胡，怎麼說》他，柯的，只剩一張嘴！

胡文輝

25日全國COVID-19（武漢肺炎）確診人數+0，柯文哲也上臉書蹭熱度、搶功 ，說「台北市+0，全國也+0」，不料，才隔兩小時，竟把「全國也+0」，改成「全台灣新冠肺炎病例+0」。全國改全台灣，病名也改為依照中國用語，這是什麼心態啊？！

台北市長柯文哲今日在臉書PO文談及此事，原本粉專寫「不只台北+0 全國也+0」但不知為何，又自己將「全國」改為「全台灣」，事件曝光引發網友討論。（圖取自柯文哲臉書、資料照；本報合成）

柯文哲，（難道）你認為台灣不是一個主權國家嗎？否則，你為何要悄悄的把「全國」改為「全台灣」？當被媒體發現了並截圖比較，並提出合理的質疑，你就惱羞成怒，亂噴髒口水辱罵盡責的媒體！

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你自稱，有時講「全國」、有時講「全台」，但是，你並沒有回答問題：為何你在臉書先寫了「全國」、卻改為「全台灣」？

如果，你真的認為全國=全台，那你何必要改？這不是脫褲子放屁嗎！？當偷偷改了被發現，你又何必惱羞成怒？這不是欲蓋彌彰嗎？

在中共政權治下，台灣只能稱全台，絕對不許稱全國，港版國安法嚴刑威迫下，香港的媒體把稱台灣或台灣自稱為全國的詞句，全部改掉、清洗掉，柯文哲竟也悄悄把全國改全台，令人質疑，難道是港版國安法也在台北市府發生效力了？不稱全國、改稱全台，這是當「特首」的起手式、避免未來被DQ嗎？

他，柯文哲，只剩一張嘴！專噴口水吹自己、黑別人，卻有一批失去、放棄獨立思考的記者當柯語錄記錄員兼傳播員，他成了「媒體寵兒」，在柯粉助威圍勢下，有如取得「言論免責權」，滿口胡說八道，亂打槍傷人，也不必負責。所幸有幾位綠營及無黨籍的女議員，發揮了監督力量，藍營、尤其是什麼碗糕戰鬥藍，面對柯文哲，簡直都棄甲丟盔、沒用到不行。

例如，他聲稱，稱新加坡已經不公布每日確診數字（即蓋牌）。但是，沒知識也要有常識，沒常識也要會google、上新加坡衛生部官網、看外電及中央社新加坡報導，新加坡每天公布新增確診數字，24、25兩日連連破百...，昨天到中午112例，晚間也+4，成為116例，疫情及疫苗數字都在網站公開，那有蓋牌？柯說根本就是胡說八道！

新加坡至今還是公布每日確診人數。（圖片擷取自臉書）

再看，日前漁船走私貓154隻被緝獲依法執行安樂死爭議，柯文哲又來了，裝出一副愛貓族樣，利用貓貓蹭熱度，出口狠批中央，但經市議員揭穿，他根本就是不肯花錢給貓貓、狗狗等蓋一個好的浪浪動物之家，然後辯稱太貴，又推說建材大漲、批中央沒管好物價...。

他，柯的，只剩一張嘴，用嘴吧甩鍋卸責的老狗老把戲又來了...。

（口水可能會帶病毒，25日全國+0，但26日，台北+1、新北+1，全國+0又被柯、侯破功了）

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