胡，怎麼說》「微解封」不要變成「危解封」－既期待更怕受傷害！

胡文輝

今天起，各地方開始程度不一的「微解封」、微微解封、微微微解封，小心翼翼，就怕「微解封」成了危解封、危及防疫，一種既期待更怕受傷害的心情！

看看國內外COVID-19（武漢肺炎）的疫情起浮狀況，抗疫如抗戰，急解封則易生變，變則恐怕不可收拾，又需重新封鎖禁制，而人的耐受力會彈性疲乏，封禁的效力會隨時間減低，而封禁效力不佳，更難解封，封封解解、反反覆覆，成了惡性循環，台灣千萬不要落入這樣的境地。

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台灣各縣市雖然還沒完成全部本土病例「清零」，不過，大部分縣市都好幾天嘉玲（加零）了，最令人擔心的仍然是雙北、尤其首都台北市，仍然不時傳出群聚感染事件，像信義區分租套房、萬芳醫院等。這些絕大多數是之前北市疫調框列不實在留下來的後遺症，台北自己之外、新北、桃園也都發現有疫源台北的案例，只能那裡爆就清那裡，嚴防病毒擴散、擴大感染。

台北市的疫情，成了台灣全面解封必須共同面對的難題，也是微解封的風險所在。

還有就是疫苗施打接種率，仍然不夠，目前趕進度，疫苗接種覆蓋率已過了15%，全國醫護都很拚，每天施打人次最高約20萬，像高醫曾一天拚出施打5000人次、亞東醫院更拚出一天破萬的施打人次。依這個施打速度，到7月底，不但25%施打率可以提前達標、30%也可望達成。到那時，微解封甚至逐步全面解封，就很可期待了。

再看國外的狀況，韓國首爾地區解封後，疫情復熾，一天確診又破千，只能再提高到最高警戒；泰國曼谷地區情況也差不多，解封、疫熾、又封；越南胡志明市也因解封後疫情爆開，連4天都破千例，必須再度封鎖；日本東京地區已因疫情復嚴峻，必須4度實施警急事態宣言，不過，封、解、封、解、再封，疲乏也出現了，東奧在即，疫情目前尚無法立刻壓下來；歐洲的荷蘭，上月26日解封後每日病例從500跳升到7000人，防疫很鐵齒的總理呂特只好出面道歉，並從本月9日又封禁，不過，荷蘭等歐盟國家，疫苗施打率都較高，確診人數雖增，重症及死亡的都大為降低。

韓國首爾地區（左）解封後，疫情復熾，一天確診又破千，只能再提高到最高警戒；泰國曼谷（右）地區情況也差不多，解封、疫熾、又封！（美聯社／法新社）

以上舉幾個國家的例子，就是在說明解封、微解封，真的要先戒急用忍，等待條件達成再解，以免過度期待，反而受傷害！

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