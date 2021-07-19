胡，怎麼說》柯魁、江魁，一對打著買疫苗在唬爛的黨「傀」！

有兩個黨的黨魁，一個台灣民眾黨黨魁柯文哲、一個中國國民黨黨魁江啟臣，一個在作總統夢、一個拚連任黨魁，兩個都打出「買疫苗」政治訴求，就像一對只會唬爛的黨「傀」！

柯文哲與黃珊珊一搭一唱，說是北市府考慮舉債80億元自購疫苗，買的第三劑的mRNA疫苗，對付變種病毒。只要稍為檢視，柯黨魁兼市長買疫苗之說，只是說說而已，一種磳聲量的政治訴求吧了。

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柯文哲（右）與黃珊珊（左）一搭一唱，說是北市府考慮舉債80億元自購疫苗，買的第三劑的mRNA疫苗，對付變種病毒。只要稍為檢視，柯黨魁兼市長買疫苗之說，只是說說而已，一種磳聲量的政治訴求吧了。（中央社）

如果柯「魁」不是柯「傀」，真的要買疫苗，那就必須真實面對：疫苗呢？錢呢？買什麼廠牌疫苗？何時開始供貨？等問題，並提出採購需求計劃、編列預算等等，但是，台北市政府這些全部都空白，突然冒出要借80億元債買疫苗，那不就是「赤口朝天、白舌入地」的政治騙術嗎？

在中央供應的疫苗充足之下，台北市的「第一劑」疫苗施打接種率才20幾%，「第二劑」更少之又少，而且，台北市的執行率比其他縣市是相對很差的，柯魁卻嘴吧超前部署到「第三劑」，但是，要買多少劑？目標交貨在何時？準備何時施打第三劑？對付何種變種病毒？全沒下文。

還有，全台灣的疫情近來大部分緩解了，是否警戒降級、解封，則擔心被雙北拖累，目前的確診病例大都發生在雙北，台北市、新北市互有難看的「領先」，而新北市一直認為確診數字大都是被台北市連累的。

就實際防疫有效作為來看，台北市是最差的，明明防疫表現倒數第一名，卻自吹自擂自己天下無敵棒，又加吹一個借錢80億買第三劑的疫苗汔球。實事做不好，卻大放疫苗政治汔球，這個「疫苗汔球」就讓柯魁（傀）放在自己的總統夢裡就好，好好的作南柯一夢不必醒，不要再來亂了，反正你的市長任期也只剩1年5個月了，大家到時也可解脫了。

江啟臣和南投、雲林、花蓮、台東4個縣的自購500萬劑疫苗訴求，想學台積電、鴻海+郭董、慈濟的各購捐500萬劑之善心，卻出發點、目的都不像，連「東施」都不配，錢呢？疫苗呢？全部都連影子都沒有，台東縣、南投縣都要抽腿了，江啟臣還在「死鴨子硬嘴吧」不肯收手。

江啟臣（中）和南投、雲林、花蓮、台東4個縣的自購500萬劑疫苗訴求，想學台積電、鴻海+郭董、慈濟的各購捐500萬劑之善心，卻出發點、目的都不像，連「東施」都不配，錢呢？疫苗呢？全部都連影子都沒有，台東縣、南投縣都要抽腿了，江啟臣還在「死鴨子硬嘴吧」不肯收手。（資料照）

根本原因就是，江魁（傀）根本不是真要自購疫苗，它只是一個拚連任黨魁的政治訴求、當做吹汔球而已，買不到就怪蔡英文政府卡關，根本從頭就是唬爛！如果真買到了（如很遠期的疫苗），他還會怕到、不知如何是好呢！

江魁帶著藍軍、柯魁的白軍，最近猛攻政府買疫苗的每劑價格，硬逼政府要公布，使得一向溫和的陳時中都口出「居心叵測」回應。看看世界各國的疫苗採購，有哪國是公開價格的？目前出現的採購價大都是側面的推測，去年10大，歐盟國比利時的預算部長Eva De Bleeker，在社群網站在貼出歐盟與BNT藥廠的議價價格及數量，立遭BNT抗議違約，各國防疫部門也很不以為然，而緊急刪文道歉。歐盟人士指出，就商業行為而言，沒有守密的信用，就沒有合約。

以台灣採購疫苗的困難，中共一直都虎視眈眈的找機會封鎖，此時逼政府公布價格，除了商業信用無存，疫苗更難買到、更讓中共可以藉此打壓，江啟臣等人等於在砍斷台灣採購疫苗之路。

江魁真的只配是江「傀」，這種和敵國共舞的搞法，不但居心叵測，更是用心險惡！

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