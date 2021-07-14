胡，怎麼說》BNT疫苗，不是「神藥」；你，不是「藥神」！

胡文輝

疫苗都不是「神藥」，BNT疫苗當然也不是「神藥」；你，不論是那個，都不是藥神，世間沒有人是「藥神」！

BNT疫苗採購終於突破重重困境，但藍營親中舔共派政客、媒體、歪嘴、網粉為特定政治目的，刻意把BNT塑造成「神藥」、把郭董捧成取得神藥的「藥神」，這樣的政治無限上綱，不但扭曲了起心動念的善心原旨，也歪曲了購贈疫苗助台灣抗疫的善行義舉。

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BNT疫苗採購終於突破重重困境，但藍營親中舔共派政客、媒體、歪嘴、網粉為特定政治目的，刻意把BNT塑造成「神藥」、把郭董捧成取得神藥的「藥神」。（資料照）

這當然不是郭董授意的操作，而是藍營親中舔共派趁機操作附掛的政治炒作，藉BNT疫苗購案進展，大貶政府、拉抬民間郭董，以打擊執政的綠營政府。

有人稱，郭董以鴻海及永齡合計出50億元（1.75億美元），以取得2024年總統大選門票，這種說法正如前述，就是歪曲加扭曲善心出發的原旨，即使未來政治變化真往這樣的路徑發展，也不能回頭以誅心之論，指控郭董先有政治意圖再以善心捐贈包裝，因為這是極不公平的。

鴻海永齡基金會、台積電與中國上海復星11日完成合約，將引進1千萬劑BNT武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗捐贈給政府。（截圖自蔡英文總統臉書）

郭董對BNT疫苗購贈的貢獻很大，這點不容否定，但是，藍營政媒嘴趁機操作，故意把所有功勞都歸諸郭董一人，這也是極不公平的，那些人在抬郭董，其實是在害郭董。

我們看到，在疫苗採購最後階段，台積電行事低調，但出力很大且有效果，外電報導台積電和我駐美、駐德外交單位分工合作，讓美國國務院、德國外交部、經貿部高層願意出面協助。這次疫苗採購案，是政府和民間企業合作打拚的結果，他們的心力都不能抹殺。

駐德代表謝志偉大使的臉書特別提到一位疾管署的女性公務員Yuchen，去年11月起負責和BNT原廠連繫交涉500萬劑疫苗購案，雙方來往的電子信中，她以細膩、謹慎態度，一言一語、一磚一瓦的努力為國人蓋起一座可供家人/國人遮風避雨的家，3月60萬劑、4月、5月、6月各100萬劑、7月140萬劑，在今年一月初雙方都要發佈簽約新聞了，最後雖因政治干擾（中共黑手殺出）而功敗垂成，但她的努力為今天談成購案，建立了基礎。Yuchen，我們感謝妳!

圖為駐德代表謝志偉大使。（中央社）

台積電、鴻海+永齡基金會，各捐出1.75億美元、總共購買1000萬劑BNT疫苗，日前已和上海復星集團的子公司完成簽約，德國BNT原廠也聲明支持。這是疫苗採購的一項突破，不過，供貨時間、數量、期程等都未明，最快10月之前交貨未獲證實，在BNT疫苗從歐洲送到台灣、而且按期程大量交貨之前，都不能說大勢完全底定。

台積電的1.75億美元是公司捐出，鴻海出的1.05億美元（另由永齡基金會出7000萬美元）也由公司捐出，就是這兩家公司的所有大、小股東，都有出錢捐助台灣BNT疫苗，都隨著兩家公司做了善事。

不過，台積電不是藥神、鴻海不是藥神、郭董不是藥神、陳時中等當然也不是藥神，沒有人是藥神，錢、有多有少，貢獻，也有大有小，錢多、權大，善行可能做較大，但是，善心是沒有差別的。

疫苗，不是神藥，要打到身體，產生抗體，才能保護你；要大家都打了，到相當比例（60%、70%以上），才能群體免疫，不怕病毒來襲。目前人類對抗COVID-19（武漢肺炎）的戰疫，仍在酣戰中，未來抗疫之戰還很漫長，不論B、M、A、J、N字號疫苗，沒有一種疫苗是神藥。

政治無限上綱而造出的假藥神、造出的假神藥，只會誤了團結抗疫大計！

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