社論》藍白主導下失控的立法院

新國會藍綠雖然只差一席，但因白軍在黃國昌主控下，對藍營言聽計從，投票「舉或不舉」，皆以封殺民進黨提案為最高考量，因此藍白形成實質的聯軍，對綠營極盡封殺之能事。政黨的分合、結盟或對抗，原是政黨政治的常態，但底線是認同民主價值，確保國家利益；遺憾的是，藍軍在傅總召領軍下，似乎成為代行中共對台統戰意志的工具，加上白軍相助，更肆無忌憚地提出各種違憲亂政的法案，與監院、司法系統爭奪調查權，侵蝕行政權，反對年金等改革，態度之霸道、傲慢，法案內容之離譜、荒誕，堪稱台灣民主化以來的大倒退。

本屆立院開議迄今出現兩種怪現象︰一是藍白合作徹底封殺民進黨；一是藍軍明目張膽向中國傾斜。白營擁有八席不分區立委，原本誓言扮演關鍵性角色，然而，或許是黃國昌總召個人的情緒與選舉利益所致，民眾黨竟出現向國民黨一面倒、唯傅總召馬首是瞻的問政模式，從立院正副院長選舉及各種爭議性法案，白營投不投票，皆以能否封殺民進黨為最高指導原則，與國民黨團充分配合。在此情況下，民眾黨不再強調藍綠一樣爛，更不再自許為中間、改革力量，因此即便過去曾大力支持年金改革，卻仍在表決時，站在反年金改革的國民黨那一邊，縱然黃總召因此被諷刺為「傅隨組織」、「萁意博士」，仍不以為意。過去，黃國昌不願被稱為小綠，如今對「小藍」的印記卻甘之如飴，致使民調不滿意度飆高，反映民眾黨的走向，不得人心。這也讓陷入弊案質疑的柯文哲不得不公開宣示，民眾黨不能成為「一人政黨」，黨團投票不必「團進團出」，內部矛盾暴露無遺。總之，總統大選時，多少年輕的小草受到柯氏語錄的感召，義無反顧將選票投給民眾黨，如今卻看到藍白蛇鼠一窩，完全無視民眾觀感，令人無比感慨與諷刺。

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至於百年政黨國民黨，在小英執政下壓抑太久，如今重返國會第一大黨，又有民眾黨自動獻上投名狀，已然掌握控制立法院的絕對優勢，因此其「中國」、「反改革」本質獲得徹底釋放，完全不演了。小白變成小藍、大藍變成小紅，藍、白、紅一家親，讓綠營陷入孤立的困境，更製造出國會的種種亂象。坦白說，國民黨在選舉時，還憂心被貼上「親中」標籤，對外強調「親美和中」的等距路線，卻在成為國會第一大黨之後，由前總統馬英九擔任開路先鋒，繼之，傅崐萁總召聞到了中共可能釋出利多的訊號，於是不計外界有關會期中、花蓮餘震不斷的質疑，仍然率一干藍委赴中訪問，親中嘴臉完全不加掩飾。可悲的是，藍委訪中團固然得到中共釋出的善意，卻只是附加許多條件的小恩小惠，而且共軍機艦擾台甚至變本加厲。亦即藍委訪中團不但沒有帶來兩岸的「春暖花開」，反而像是自我矮化為中共的小弟，政治效益並不划算，卻有內部一股力量一直驅使國民黨往對岸傾斜，其中玄機令人猜疑。

國會藍白合，對民進黨的封殺已到了失控狀態。諷刺的是，立法院職權並沒有弱化，反而是藍白合作推出各種擴權法案，企圖讓國會變成政府機構的太上皇，成為可與總統抗衡的政治紅太陽。這些荒謬擴權的案例比比皆是。其犖犖大者︰一，藍營提出「藐視國會罪」的修正草案，課責對象涵蓋公、私部門，犯罪構成要件定義不明，包括反質詢等模糊概念，最高得處三年有期徒刑。此一修法意旨，不但違反我國五權分立的憲政體制，亦將立院的權力變成箍制政黨與企業、民眾的工具，恐將造成更激烈的對立，以及對人權的迫害。歐洲商會提醒外商關注此事，並非杞人憂天。二，藍白聯合通過電價凍漲，但見行政部門仍不改電價調漲。憤而表決將「電業法第四十九條修正草案」逕付二讀，未來若三讀通過，電價調漲須經立院同意。亦即電價漲跌本應專業考量，更屬行政部門職權，卻遭藍白合力剝奪，必須由立法院決定。這種民粹式的問政模式，表面上似乎在關心市井小民的權益，其實是變相補貼用電大戶。而台電若因漲價不成，不堪虧損而破產倒閉，不僅將由全體納稅人買單，更將影響供電穩定，對民生與經濟發展均有重大衝擊。

更嚴重的亂象是，在兩岸議題上，藍營的動作顯然是在呼應中共的一中原則。例如，藍營訪中之後，突然對「反滲透法」的修法興致勃勃，修法方向與中共官員的公開發言若合符節；又如反對沈伯洋的修正提案，與國家機密有關的立委赴中訪問必須報備。荒謬的是，國民黨立委要求將民進黨的提案中的「中國」字眼改成「大陸」、將「我國」改成「台灣」，一方面討好中共，一方面抹殺台灣已實質獨立的事實，國民黨的中國化更向前邁出一大步。總之，一個充滿仇恨的小黨，依附一個親中、反改革的大黨，兩者憑恃著席次的優勢，催生出一頭政治怪獸，已經成為台灣生存與繁榮的最大隱憂，絕不能等閒視之。

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