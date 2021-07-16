胡，怎麼說》柯文哲、江啟臣是何居心？

胡文輝

台北市長柯文哲日前狠批，「第七類」優先施打是「國家製造特權」疫苗；中國國民黨黨魁江啟臣則執意帶著4個縣自購500萬劑BNT疫苗。聽其言、觀其行，必須強烈質疑柯、江兩人是何居心？

疫苗是重要國安戰略物資，從美、英兩艘航空母艦官兵去年4月和今年7月分別染疫事件談起，就可看出柯文哲狠批國軍列入的「第七類」為國家製造特權疫苗，根本就是居心可議、用心可惡！

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去年4月，COVID-19（武漢肺炎 ）大疫起於中國、擴散禍延全球之時，美國航艦羅斯福號上百官兵驚傳染疫，接連又傳出卡爾文森號、雷根號、尼米茲號艦官兵也染疫，羅斯福號艦長克勞齊向媒體公開發出求救信（之後因舉措失當而被免職），羅斯福號不得不臨時駛回關島靠泊，全艦官兵篩檢、隔離，暫停巡洋捍衛軍事任務，其他航艦也陸續停泊完成篩檢後，才繼續執行任務。當時不少人擔心嚴重影響美軍戰力、危及太平洋軍力部署。

昨天，英國航艦伊麗莎白女王號官兵也傳出染疫，這艘航艦5月下旬從樸資茅資港出發，經印度洋到亞太地區一路和澳紐日美等國聯合軍演。艦上官兵上百染疫，並未影響伊麗莎白女王號的航程及軍演等軍事任務。

昨天，英國航艦伊麗莎白女王號官兵也傳出染疫，這艘航艦5月下旬從樸資茅資港出發，經印度洋到亞太地區一路和澳紐日美等國聯合軍演。（維基共享）

去年、今年兩次都是航艦官兵染疫，但是，衝擊及影響天差地別，因應處置也大不同，最重要關鍵就在「疫苗」的有無！

今年5月伊麗莎白女王號艦上官兵出發前，都完整施打接種兩劑疫苗（英國注射的應是AZ疫苗），即使有官兵確診染疫，只要按官兵患病的正常程序處理即可（就如染上流感等），不必驚慌失措求救，更不致斷軍事任務。

美國航艦官兵去年4月染疫時，根本還沒有任何疫苗，世界各國對造成武漢肺炎的SARS-CoV-2病毒了解尚不足，即使以美國醫衛水準之強，除了隔離篩檢，也幾乎束手無策，才會出現官兵群聚染疫、艦隊幾乎要停擺的情況。

現在，美軍都完成施打兩劑莫德納或輝瑞-BNT或嬌生，即使仍偶而傳出艦上或基地官兵染疫，都在可控狀態，完全不會影響執行軍事任務。

台灣幾乎天天面對中共派軍機襲擾挑釁等軍事威脅，國軍除了武備因應，更要比照現今的美、英官兵，讓國軍官兵都優先打疫苗，不會因為有人染疫擴散就讓該基地守備呈半癱瘓狀態，這是我們對國軍官兵的起碼照顧，更是維護台灣安全的必要舉措。

柯文哲卻大罵防疫指揮中心將國軍列入的第7類優先施打為「國家製造特權疫苗」，這是什麼居心？如果無知、逆時中而反對，他的錯誤言論把國安歪曲為特權，將為台灣帶來危險；他自認專業，如果是故意而有針對性反對國軍列入的第七類，那就是很壞的政客才這樣幹，既亂防疫、又危國安。

柯文哲大罵防疫指揮中心將國軍列入的第7類優先施打為「國家製造特權疫苗」，這是什麼居心？（資料照）

江啟臣頻出包，以「行不由徑」罵人，根本自曝草包，他帶著南投、雲林、花蓮、台東4個執政縣，也要東施效顰學台積電、郭董、慈濟，自購500萬劑BNT疫苗。台東縣算算疫苗中央應可足夠供應，不跟了，但江啟臣還是要買，但是，4個縣人口總計才175萬人，每人兩劑也只要350萬劑（而15%的人已打了中央供應的第一劑及第二劑），而4縣市之前自稱要買的劑量合計才270萬劑（南投80萬、雲林100萬、花蓮65萬、台東30萬），國民黨卻說4縣市買250萬劑、國民黨買250萬劑，共500萬劑。

500萬劑BNT疫苗要近50億元，4縣市自購一半都要公款支付25億元，國民黨也要出25億元才行，不是一直哭窮嗎？怎麼突然生出25億來？歪腦筋又動到不肯還財於民而遭凍結的黨產吧！

台積電、鴻海加郭董、慈濟各購贈500萬劑共1500萬劑，目前尚不確定何時交貨，國民黨也要來500萬，但是該有的文件都沒有，是藉此故意找渣又來亂、然後找個理由推說蔡英文政府卡關吧，其實它還怕真買成了呢！或者，就是要再挖錢去多孝敬中國上海復星集團？

江啟臣頻出包，以「行不由徑」罵人，根本自曝草包，他帶著南投、雲林、花蓮、台東4個執政縣，也要東施效顰學台積電、郭董、慈濟，自購500萬劑BNT疫苗。（資料照）

國民黨最令人憤怒、不齒的還不只是這，友邦海地總統不幸遭歹徒暗殺，中國國民黨組發會主委兼高市黨部主委李哲華竟冷血諷刺「聽說海地現在沒有總統好可憐，我想，把台灣的總統捐給他們」。江啟臣還聲援李哲華，說這是人民的憤怒。

李哲華、江啟臣的言行，代表國民黨那一掛人心態還停留在「殖民統治台灣」，以為自己仍是高高在上的殖民統治者，要拿什麼就拿什麼、要捐什麼就捐什麼、要你生要你死都可以，817萬張、57.13%台灣公民選票選出的總統蔡英文，他們也隨意拿來捐、隨口拿來冷血諷刺友邦遭逢的不幸。

這種政黨，怎能讓其繼續在台灣作亂？回中國去被「民革」併掉，當中共尾巴的尾巴，大約剛剛好而已!

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