胡，怎麼說》習近平在打造一個「中國特色的塔利班」！？

中國怎麼了？中共政權在幹啥？習近平到底想幹啥？只見 :

習皇一怒，「民企紛紛進貢獻上萬億元金贖罪金，明星驚慌走避飯圈星粉碎滿地！」

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習皇一怒，「民企紛紛進貢獻上萬億元金贖罪金，明星驚慌走避飯圈星粉碎滿地！」（歐新社）

他，在打造一個有「中國特色的塔利班」！？他，在建造一個「習始皇的中共千年帝國」」！？這當然是我的懷疑與推測，在一黨專政、一人獨裁的中國，習皇的「帝王心術」，內部不敢揣測批評，我們在外部遠看，難以真正看穿看清，不過，聽其言、觀中共行為，可歸納出其企圖，一個以民族主義加平等主義為基本教義的中共永續專政，應該是他在作的「中國夢」內容。

中國最近怎麼了？大致可以分為3大類 :

1，以習近平的「共同富裕」為核心，發動整肅民企及巨富。

在中共政權的壓力下，不但大型民企被國有化（國有即黨管），更要獻上大多數股分及巨額獻金，其創辦人及擁有者，面臨中共監管，不論首富、二富、三富...紛紛帶頭進貢巨額獻金及報效個人財產，對黨對國表忠表孝！

在監管、查稅、查不法、嚴追資金流向、動輒巨額罰款、下架、停業、限制巨富的行動及拘押等等打撃鎮壓手法之下，馬雲及馬化騰等都乖乖交出阿里、騰訊經營權，騰訊最近就宣布捐獻1000億元人民幣（約4300億元新台幣）給中共當局、拚多多也獻上100億元人民幣、5科技巨頭估計上貢130億美元給中共當局...。



中國在監管、查稅、查不法、嚴追資金流向、動輒巨額罰款、下架、停業、限制巨富的行動及拘押等等打撃鎮壓手法之下，馬雲（中）及馬化騰等都乖乖交出阿里、騰訊經營權。（路透社）

「巨富勒捐」中共叫所謂的「第三次分配」，但這種場景令人聯想的是1644年明國時代，李自成的「流寇部隊」（中共稱為農民革命）佔領北京時的「追贓助餉」，把前朝大官、巨富等拉到街上嚴刑拷打，逼其吐出銀子；中共政權統治中國已72年了，竟利用統治暴力加上網路公審，威逼新富階級獻上巨款，彷彿依稀李自成部隊「追贓助餉」現代版的影子重現。

「共同富裕」這4字是什麼？當然是習近平說了算！他昨天又稱從共同富裕的戰略高度出發，形成公平競爭的市場環境。可是，習的這4字一出，把市場競爭規則都打翻了，股市市值平空消失以兆元計。

原來，他的「習思想中國特色社會主義市場經濟」就是那回事。共產、共產，共同富裕就是有「中國特色的共產」啦，否則，怎麼叫做中國共產黨？

2，圍剿明星、打「飯圈」的流行文化整風及政治重塑。

這次發動「圍剿」演藝明星的，可不是酸民及小粉紅在瞎鬧，而是中共中央層級的中紀委、國監委、網信辦的黨政高規格出手，中紀委、國監委幾乎是一套人馬，形同習大的東西廠及錦衣衛，公開出手豈同小可？傳出被點名為「劣跡藝人」的趙薇馬上就在中國全面下架、從人間消失了，趙麗穎等人被點名為失德、失範，演出的作品也都遭下架，過去范冰冰曾被監管嚴控失去自由，交了18億人民幣罰款才脫身但餘悸仍在，鄭爽也被罰2.99億元人民幣，而且風暴在擴大，中國人入外籍的又在中國賺錢的藝人已被點名，連台灣出身移民他國的藝人也被列入此類...。看來「追贓助餉」現代版不但適用於巨富、也適用於巨星，被點名或恐怕被點名者，自動捐錢獻上一定難免，是否了事則不知道。

中國女星趙薇日前傳出遭當局列入「劣跡藝人名單」，不僅許多作品從影音平台下架，連微博的「超級話題」也消失。（路透社）

這些藝人明星，個個都對中共俯首貼耳、表態忠黨愛國，但是，他們的太奢華誇張的生活方式對照於苦哈哈的眾百姓，習大認定明星的生活對社會風氣有不良影響，更因明星吸引了動輒幾千萬、上億的眾多追星族紛絲，信明星比信黨更誠，飯圈力量可能大過黨，明星好風光，人氣就是權力，尤其是話語權，中共豈能容忍 ？習大豈能安心 ？

圍剿明星打飯圈，就是藉發動流行文化整風，以政治重塑習近平思想的社會資本主義生活方式，更告訴演藝人員及社會大眾，在中共專政下的中國，明星只是中共專政掌中捏著的蝶、蛾、蟬，風光、漂亮、人氣高、收入高都是黨給的，它巨掌一收束，明星就黯沈無光，甚至灰飛煙滅！

3，教育「雙減」政策，無助農民翻身。

習大月前講了學生課外輔導課業過重、家長負擔過大，中共教育部門隨即祭出「雙減」政策，於是，私校、補習班馬上被嚴查嚴審，紛紛關門避風頭。教育「雙減」政策立意不錯，但問題是如何執行 ？在中國高考（大學入學考試）不變，農民工人在都市工作卻沒戶口、子女都被迫在鄉下原籍上學不變，使得教育造成的社會流動幾乎斷絕，雙減政策只是讓問題浮出，對解決問題紓緩人民不滿沒有一點助益。不過，只要把所謂中國特色的習近平思想教好就好，在中國誰敢逆其龍鱗說不 ？

習大月前講了學生課外輔導課業過重、家長負擔過大，中共教育部門隨即祭出「雙減」政策，於是，私校、補習班馬上被嚴查嚴審，紛紛關門避風頭。（路透社）

習近平當政近10年了，他的中國夢最近以來大幅左傾、左轉，在民族主義之上更加平等主義求均為基本教義，目的當然是他要繼續執政當權、中共政權更要永續專政。因為中國社會已出現巨大的貧富差距裂口，兩個社會差距愈來愈大，中國總理李克強曾道出實情，近6億中國人的月收入在1000元人民幣（4300元新台幣）以下，北京師大、中金中心去年發表的研究也指出，95%的中國人，月收入在5000元人民幣（21500新台幣）以下，而低於500元的超過2億人、1000元以下的共5.5億多人，和李克強講的很接近。習近平7月宣布精準扶貧成功、中國脫貧了、進入小康社會了，但實情卻不是如此，6億以冮低端人口被永世剝奪、翻身無望的不滿愈來愈大，已成為中共政權的很大危機。

對巨富進行「追贓助餉」式勒捐、對風光火紅明星藝人嚴查，其實是中國封建王朝傳統統治術的一部分，就像「斬首示眾」、抄家一樣，把他們的名字吊起來拷打、叫他們把不公不義的銀子交出來，既可警告那些自己大到不能倒的民企及巨富，又可藉扛擊他們平撫一些民怨，還可有大把收入挹注財政。對中共政權維穩永續、對習大當權再5年又5年都是大大有益的事。

中國歷代皇帝如看到習近平的權大，一定會說當皇帝就要當的像習皇大大，毛澤東一定也又羡又嫉，好威風哦！天大地大，共產黨一定自己最大；沒有公司大到不能倒，就是中共專政不能倒...。中共倒了，既得利益的中共統治集團還能吃香喝辣嗎 ？這才是習近平領導中共政權，打造一個有「有中國特色的塔利班」的真正意圖及目的吧！ ？





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