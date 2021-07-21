自由開講》由「疫苗案」的圖利罪談起

陳逸南

依7月21日自由時報A3版報導，國民黨主席江啟臣昨偕同立法院黨團幹部、考紀會主委葉慶元前往台北地檢署，告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅涉及圖利高端，違反貪污治罪條例相關規定。

國民黨主席江啟臣昨偕同立法院黨團幹部、考紀會主委葉慶元前往台北地檢署，告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅涉及圖利高端，違反貪污治罪條例相關規定。（中央社）

按「貪污治罪條例」第6條第4項及刑法第131條第1項之規定，「明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者」之情事，如果不存在被告發者身上，該告發案將構成冤案，且浪費司法資源，應予譴責。

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在李國鼎先生九秩誕辰《華封文集》（1999年2月出版）第151~155頁刊登周森滄所寫「從小處看鼎公的偉大」一文，其中指出「公務員每天做的本來應都是圖利人民和國家的事，在刑法上有一條『圖利他人罪』（刑法第131條），……。由於經常見聞或參與鼎公（按即李國鼎）替企業解決問題的明快作法，對鼎公的道德智慧與樂於『圖利他人』以利國家，無畏於留言的行事風格，逐漸有了深刻的認識。」

我們了解學者專家是國家的知識菁英，他們的專業知識更是珍貴，一旦專業知識進不了國家公領域，例如疫苗EUA的審查，影響國家發展甚鉅。

如果又將疫苗EUA審查學者專家捲入政治惡鬥中，將是15年前發生的「南科減振案」的劇情重演，傷害無辜的學者專家，告發者之舉，相當殘忍，也沒有公道。

目前，在疫情未止時刻，國民黨高層想利用所謂「疫苗案」圖利罪的官司，來擾亂疫情的防治、增加社會不安？恐將為台灣帶來浩劫及不幸。

（仲裁人）

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