見憾事發生。」國民黨主席參選人真厲害，隔空就可以診斷死因。農曆七月不說人話，這種不是無知就是惡意，刻意誤導民眾，其心可誅。

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當韓國瑜缺席主席選舉之後，現在江啟臣、朱立倫、趙少康爭相練肖話，大家都在覬覦那五百萬的韓粉，這是國民黨內的韓國瑜效應。韓國瑜那套模式可以吹出五百多萬票，這些國民黨主席參選人拼命學。

江啟臣要發起公投，撤銷高端疫苗的EUA。國民黨人以潑髒水、無的放矢、無中生有、譁眾取寵的方式唱下去，可以肯定這些人完全不想瞭解台灣人的民族性，那麼將疫苗形容成催命符，卻又要喝符水也就不奇怪了。

江啟臣要發起公投，撤銷高端疫苗的EUA。（本報資料照）

依照國民黨的邏輯，目前在台灣施打的疫苗，目前沒有一個疫苗能打的。如按照通報狀況，江啟臣說高端有疑似一例就要停打，那其他AZ、莫德納需不需要停打？BNT在日韓也是有發生過施打後死亡的案例。照這樣的防疫思維，台灣根本就不能打疫苗，這樣的鼓吹是想增加重症對於醫護量能風險，根本不是真心為國民健康著想。

依照國民黨的邏輯，所有案例都確定與疫苗無關才能再重啓。國民黨如此打壓拖延台灣防疫，到底是存什麼心態，現在滿腦子只有黨主席選舉，那防疫呢？

有人「暈針」就喊著疫苗停止施打，有人不幸「注射後死亡」，馬上也是大喊停止施打疫苗，看看那些國民黨前立委、新黨涉共諜案的罪犯、藍白紅的惡劣文字、留言、行徑，這種不用專家判斷，急著政治操弄，不看科學、不聽醫療專業。在野黨邏輯讓「偏見」深入人心，「疫苗猶豫」現象就會出現，這就是為何很多疫苗開打一陣子後會出現緩打潮的原因。

國民黨主席參選人會說這些話完全可以理解，而且是不錯的戰術。因為下個月就要選黨主席了，在有限的時間內，當然能搶多少聲量就盡量曝光。尤其是越不理性。越具煽動性的話語最適合，可以讓黨員覺得自己是戰鬥藍，敢亂放炮，跟韓總機有87%像就成功了。

深入分析，國民黨主席參選人講話的受眾不是一般大眾，是要投給他的國民黨黨員才是重點，所以會投其所好，說黨員愛聽的話。正常人會想，國民黨講這些話完全不用管邏輯喔。有差嗎？國民黨受眾現在就是想聽爽話啊，悶太久哪有在管邏輯的。而且如果有人反擊參選人更好，因為一來一往，即使完全都在講幹話，也能讓話題延續下去，讓媒體繼續幫忙炒新聞就可以。

然而，為何江啟臣不先對黨內候選人開炮，反而都在攻擊執政黨？這也很容易理解，因為國民黨輸太久了，唯一戰力韓國瑜被罷免，黨員如果又看到候選人互鬥，肯定會覺得更煩，完全不想去投。對投票人來說，只要選出來可以換掉執政黨就行了，所以江啟臣當然就裝扮成可以換掉執政黨的參選人，不停地對執政黨開炮，不管問題對錯，對黨員營造出有實力一戰的感覺。

因此我們可以看到，當沒有疫苗時候，就說不管多少錢也要買疫苗；當有疫苗後，就說為什麼不買另一個疫苗；當有疫苗後，就說疫苗買貴了、就說疫苗有問題，就說買到的是即將過期疫苗；當有疫苗後，主張為什麼不讓國人自由選疫苗？

直言之，難道因為政治立場，人性可以完全扭曲，道德底線好像從來都沒在心靈上存在過一樣。為了莫名奇妙的民族主義，完全可以不顧是非，各種對立傾巢而出，消遣死者之後，再無懸念，因果之門早已打開。

眾所周知，國民黨選主席，地方派系早就押賭俄羅斯輪盤拼倍率。政府在疫苗防疫，只能像是俄羅斯方塊，過程要眼明手快，聚精會神，集中意志。不會等方塊要掉下來時，才開始決定方塊該擺在那個位置，提早思考如何旋轉它的方位，更高端的專家是預先看到準備要掉下來的方塊是什麼形狀，這才是真正的超前部署。

（台北海洋科大副教授）

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