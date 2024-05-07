晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》不了解捷克醫療產業／徐巧芯的道聽亂說

2024/05/07 05:30

◎ 周宜勳

徐巧芯立委指稱台灣透過與捷克援助烏克蘭人道醫療的計畫，又稱台灣花費的千萬美元進入捷克私人金主的帳號，進而進入捷克政壇影響捷克政治。

我在2022-2023年以美國傅爾布萊學者身分在捷克的 Palacky 大學教授國際商務法，法律經濟分析和比較法律文化，在國際商務法課堂上，我談到跨國醫療，捷克學生舉手說 : 老師，醫療在捷克絕非商業行為，醫療產業不屬於商業範疇。

白話來講，就是醫療業在捷克跟營利根本扯不上邊。不僅因捷克醫療產業一直都屬於公衛範疇，比台灣的健保還健保，價格更被政府壓低到比德國、荷蘭便宜很多。

倒是中國最近在捷克捲土重來，擴充大型商場，中國銀行在捷克大舉融資，才是應該注意的焦點。中國過去大買捷克資產，金融業，球隊，不動產都有投資，唯獨醫療產業沒有，就是因為醫療產業在捷克是政府強力規範，並掌控價格的非營利產業。徐巧芯說台灣要圖利捷克金主，我請問徐，倘真要圖利，誰會去選一個動不動被政府砍錢、壓低價格的產業?中國才是把捷克買下來、全面影響的金主，徐巧芯故意不講這個事實，卻扯台捷的人道醫療合作方案，當然是別有用心。

台灣與捷克合作援烏的這項醫療計畫，因捷克的醫療產業規範非常多，進口醫療器材手續複雜且極麻煩，連帶影響該國進行醫療試驗的不容易。以達文西手術為例，主要集中在一家醫院而已，目前會使用機器輔助開刀的外科醫師人數很少。透過這個烏克蘭的醫療援助，捷克可以較自由地採購台灣的醫療器材，幫助烏克蘭的醫療需求，也能讓捷克的醫療專業人員有機會使用到先進器材，這筆錢最終還是會著落在台灣的業者身上，不但是嘉惠三方的計畫。其目的更非徐巧芯所稱的用來收買金主並影響當地政治。

而徐巧芯所稱，所謂捷克金主在當地政商關係良好，進而推論台灣會用錢影響捷克內政云云。徐卻不知，捷克是多黨制，就算是同一政黨的重要政壇人物，其對外政策也未必一致，且捷克的政黨政治運作罕有如台灣的黨紀處分或開除黨籍。舉例來說，曾訪台的維德齊議長和在他之前的柯佳洛議長，屬於捷克ODS政黨，該黨的歐盟議員就是親中聞名的 Jan Zahradi，可見絕對沒辦法收買捷克一個地方議員，就能影響整個政黨的對外政策，更無法去影響整個國家的政治。對於身在國民黨這種傳統法西斯政黨的徐巧芯，這可能是她無法想像的多黨制的政黨政治。

徐身為立法委員，儘可提出合理懷疑，但只要是了解捷克醫療產業和政黨政治運作的人，就知道她的推論完全站不住腳。

（作者是芝加哥大學法學博士、台灣與美國執業律師、大學教授、 美國傅爾布萊學者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書