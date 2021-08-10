自由開講》給我三期 其餘免談？

王英明

在歷經「乞丐疫苗、催命針」「誇大猝死的自然現象」，種種風風雨雨後，民眾仍踴躍注射疫苗，並在短時間內達到近四成的第一劑覆蓋率。可見台灣人素質之高，不輕易受有心挑弄的政客影響。

但目前仍有人堅信政府採購疫苗不力、阻擋民間自購，這其實就是對政治毫不敏感（不了解會有外力讓台灣無法取得疫苗）、對台灣處境的困難太過天真（以為能取得疫苗就好、國家地位受損無所謂）、對緊急授權疫苗「國家保證才可購買」的國際規則毫無觀念（認為任何人、任何地方政府都可簡單購買到疫苗），更不懂疫苗的臨時授權，只要本國認証就好、無須國際認証，而對全世界疫苗的供貨不足現實，更毫無所知（完全拒看國際資訊）。

請繼續往下閱讀...

如此的反智，又沒有思考判斷能力，那也就罷了，但對鄰近各國紛紛都將發展自製疫苗（我們不開始做，就會落伍），一點也不緊張，反而在國產疫苗已經初步有成時，毫無根據就大聲宣傳說是品質太差、不合標準、會危害人民健康，甚至還叫大家不要去打，這太令人匪夷所思了。

而有人去法院要求撤銷食藥署對高端的EUA，更是好笑。因為這是科學的東西，法院也沒有專才，最後還是要向衛福部專家徵求意見，其結果可想而知。要知道現在在台灣所有的治療性藥物，無論是進口或是台灣自製，都是先經過衛福部食藥署通過，才能夠使用。若是你不相信食藥署的把關，則即日起你有病，就完全拒絕治療吧，有guts就寧可死、也不要接受任何你不信任的食藥署所核准的救命藥物，這才是言行合一。

前國民黨副主席郝龍斌（右）近日到台北高等行政法院遞狀，聲請法院停止衛福部對高端疫苗的緊急授權處分。旁邊是前衛生署長楊志良（左）（資料照）

從政治角度看，政府有必要故意讓疫苗短缺，而被民眾謾罵，以便在下次選舉被淘汰？疫苗充足，最高興的應該是阿中部長，有載貨飛機抵達，全台灣沒有人比他更想去接機。

小英政府去年就委由國家級頂尖專家研發生產疫苗，其中之一的「高端」，是由美國國家衛生院NIH提供抗原材料S-2P及佐劑（可以加強抗體產生）CpG1080 ，等於全部都是由美國政府提供這種戰略物資。可見他們行政外交部門，早已經看出來我們將會面對的窘境，堪稱美國政府的高瞻遠矚、暗助台灣。另一疫苗是目前已經在申請台灣EUA的聯亞。簡單講都是美國疫苗、台灣製造。

這一切，為的都是讓我們不必為購買疫苗而受制於他人，是非常有責任感的政府、才會下的決定，他們其實也等於是把政治生涯、政黨前途、學者榮譽，全部都押了下去。如果沒有百分之百的安全及有效性把握，不會冒這種險。在野黨若真的覺得國產疫苗會無效，難道不知道這將是奪回政權的好機會？還去阻擋其發生，這太奇怪了。

目前反對國產疫苗最大的理由，就是「沒有三期實驗」，甚至有部分有經驗的感染醫師也有這種想法。人云亦云，但很多人都不知道什麼是三期。簡單講，三期試驗，就是把一票人丟到狼群圈中，一半穿戴全身堅實盔甲，一半不穿，一天後再看被咬死的人，有幾個是穿盔甲、幾個是沒穿，如此可以知道穿盔甲的保護力是多少。抗疫最初八個月，新疫苗剛出擊，效用茫然不知，確是要三期實戰才知盔甲真正優劣。但現在經過8個月，世界的條件，已經完全不同了。若製作新盔甲，只要跟其他保護力不錯的盔甲，在厚度、品質、內容做比較，如毫不遜色（醫學上叫做非劣性 non inferiority），就可以放心使用、不必要再赤裸進入狼群，犧牲那麼那麼多人作比較。這就是免疫橋接的基本原理、也最合醫學倫理。

很多人說，國際標準的疫苗，都經過三期實驗，好像「三期」是不得了的聖旨。但說穿了，所有的著名疫苗，如輝瑞BNT、莫德納、AZ、嬌生，都是只做完第二期，第三期的中期有點初步報告，立即得到緊急授權並且上市。也可以說，所有的「三期完才有疫苗」，都是假訊息。真的要完整三期（至少要二年）疫苗才上市，全球死亡的大概不是只有目前的四百多萬人，可能會有一兩千萬以上。

面對各國第三四波的疫情、多變的病毒，需要快速發展疫苗的製造，目前的趨勢就是1）訂出保護性抗體標準，也就是correlate of protection，但WHO還沒訂出新冠的採用標準。2）就是非劣性的橋接方式。這已逐漸是世界各國的做法。舊有的已被認證疫苗，仍然會有繼續再其後續的三、四期臨床報告，但已經不再採用實戰方式。新的或是次世代的疫苗，應該沒有人再採用傳統的三期實驗了，也不需要再白白喪失那麼多人命。路透社消息，美國FDA七月開始，已對青少年兒童做新冠疫苗的研究，其實驗方法，就是仿效鏈球菌疫苗及人類乳突病毒疫苗的橋接方式，做血清轉換及血清抗體值的互相比較。

有人批評台灣是第一個疫苗做橋接免疫的國家，定義上其實並不是。即便是第一個做，有什麼不對？1980年代台灣正是世界上第一個實施B肝疫苗的國家。記得剛開始實驗，台灣醫界以及很多學者都表示反對，也抗議美國研究學者畢斯禮博士，把台灣小孩當作白老鼠。筆者是第一個在報紙為文支持B肝疫苗的人，並且認為慢一年實施，將來每年就會增加3萬個成人肝癌。現在全世界都學台灣，對新生兒注射肝炎疫苗了。台灣為什麼不能成為世界的領導者呢？

看近日的新聞報導，韓國、日本及歐盟英國，都將開始採用橋接方式、發展新疫苗了。而台灣的聯亞，也與高端一樣，做完第二期就申請EUA，核准的話也很快會上市。高端即將在巴拉圭以橋接方式，繼續比較AZ疫苗、做三期抗體效價研究。聯亞的狀況也是一樣，聽說上市後，將申請第三期的印度11,000人的實驗（據稱或可能有部分人會有實戰作法）。兩者上市以後，應該都將繼續每月監控安全及抗體效率。

無論如何，現在及將來，疫苗都會供貨不足，面對Delta病毒威脅，在緊急使用狀況下，基於公共衛生角度，筆者樂見國產的疫苗，以橋接方式完成加強版的二期，能快點上市使用，讓台灣有充足的疫苗，保護自己並領導全世界潮流。

實在看不出來為什麼要「給我三期、其他免談？」

（家醫學會創會理事）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法