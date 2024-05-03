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社論》誰在反對「反滲透法」

2024/05/03 05:30

中國領導人習近平在「馬習二會」後，壓拉兩手策略增加，台灣內部若干勢力跟著「動了起來」。（歐新社檔案照）

中國領導人習近平在「馬習二會」後，壓拉兩手策略增加，台灣內部若干勢力跟著「動了起來」。藍營由上釋放訊息，部分輿論跟進，要求在野應以國會席次優勢，優先修改影響兩岸互動的「反滲透法」與國安五法。中國國台辦有如下指導棋般重批「反滲透法」是「不折不扣的惡法」。為中共所控的台商組織台企聯，向訪中的國民黨立委團說，「希望帶著台商的期許，能在新會期有所作為，讓『反滲透法』等不利兩岸交流因素有所改變」。鎖定管控兩岸交流秩序法律，要求大幅鬆綁，已成北京下令在台代理者主推工作。深藍人士甚至驚爆，前總統馬英九密會國民黨主席朱立倫時，共識要廢除「反滲透法」。跡象顯示，針對五二○後的台灣政局，中共正設定議題強行干預。

朱立倫週二被問到深藍人士的說法，僅說「沒聽過這件事」。這樣的回應，未能完全釋疑。馬辦幕僚於「馬習二會」後受訪放話，稱馬朱均認同要讓「反滲透法」的條文「更嚴謹」，避免淪為民進黨政府操弄工具，朱也曾表示將由黨中央智庫儘速研擬條文。不過，倘若直接廢除法律，動靜實在太大，縱然此舉更能取悅北京，但也知曉可能引發的反作用力，實屬下策。或許另個途徑，則朝大幅放寬「反滲透法」規定，限縮在最小範圍，讓這部法律，「無實質規範效果」，形同「廢除」。在野政黨於國會掌席次多數，已推許多具有爭議或有違憲問題的法案，北京的最新指令，再拋爭議修法，由台灣各方勢力的回應情形，掌握統一戰線的敵我分布，將助其部署接下來的對台動作。

我方國安部門已然示警，北京想動「反滲透法」乃至國安五法，主要著眼「三個排除」。首先，排除台灣的技術管制，包括主要科研成果、高科技產品技術出口、參股台灣產業的限制。其次，排除人員的管制，解除對「兩岸人員」往來的各種註記、性質限制等管制措施。再者，排除兩岸之間的金流管制，鬆綁兩岸金流、投資往來「過度監管」。中國正遭美國等主要民主國家在科技、經貿、軍事等戰略圍堵下，陷於被國際包圍的發展困境。台灣作為民主陣線的重要成員，中共若能藉由在台代理人拿掉上述管制，找到突破口，屆時將從台灣獵取所需的人才與技術，打開國際封鎖。中共除能利用台灣汲取發展養分，還可牢牢套住台灣，進而造成美國等民主國家的「疑台論」，分化民主國家之間的團結，可達一舉數得之效。

國共雙方均提到要拿「反滲透法」開刀，外界因此關注，上週有三分之一之數國民黨團立委赴中，會晤中共處理對台事務「二把手」政協主席王滬寧，回台後將會有哪些相應動作。王就是「反滲透法」裡境外敵對勢力的主導人物，今年二月才剛主持對台工作會議，要求相關部門要掌握實現祖國統一的「戰略主動」。馬英九到中國見習近平是一步。另外，針對台灣立法院三黨不過半的政治格局，中共鎖定在野立委為拉攏重點；國民黨團總召傅崐萁態度積極，彼此一拍即合，縱遇花蓮強震等阻力，也非得擠出這趟中國行。因而獲王滬寧嘉許說：「很不容易，也很有誠意，也很有意義」。中共除了利用立委團大肆宣揚一中，所略施小利，則用來施壓我們做出更大讓步，果不其然，在野立委進一步要行政官員，也該「堆疊善意」，要有更多的開放。

中國先對台進行經貿脅迫，再用微不足道的利益，宣稱對台施惠，先收回再小幅給出，這是無本生意，也是欺騙台灣的伎倆，目的在誘使我們走回依賴中國老路。藍委回台後，也學對岸「咬文嚼字」，在立院委員會裡，針對執政黨立委臨時提案文字，要求把「中國」改為「大陸」，「我國」改成「台灣」。於代表主權的國會殿堂上，自我降格，否定台灣為國家，這種突然對用語敏感的不尋常的動作，也令人懷疑是否有來自中共的特別指示。民團即質疑，藍委團赴中國，因已接觸滲透來源，若回台遊說行政部門推動中國想執行的議案，恐已涉及違反反滲透法。這也難怪「反滲透法」會被國共雙方搬出，就是因為這麼「綁手綁腳」，讓中共無法盡情滲透。陸委會為此提醒，應思考「誰會反對反滲透法」。還說有人去了中國幾天，返台即主張修法，國台辦也做出同樣訴求，「這個關聯性我們大家一起來推敲」。

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