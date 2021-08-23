自由開講》蔡總統再怎麼做，這些「中國人」永遠不信！

鄧鴻源

蔡英文總統力挺國產高端疫苗，23日上午7點30分前往台大醫學院體育館接種疫苗。蔡英文神情輕鬆，穿著短袖方便注射，已抵達現場報到與問診，全程直播。

蔡英文總統力挺國產高端疫苗，23日上午7點30分前往台大醫學院體育館接種疫苗。（中央社）

醫護人員拿出高端疫苗的盒子後，向媒體拆封展示針頭。被現場媒體人員問及「會不會緊張」，蔡英文搖頭，還比了ok手勢，顯示信心十足。護理師施打不到5秒就結束，蔡英文還笑說，「沒什麼感覺，還蠻輕鬆的。」蔡英文預計施打後將稍作休息，若無任何異狀將離開現場。

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這麼明顯的證據對於在台的這群國民黨「中國人」根本沒用，因為他們始終認為蔡總統打的是「假針」，懷疑針裡面可能是鹽水，如同他們對蔡總統博士學位的懷疑一樣。依他們的偏見，台灣沒有能力自行研發疫苗，如同沒有能力研發國防武器。他們對於台灣的任何進步與成就，總是持否定的態度，其目的就是鬥臭民進黨，讓民進黨無法再繼續執政，因為阿歐西這個國家是他們建立的，只有國民黨能萬年執政，其他政黨沒有資格。

因無根據的坊間傳言，趙少康昨日要求蔡英文總統接種高端疫苗前先驗血清有無抗體自清。（資料照）

這樣的心態已展現在他們黨國不分的國家圖騰中，如國歌是國民黨黨歌，國徽就是他們的黨徽，國父是老孫，民族救星是老蔣，只有他們能立銅像、蓋紀念堂，其他黨人不行。如李登輝明明比兩蔣偉大，國民當就是反對給李立銅像、蓋紀念堂，說他不配，只有專制獨裁、殺人如麻、害人不淺的老孫與兩蔣才可以立銅像、蓋紀念堂。

再看日前中廣趙某人對蔡總統的羞辱，說甚麼阿富汗就是台灣的前車之鑑，當人家兵臨城下時，蔡總統是降，還是逃，完全沒有想到他所說的人根本就是他們心目中的「偉人」老蔣，因為1949年的老蔣正是如此，當時他手下降的降、逃的逃，沒人理他。老蔣自己也狼狽逃到台灣，慘敗如此，還有臉繼續當總統至死為止，實在很不要臉。

總之，蔡總統再怎麼做，這些「中國人」永遠不信，認為蔡總統草菅人命，卻沒有想到曾經草菅人命的就是兩蔣，從228事件、白色恐怖與823砲戰等可以看出來。

（大學教授）

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