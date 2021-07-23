胡，怎麼說》柯文哲與王必勝，江啟臣與于北辰

胡文輝

以上兩組、各兩個人，一壞、一好，前壞、後好，所以拿來對比。壞的那個官大、聲量大（臭名也是名啦），好的那個則官小、 聲量小，令人不禁感嘆，難道當今台灣，竟成了天地閉、賢人隱，好人被埋沒、壞人最夭擺的世界？

王必勝，被封為防疫「救援王」，這是他在桃醫、屏東枋山、北農環南市場等爆發群聚感染疫情時，奉派即刻救援，帶領醫護公衛等抗疫人員上陣「戰疫」，都能圓滿達成任務，獲得各界肯定，每當疫爆，就想到急調必勝、必勝出擊戰疫必勝，因此才被民間封為防疫救援王。

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王必勝，被封為防疫「救援王」，這是他在桃醫、屏東枋山、北農環南市場等爆發群聚感染疫情時，奉派即刻救援，帶領醫護公衛等抗疫人員上陣「戰疫」，都能圓滿達成任務，獲得各界肯定。（資料照）

但王必勝從未居功，他說，每當站在戰疫最前線，他想的都是和大家共同努力，如何阻斷病毒傳播、如何能快速把疫情壓下來。

柯文哲，因防疫戰績在全國各縣市吊車尾的倒數1、2名，確診病例數則居冠、亞軍，更因疫調框列做太差，波及好幾個縣市，也連累全國警戒降級解封的時程延後，根本就是防疫「破壞王」，更壞的是，他卻自以為「天下無敵棒」。

5月中下旬，北農環南市場群聚感染已爆發，柯文哲領導無方、口號防疫，滿嘴什麼碗糕新戰術，一直阻止必勝來救援，他搞了近一個月，確診人數卻一直攀升，輕忽疫調框列的基本功，病毒傳染鏈無法阻斷，最後迫於各方不滿的怒火，才同意中央派王必勝前進環南指揮。

破壞王放手、救援王出手，必勝防疫有法、調度有方、做事實在，加上北市防疫人員的素質本就不錯，很快就把疫情緩和下來、再努力清零。

疫情緩解、清零了，破壞王柯文哲又出手來搞破壞了，竟然完全否定王必勝在環南戰疫有任何貢獻，把功勞全部歸在自己頭上。這叫做冒功、篡奪功勞，橫裡殺出硬搶别人努力的成果！過去只有滿清政府的腐敗狗官才會那麼幹，没想到現在又重現江湖！

疫情緩解、清零了，破壞王柯文哲又出手來搞破壞了，竟然完全否定王必勝在環南戰疫有任何貢獻，把功勞全部歸在自己頭上。（資料照）

環南市場清零，當然不是王必勝1人之功，很多人一齊努力做出貢獻，王必勝運籌帷幄、指揮若定，第一線的醫護公衛警消人員和病毒作戰決勝千里。若真要論功，柯文哲的貢獻是負的，沒拔去烏紗帽殺頭就不錯了，竟還敢冒功、爭功、篡功、奪功?天下之無恥，實莫過於此事此人。

論防疫救援王、防疫破壞王，為何大不同?就是一個對抗的敵人就是病毒、清零是為清掉病毒，另一個對抗的敵人就是人，比他強的人、會擋住他總統夢的人...，都是他要清零的對象。

請看王必勝對於遭柯文哲搶功、否定，只是大器的笑回:不訝異啦！這句話更拉開兩人的高下，一個大度能容，一個雞腸鳥肚。真的不必訝異，因為柯本就一路就是逆時中、反必勝，不惜亂防疫。

再看另一組江啟臣與于北辰。

江啟臣率眾藍委控告陳時中圖利罪，國民黨籍退役少將于北辰表示，完全不贊成去提告，他比喻：「我們在前線帶軍隊打仗，然後因為你給我們的是美製子彈還是國產子彈，最後我打出國產子彈之後我被告，你說這個子彈裡面有政商勾結糾紛，然後前線指揮官要被抓去關？我覺得這不適合。」

江啟臣（左）率眾藍委控告陳時中圖利罪，國民黨籍退役少將于北辰表示，完全不贊成去提告。（資料照）

于北辰說，很多事情在野黨可以鉅細靡遺地去蒐集，整個防疫結束後，提出審查、彈劾等，但是在當下，不是把指揮官拉下來的時候，也不是讓人民覺得政黨正在鬥爭的時候。

美製子彈還是國產子彈的比喻，被網民封為「神比喻」，于將軍日前也曾反嗆一些立場親中舔共的學長退將，曉以大義，對中華民國的忠誠、對民主的信仰，都不能改變。

國民黨總算出來一個腦袋清楚的人！他比想連任想到瘋以致黨魁成黨傀的江啟臣，以及那幾個也想爭黨魁的人，都夠資格、更適合當國民黨黨魁。國民黨要復興，就必須領軍的黨魁頭腦一定要清楚，在野黨對政府監督、反對、杯葛、抗爭、上街頭常是必要的，但是，大節一定不少虧。

于北辰說，很多事情在野黨可以鉅細靡遺地去蒐集，整個防疫結束後，提出審查、彈劾等，但是在當下，不是把指揮官拉下來的時候，也不是讓人民覺得政黨正在鬥爭的時候。（翻攝于北辰臉書）

但，曾被韓流全面洗過的國民黨，現在仍在萬劫難復狀態，于將軍在國民黨內不會有機會的，甚至不被開除就好了。不過，江啟臣即使如此吃相難看的向深藍紅勢力表忠要聲量，仍然不會有好結果的。

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