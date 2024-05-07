自由廣場》不了解捷克醫療產業／徐巧芯的道聽亂說

◎ 周宜勳

徐巧芯立委指稱台灣透過與捷克援助烏克蘭人道醫療的計畫，又稱台灣花費的千萬美元進入捷克私人金主的帳號，進而進入捷克政壇影響捷克政治。

我在2022-2023年以美國傅爾布萊學者身分在捷克的 Palacky 大學教授國際商務法，法律經濟分析和比較法律文化，在國際商務法課堂上，我談到跨國醫療，捷克學生舉手說 : 老師，醫療在捷克絕非商業行為，醫療產業不屬於商業範疇。

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白話來講，就是醫療業在捷克跟營利根本扯不上邊。不僅因捷克醫療產業一直都屬於公衛範疇，比台灣的健保還健保，價格更被政府壓低到比德國、荷蘭便宜很多。

倒是中國最近在捷克捲土重來，擴充大型商場，中國銀行在捷克大舉融資，才是應該注意的焦點。中國過去大買捷克資產，金融業，球隊，不動產都有投資，唯獨醫療產業沒有，就是因為醫療產業在捷克是政府強力規範，並掌控價格的非營利產業。徐巧芯說台灣要圖利捷克金主，我請問徐，倘真要圖利，誰會去選一個動不動被政府砍錢、壓低價格的產業?中國才是把捷克買下來、全面影響的金主，徐巧芯故意不講這個事實，卻扯台捷的人道醫療合作方案，當然是別有用心。

台灣與捷克合作援烏的這項醫療計畫，因捷克的醫療產業規範非常多，進口醫療器材手續複雜且極麻煩，連帶影響該國進行醫療試驗的不容易。以達文西手術為例，主要集中在一家醫院而已，目前會使用機器輔助開刀的外科醫師人數很少。透過這個烏克蘭的醫療援助，捷克可以較自由地採購台灣的醫療器材，幫助烏克蘭的醫療需求，也能讓捷克的醫療專業人員有機會使用到先進器材，這筆錢最終還是會著落在台灣的業者身上，不但是嘉惠三方的計畫。其目的更非徐巧芯所稱的用來收買金主並影響當地政治。

而徐巧芯所稱，所謂捷克金主在當地政商關係良好，進而推論台灣會用錢影響捷克內政云云。徐卻不知，捷克是多黨制，就算是同一政黨的重要政壇人物，其對外政策也未必一致，且捷克的政黨政治運作罕有如台灣的黨紀處分或開除黨籍。舉例來說，曾訪台的維德齊議長和在他之前的柯佳洛議長，屬於捷克ODS政黨，該黨的歐盟議員就是親中聞名的 Jan Zahradi，可見絕對沒辦法收買捷克一個地方議員，就能影響整個政黨的對外政策，更無法去影響整個國家的政治。對於身在國民黨這種傳統法西斯政黨的徐巧芯，這可能是她無法想像的多黨制的政黨政治。

徐身為立法委員，儘可提出合理懷疑，但只要是了解捷克醫療產業和政黨政治運作的人，就知道她的推論完全站不住腳。

（作者是芝加哥大學法學博士、台灣與美國執業律師、大學教授、 美國傅爾布萊學者）

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