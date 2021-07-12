胡，怎麼說》BNT疫苗真的很難搞，因中國實在太惡質！

BNT疫苗真的很難搞，只因中國太惡質，惡意藉疫苗封鎖企圖搞死台灣，最近台灣在日美援助加自購疫苗到貨，突圍成功在望了，再搞下去沒搞頭、搞不倒台灣了，反而會搞得中國自己政、經兩皆輸，最後才放手讓上海復星集團和台積電、鴻海郭董簽約。

BNT疫苗很難搞，只因中國太惡質，惡意藉疫苗封鎖企圖搞死台灣，最近台灣突圍成功在望了，再搞下去沒搞頭、搞不倒台灣了，反而會搞得中國自己政治、經濟兩皆輸，最後才讓上海復星集團和台積電、鴻海郭董簽約。圖為鴻海董事長郭台銘（左）、國台辦發言人馬曉光（中）及台積電董事長劉德音（右）（報社合成）

上海復星卻還要再咬台灣一口，稱疫苗將被買方（台積電、鴻海郭董）捐贈予「台灣地區」「疾病管制機構」用於當地接種。中國台辦一直說「台灣地區」要買疫苗唯一管道就是上海復興，現在復星簽約後，指稱台灣地區如何如何的，台辦才說樂觀其成，若真的是樂觀其成，為何今年初不說、5月不說、6月不說，當時台灣需疫苗恐急時不說，現在才說？根本就是卡台灣卡到卡不住了，才藉此甩鍋，你相信那些鬼話嗎？中國對台灣的可惡度、惡意度破表還加倍！

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以下簡述BNT難搞過程，也就是見證中國可惡度。

今年1月8日，台灣衛福部疾管署就和德國BNT洽購500萬劑疫苗，都到最後階段要發布新聞稿了，突然橫生枝節，因我方文稿中寫著「我國」二字，竟遭對方打槍，我方改為「台灣」，竟遭對方已讀不回，從此沒下文。

1月底，COVAX平台確認要提供台灣9.5萬劑BNT疫苗，我國在3月的接種願書中將BNT疫苗列入緊急使用授權（EUA），施打準備都做好了，但5月3日，對方卻臨時通知無法供應，連9.5萬劑也被封殺。

在此期間，中國台辦一直強調，「台灣地區」要採購BNT疫苗，只能向上海復星集團洽購。意思就是要台灣低頭、中國點頭，否則台灣就買不到。

5月23日，台灣正爆發COVID-19（武漢肺炎）嚴重疫情，疫苗需求暴增，BNT採購受阻、其他疫苗供貨未如預期，疫苗缺口很大，鴻海集團創辦人郭台銘表示有意購贈500萬劑BNT疫苗，但中國看到當時台灣遭疫苗之困危機，並沒有對郭董的採購案點頭，更趁機透過其網軍與藍白黨政、媒、嘴大肆炒作「要疫苗、其他免談」，讓台灣在防疫最吃緊的時刻、疫苗取得被勒住脖子，難以呼吸喘息。藍、白竟趁疫和中共一起對台灣落井下台，可惡度、可厭度更高。

6月18日，蔡政府與台積電、鴻海郭董談好，由政府授權採購各500萬劑BNT疫苗，EUA由政府承諾。7月2日傳出台積電、鴻海郭董已和上海復星談好，但直到七天之後的9日深夜、10凌晨才簽約，由供貨原廠BNT最後確認，而復星並未承諾何時起供貨及供貨期程數量。目前報導的9月或10月起供貨只是傳聞，不能預做施打安排，因為若萬一橫生變數，恐怕迴旋困難、再陷困危。

其實，6月中起，台灣的疫苗缺口已大致補上了，日本援台兩次合計237萬劑AZ疫苗、美國援台250萬劑莫德納疫苗，我國自購莫德納、AZ，已到貨215萬劑，合計已取得702.2萬劑疫苗，各地正加強加速施打中，足可供應到下月中施打，8月份預計還會有自購疫苗陸續到貨，國產疫苗如順利也可開始供貨，台灣的疫苗危機解除！

台灣突圍成功了，中國用上海復星統包BNT困住台灣的伎倆已無效了，再惡搞下去，台灣人民只會對中國更厭惡、更反感、更堅定抗疫更要抗中的團結心，和中共起舞的政黨政客，更被台灣人民唾棄，此時再不放手，對中國操作的政治得分來說，失分、負分將如等比級數升高。

在經濟面，上海復星統包BNT大中華地區代理權，中國都用自製疫苗國藥、科興等，BNT疫苗中國迄今都不給EUA，不賣給台灣，市場就所剩無幾了，而台灣已購莫德納505萬劑尚有425萬劑未到、AZ購1000萬劑，都將陸續到貨，嬌生、Novavax也在洽購中，國產疫苗簽下1000萬劑，BNT此時不賣給台灣，更待何時？上海復星中間賺一手的機會也快沒了，恐怕到時台灣市場會很擠，復星代理的BNT不一定擠的上多少。中國再不放手，就由復星自行承受損失吧，台灣不會再被勒住了。

當然，台積電、鴻海郭董購贈的1000萬劑BNT，加上慈濟也要購贈的500萬劑，如果都順利、及時在10月之前開始供應，這對台灣的疫苗調度仍將有很大助益，善心善意應獲得肯定。應該被排除的是政黨及政客惡意附掛的政治炒作，他們只會亂防疫、禍台灣。

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