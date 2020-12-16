胡，怎麼說》親美？國民黨必須大整型，換腦、換心才行！

親美？國民黨必須大整型，換腦、換心才行！朱立倫（左）、馬英九（中）、江啟臣（右）。（資料照）

胡文輝

朱立倫、江啟臣昨天不約同的強調「國民黨親美」，不過，觀察中國國民黨的親中舔共的可憎面目，想要回到親美反共的面目，微整型手術遠遠不足，大整型手術也不夠，還要換頭換腦加換心才行！

說到整型，在國民黨陣營可說是公開的秘密！黨魁江啟臣昨天被問到外傳韓國瑜去做微整型手術時，大爆國民黨副秘書長李彥秀的料，說李彥秀也剛做完！李彥秀隨後抱怨「秘密被出賣」，卻又爆同黨立委許淑華做了效果不錯，向她推荐，她才去做....。

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其實，要爆誰去整型的料，國民黨內鐵定一長串爆不完，馬英九就是之一，不過，他應算是失敗的例子，整後面目讓馬粉很崩潰！

前總統馬英九。（資料照）

整型是「愛美」，就回到國民黨是否「親美」的議論，可從核心理念、立場、態度、言行作為等來檢驗，可以明顯看出中國國民黨早已背棄親美反共路線，更走向親中舔共的不歸路！

國民黨走親中、棄美、禍台路線已20年，近年就從習近平去年1月提出在「一個中國」下的「一國兩制台灣方案」談起，中國國民黨除了一直配合強調一個中國（九二共識）之外，何曾大膽強烈反對過習近平的一國兩制台灣方案？更別談敢譴責習近平了！

再看一年多以來的香港人民反送中運動，遭中共、港共以惡法暴政暴警野蠻鎮壓，香港的自由民主人權已被窒息，但中國國民黨從來不敢強力譴責中共，更別談直接聲援幫助香港人民抗暴了。在在說明中國國民黨已親中舔共到順伏在地！

最近，勇敢對抗暴政的香港媒體人黎智英，遭港共政權逮捕，還公開以銬鏈綑綁押審，以粗暴野蠻極惡手段羞辱黎智英的身來威懾香港人民，朱立倫、馬英九、江啟臣等國民黨人，卻拿黎智英被押當工具來聲援親中蔡衍明的中天，說什麼「香港關智英、台灣關中天」，根本就是魚目混珠、錯亂是非、顛倒黑白、不倫不類，藍軍那些人簡直就是無恥度破表到無極限！

中天新聞台換照案聲請假處分，昨遭台北高等行政法院駁回，前國民黨主席朱立倫在臉書上力挺中天，更將此事與壹傳媒創辦人黎智英遭港警以《港版國安法》逮捕一事類比，一席話脫口，讓不少網友全傻眼。（資料照、朱立倫臉書，本報合成）

再看，一路反軍購保台、最近提案凍刪潛艦國造、F-16V、高教機等國防預算、凍台灣參與CPTPP外交預算等等。台灣親美及軍購是為保衛國家、抗拒中國併吞，中國國民黨卻專搞破壞，這哪是親美？這根本就是方便中國長驅直入！

還有，中共軍機近4個月以來，幾乎天天侵犯台灣空域，武嚇加文攻緊緊壓迫台灣防衛，台灣當然要聯合美國、日本等加強保護自己，看看宣稱親美的中國國民黨此期間在幹什麼？

除了前述的反軍購、凍國防外交預算，就是國民黨全黨上下都在瘋狂反美豬擴大進口了，不理食安科學數據、不管各項管制措施已完備、不管對美關係、不顧國際經貿規則...，說白了，中國國民黨就是藉此發反美！

還有，中共軍機在鄰近台灣的天上飛之時，馬英九、蘇起等等中國國民黨要角，在地面上唱著共軍如攻台「首戰即終戰」、「國軍一天就會投降」等腐敗的失敗主義爛調呼應共軍。說白了，中國國民黨就是親中舔共！

以上的中國國民黨「親美」？那不只要全身大整型，更要大手術換頭換腦換心，徹底改頭換面才稍為有可能。或者，乾脆重新生一個黨，等下輩子的國民黨吧！

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