胡，怎麼說》真改變？朱、江就從「齊心防疫」開始！能嗎？



國民黨黨魁之爭，形成江、朱大戰，一個是現黨魁江啟臣、一個是前黨魁朱立倫。朱立倫喊出「改變」訴求、江啟臣則在臉書首頁大圖貼著「齊心防疫、風雨同行」，其實，若國民黨真心「改變」，朱、江就從「齊心防疫」開始！問題是：國民黨能嗎？

國民黨黨魁之爭，形成江、朱大戰，一個是現黨魁江啟臣（右）、一個是前黨魁朱立倫（左）。（報社合成／資料照）

「齊心防疫」是每一個人、每一個政府官員、每一個政黨的義務，當然也是最大在野黨國民黨應盡的職份。

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病毒才是共同的敵人，黨不分在朝在野、人不分黨派族群、住不分東西南北中，大家都是「友軍」，聯手抗疫、阻止病毒入侵，符合每一個人、每一縣市利益，當然就符合台灣2300多萬人最大的利益。

國民黨黨魁江啟臣現在雖昭告天下「齊心抗疫、風雨同行」，但是，包括江啟臣、國民黨立委、民代等藍軍黨、政、媒、嘴、網，在台灣抗疫一年八個月一路走來，沒看到半點「齊心抗疫」，只看見藍軍上下，完全唱反調、件件扯後腿、見縫就插針、雞蛋挑豬骨、無事硬找渣、甚至以假亂真、造謠兼散佈...。

像抗疫剛開始的去年2月間，政府決定對中國來客封鎖邊境、國民黨反對，政府決定禁止口罩等抗疫物資外銷先供應台灣、國民黨反對...，以上事例，實在罄竹難書。再看藍軍對「疫苗」的態度，就可略知藍軍一路在亂防疫的百分之1、2，先看藍軍對國產疫苗的主張，藍委蔣萬安曾強力要求應組疫苗國家隊，研發產製COVID-19（武漢肺炎）疫苗，但是在國產疫苗研發出來、開始生產、獲得政府給予EUA（緊急使用授權），國民黨卻傾全黨之力反對，江、朱都一個樣，曾亂嘴出大包的楊志良、郝龍斌還為此提告陳時中，並向法院申請禁制令，企圖阻止國產疫苗高端合法施打。

針對高端疫苗將開打，日前前台北市長郝龍斌（右）、前衛生署長楊志良（左）舉行「共同聲請停止高端緊急授權搶救國民健康記者會」，將向台北高等行政法院遞狀。（資料照）

對外國疫苗，國民黨也極盡見縫插針之能事，今年3月來了一批AZ疫苗，藍、白兩軍聯手猛黑AZ，把副作用擴大100倍說成多麼危險，造成有疫苗也打不出去，5月疫爆藍白執政的雙北，疫苗供應不上，需求缺口出現，藍軍就趁機大肆發動「要疫苗」政治攻擊，讓政府左支右絀。日本、美國等紛紛即刻援台疫苗，解決台灣的燃眉之急，但藍軍顯然不願見台灣脫困，敷衍兩句感謝後，藍軍政媒卻編造利用台灣的政治動機來否定美日援台的善意...。

7、8月間，因Delta肆虐全球，疫苗供給因全球搶貨而吃緊，台灣的到貨量不足，台積電、鴻海及郭董、慈濟購贈的1500萬劑BNT不知何時能供應，因此目前台灣接種疫苗涵蓋率雖衝到37%，但除非有新到疫苗或高端能夠大量供應，疫苗缺口又要出現，藍白軍眼看機會又來了，準備以各式政治砲火濫射，這算是哪門子的齊心抗疫？根本就是又扯防疫後腿！這算是哪門子的改變？根本就是藍白紅軍聯手發動疫苗之亂的劇本第二章！

國民黨最好的「改變」，就是「齊心防疫」為台灣，要監督政府、也要能合作防疫！改變當前的現狀：在野就死纏爛打、為反對而反對、為奪權不惜亂防疫、害台灣！

問題是江、朱能嗎？尤其看到兩人一方面大捧韓國瑜、一方面大罵蔡民進黨政府，簡直都要成了對內捧、對外罵的競爭，那麼，改變只是個口號，只是「八風吹不動、一屁打過江」的屁啦！

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