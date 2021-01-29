胡，怎麼說》天佑台灣，現在防疫團隊不是他...馬的、柯的、楊的、邱的...

胡文輝

防疫沒半撇，搶功、甩鍋、卸責一把罩，看看那一狗票人的嘴臉，幸好現在領導台灣防疫重責大任的人，不是他...馬的、柯的、楊的、邱的...，謝天謝地，天佑台灣！

歷史會記載，幸好2020年的台北市長是醫生...，這是柯文哲往自己臉上貼金的話。臉皮厚到貼金也貼不住啦，不用談歷史，現在馬上可以論定，柯文哲為防疫做了什麼？除了已不知消失何方的口罩販賣機之外！

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歷史會記載，幸好2020年的台北市長是醫生...，這是柯文哲往自己臉上貼金的話。（資料照）

還有，萬一疫情嚴重，必須停班停課時，柯市長吹噓自己是醫生，很英明的自訂北市標準，行政院長蘇貞昌則希望全國一致，柯市長則驕傲的酸稱，你愛宣布，我就通知你，報給你宣布...。他把宣布停班停課當做是好大的權力耍威風嗎？真是夠了！

他還不時出言諷刺防疫指揮官陳時中，自認比陳時中行，但是除了他及附和他的狗腿媒體，沒人這麼認為，大家慶幸的是，幸好現在領導全國防疫的不是他柯的，台北市實際領導防疫工作的也幸好不是他，而是副市長黃珊珊，有沒有市長攏沒差，不壞事亂防疫就好，就讓他好好去做他的總統夢吧。

馬英九、楊志良、邱淑媞是一掛的，馬朝時代當紅的官兒，現在卻都在「有嘴亂防疫，無心為台灣」，無良的言行，讓人齒冷唾棄。大家就當做以上這些人早就沒用了就好。

馬英九、楊志良（左）、邱淑媞（右）是一掛的，馬朝時代當紅的官兒，現在卻都在「有嘴亂防疫，無心為台灣」，無良的言行，讓人齒冷唾棄。

就以最近馬的、邱的...，企圖藉桃醫被武肺病毒攻破、來為2003年和平封院馬的決策大錯、邱的執行大誤造成32人慘死事件平反來看，這些人做錯事從來不知反省，只會甩鍋卸責、怪罪別人。

還原2003年4月24日，SARS風暴席捲時，北市輕忽防疫，以致北市市立和平醫院遭病毒攻破淪陷，火燒屁股了，當時的市長馬英九當天一大早就找衛生局長邱淑媞、和平院長吳康文等早餐會，決定全面管制人員進出（封院），隨後當時的政院秘書長劉世芳來電，表示政院副院長林信義召集緊急會議，要北市府派員參加，馬就派副市長歐晉德、邱淑媞去參加，並提報馬市長的封院決定，在會上獲得支持，當時衛生署長涂醒哲在公文中，還特別要求要做好分流等措施，但北市卻說封就封，把所有醫護、病患、家屬、一般探病者全都封在裡頭，有若封在培養皿裡，遭SARS病毒任意肆虐殺戮，決策的馬英九、執行的邱淑媞，應負最大的責任，真的是何其無能、何其殘忍！

現在，他們竟翻臉不認了，決策、執行大錯大誤，害死人命，都企圖甩鍋卸責給民進黨政府。這些人還能算是個人嗎？

大家仍該很慶幸的是，現在總統不是馬英九，領導防疫團隊的不是楊志良、邱淑媞、蘇偉碩那批人。如果現在是他馬、他楊、他邱的當政，恐怕不知會有多少人染疫而罹難。

大家仍該很慶幸的是，現在總統不是馬英九（中），領導防疫團隊的不是楊志良、邱淑媞、蘇偉碩那批人。（中央社）

總統蔡英文、閣揆蘇貞昌尊重專業，防疫國家團隊陳時中、張上淳、周志浩、莊人祥、羅一鈞等等，都是很專業、能耐苦、耐勞、耐煩、有方法、有能力、有經驗、敢與病毒奮戰的人才。台灣有你們真好，真是天佑台灣！

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