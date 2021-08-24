胡，怎麼說》7月半、823，喝符水、鬼畫符！那個黨怎麼了？

胡文輝

7月半、823，國民黨反高端反到自己瘋了？接二連三秀下限，青年軍演出喝符水、高層講話簡直就如鬼畫符！

國產疫苗高端823開始接種施打，蔡英文總統按照預約時間去施打，卻好像同時犯了藍軍的「雙重大忌」，一忌是總統竟示範施打、挺高端疫苗，另一忌是竟敢選在823施打。

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國民黨的三個青年軍，在農曆7月半當天（8月22日），到衛福部前，演出燒符咒、當場喝下符水的反高端戲碼。

這是把一百多年前中國義和團那一套搬來台灣嗎？人家當年好歹是「扶清滅洋」，知道喝符水是為何而戰，你們呢？喝符水為的是什麼？反國產疫苗高端是為亂防疫、「挺中滅台」嗎？掛著青年軍的招牌，卻做出那麼老朽、那麼low的把戲，簡直把「十萬青年十萬軍」的青年軍的臉都丟光光。

國民黨的三個青年軍，在農曆7月半當天（8月22日），到衛福部前，演出燒符咒、當場喝下符水的反高端戲碼。（臉書直播截圖）

823，上場主秀下限的是郝龍斌、趙少康，一個當過兩任台北市長、一個想問鼎2024總統，兩人都是一貫的「雙反」-反高端、反蔡總統，簡直反到講出的話就如鬼畫的符，除了反、就是反、只剩下「反」，其他不知所云！

郝、趙都是「知識藍」的代表性帶風向的人物，青年軍也不會沒知識吧？但是，他們雙反之下所講的話、所做的事，卻都是反知識，反智主義竟成了藍軍意見主流。其實不必他們稱什麼主義的，直接稱之為垃圾反對黨、製造垃圾的黨或更貼切些。

郝龍斌稱蔡總統選823去打高端疫苗，是錯誤的示範。要反問郝龍斌的是，823你們在做什麼呢？（資料照）

郝龍斌稱蔡總統選823去打高端疫苗，是錯誤的示範。要反問郝龍斌的是，823你們在做什麼呢？過去，在你們仍反共的年代，紀念823，唱反攻大陸、消滅共匪歌及喊喊口號；現在，你們這個黨的人早已不反共、反而親共、舔共了。823是台灣抗拒中共併吞、保衛中華民國不被中華人民共和國消滅的可歌可泣戰役，因此，現在最沒資格談823、紀念823的就是你們那個黨了，竟還要管到總統不能選823打疫苗。

趙少康則繼續黑高端，仍然是無證無據、空口白話的為黑而黑。823，他除了繼續批判蔡總統打高端，更要求總統公布打高端後的抗體檢驗數字。這種要求實在太過分、根本就是人身攻擊、而且一點醫學意義都沒有，趙少康提這種要求，只顯示他對高端的恨、對蔡總統的恨，至於「恨」從哪來，應該由他自己去做心理分析了。

趙少康則繼續黑高端，仍然是無證無據、空口白話的為黑而黑。（資料照）

鬼畫符、喝符水，國民黨其實很厲害，老的不像樣，難怪青年軍有樣學樣，就以「九二共識」為例，根本就是一張自己編造的鬼畫符，還燒成符水，國民黨自己喝、還欺騙加強迫又恐嚇大家都要喝，中共趁機在那張鬼畫符上動手腳，把九二共識的「一中各表」改畫成「一個中國」，再燒成符水交給國民黨喝，國民黨為舔共照喝不敢誤，還充當中共馬前卒、威嚇強迫加騙術要台灣人民喝。

台灣人民當然要嚴予拒絕那個鬼畫符、喝符水的黨！

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