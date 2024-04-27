自由廣場》罪大惡極者不值得施予死刑

◎ 劉威良

最近因為大法官釋憲，死刑議題又被討論。德國早已廢死，社會大眾有沒有共識是另外一回事。只是德國民眾對死刑的存廢還有另一種觀點。他們認為死刑的存在，其實會誘使犯罪者在犯案時，因為有死刑的關係，而更有可能把被害者給謀殺掉，因為犯案者一旦讓被害者或旁人存活，很有可能留下的活口，會讓自己的罪刑被判死刑。當犯案者因為不想被抓，唯一的辦法就是把所有可能的活口都殺死，因為被抓到犯罪者就會被判死刑。犯案者在懼怕死刑判決的情況下，非常有可能誘使犯案者對被害的傷害一下升到謀殺滅口。

此外，加拿大在死刑被廢除以後，謀殺案的犯罪有減少的趨勢，而美國的調查也是，沒有死刑的邦，謀殺案比有死刑的邦更少一些。這些資料調查都在某種程度顯示出，有死刑的存在，某種程度是會增加被害者被謀殺的可能。

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台灣人因為個人害怕死亡，所以推測只有死刑，滅掉罪犯才能讓犯罪者在犯案之前或當下因害怕被判死而減少犯案。但事實上剛好相反。根據調查比較結果，其實死刑會增加謀殺被害的機會，如果殺一個跟殺十個都是一個死，犯罪者會不會為了逃避被判死而把所有不相關的見證者都殺光？這對本來以為用死刑可以有嚇阻的作用，其實是打了一個很響的巴掌。

值得一提的是，每個人都會死亡，無論有錢沒錢，有沒有身分地位的人，死亡都是人類最終的平等。大家想想，就在今天醫療提高國人壽命的同時，其實許多人都盼望可以­「好死」，不要賴活，否則醫療可以無意義的延長生命，讓人毫無尊嚴的活著，甚至有醫師推動陪伴斷食，讓人可以有尊嚴的死亡。

所以好死等於是現代人最大的盼望，也是身為一個人最大的幸福，無論時間點是在人生命中的哪個時刻發生。現在來想想罪犯，如果一個罪犯他無懼死，他想自殺，卻又想成名如同鄭捷，最後他用國家給予的槍決死刑，求到好死，又成了名，那麼國家的死刑判決是成全了他，讓他求死得死，誘使他去無差別殺人來被判死。如果台灣沒有死刑，那麼鄭捷可能就不會無差別殺人，因為他死不了，被關或照德國法律很有可能被送精神病院治療而被永久管戒終生，這樣的精神折磨鄭捷可能更怕，鄭捷就可能不會犯案。

死刑或許是民意要的，但當我們把死刑想成是一種快速死亡的方式，它對追求死亡的人來說，其實是幸福的。而對於犯案者來說則非常有可能誘使他謀殺，說真的要報復罪犯，那就懲罰他，關到他自然死，我想這個酷刑對犯案者來說才是最大的精神折磨。許多人會問，讓罪犯在監獄中長長久久，國家為什麼要養這樣的人？ 我的答案是這是給罪犯更強過死刑的最大精神酷刑，他必須在他有生之年永久面對他做的事而造生的影響，直到他自然離開人間。一個子彈解決一個人的生命，對於罪責重大的犯案者來說，其實是給他好死的最佳優待，罪大惡極的犯罪者完全不值得我們國家給他這樣的好死。

（作者著有「借鏡德國」）

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