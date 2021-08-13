胡，怎麼說》用膝蓋想就知道...

現金、消費券，同金額，用膝蓋想就知道，多數人愛現金。以下這些也都是不用行為經濟學的模擬實驗或計量經濟大費周章，而是用膝蓋想就知道。

以消費振興經濟效果，同金額，用膝蓋想就知道，消費券會大於現金。至於差多少，那就不同研究的結果差很大，只能各說各話。

請繼續往下閱讀...

三倍券、五倍券的選擇，用膝蓋想就知道，五大於三，人人會要五倍券，但政府支出加倍，從1人給2000元變1人給4000元。

既然效果好、人人喜歡多，那何不就發10倍、100倍券？但是，也用膝蓋想也會知道，發太太，政府負債會大增，通膨、台幣貶值隱隱來襲、而消費的乘數效果遞減。

直接發5000元券、每人用1000元買5000元券，用膝蓋想就知道，大家比較愛不必出錢就白拿5000元券，政府支出約增加約220多億元（因109萬人已列為政府幫出1000元）。若蔡蘇政府要推1買5的五倍券，那就必須用肚臍以上的部位好好想，看如何說服那些連膝蓋都不想，只用腳趾頭想的一票人吧（綠營也不少哦）。

消費券是執政黨政策買票？用膝蓋想就知道，像藍白軍的歪腦筋只想到買票的話，那就直接發現金最好，何必消費券搞得那麼麻煩吃力不討好？

消費券是執政黨政策買票？用膝蓋想就知道，像藍白軍的歪腦筋只想到買票的話，那就直接發現金最好，何必消費券搞得那麼麻煩吃力不討好？圖為趙少康11日在臉書發文表示，對蔡政府一意孤行，就是要發五倍券，根本就是「買票」。（圖翻攝自趙少康 Facebook）



用膝蓋想就知道，沒有十全十美的方案，只能加強溝通說明，但在野三黨根本藉溝通搞反對的阿他馬剛骨力，蔡蘇政府要做到的是，在野黨口不服、但心裡明白，執政黨內的異議者則要讓他們即使心不服、口徑也須一致，

最重要的一個用膝蓋想就知道，就是振興、紓困的核心都是防疫，沒有防疫就沒有振興，萬一疫情再爆一大波，必須警戒升級再升級，嚴峻實施封禁，經濟活動更將窒息，現在為現金、券、千元買5000元等吵翻天的，不管藍的、綠的、白的、黃的，可曾用膝蓋以上部位想過，屆時即使人人發100倍券或現金也振興不了，不但人人要紓困、家家要紓困，國家更需要紓困。

紓困、振興，一體兩面；現金、消費券，各有優劣。我只想問問堅持要發現金的馬英九、朱立倫、江啟臣、趙少康等等等，以及國民黨、民眾黨立委，以你們高而富階層的好野人身價，帳戶裡多5000元現金，你會拿去增加消費嗎？那只是你們帳戶裡的零頭的零頭，你們應該完全沒感覺，不會因此多消費，如有多消費也一定不是因為那5000元！

圖為11日上午國民黨舉行的「為人民請命！『發現金、要疫苗』宣傳車上路」記者會。（資料照）

現金為王，當然方便，但像你們那一大票人根本就不困，現金撥入你們的帳戶，只是多了個零頭，不多消費就成了呆錢、死錢！消費券可捐可花用，才能幫上你們滿口的世上苦人多，沒消費振興經濟，困永遠紓不完。如果有人怎麼紓仍是困，那就成了社會救助問題了，紓困、振興都幫不上忙。

振興消費券5000元，非拿去消費不可！郭台銘、蔡明忠等等，都應該會把這5000元券消費掉，即使隨手打賞或捐出，由別人消費。消費就創造新需求、需求帶動供給，以滿足需求，供給要增加，就要生產、營業、就業就會增加、薪資才可望上調....。

不要那麼多黨、派的政治算計、不需那麼大的決策英明正確，不用那麼多經濟理論與數據，以上消費券的經濟循環效果，也只是我用膝蓋想的啦！





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法