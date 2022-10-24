胡，怎麼說》習近平和他的6個小矮人！

中共公布新一任政治局常務委員會名單，分別為習近平（中）、李強（左上）、王滬寧（左）、丁薛祥（左下）、趙樂際（右上）、蔡奇（右）、李希（右下）。其中習近平3連任總書記，堪稱是「習近平和他的6個小矮人」。（路透）

胡文輝

中共中央政治局7名常委昨天公布，習近平3連任總書記，其餘6人李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，清一色是習家班「親兵」，說白了，中共所謂7人「入常」，根本就是「習近平和他的6個小矮人」！

當然，不能小看那習近平的6個「小矮人」，他們個個都是習近平的「分靈體」或分身，分別代表習近平的各方面意志、執行的是習近平給的權力，將分任中國要職，習近平和他的6個小矮人在可預見的未來，不但主宰中國，更將威脅台灣、危害亞太及世界和平，未來他們將如何在習皇召喚下，呼風喚雨、興風作浪、作威作福、無惡不作...，全都源出自一黨專政、更由一人獨裁的習近平。

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中國北京彷彿傳來有人自稱「朕」的聲音，6個他的小矮人帶頭「三呼萬歲」也彷彿依稀若有若無的傳出來，其他上台的、下台的，包括李克強、胡春華、汪洋、韓正等等等，以及前總書記的胡錦濤等等，今後全都必須匍匐在地，向習皇順服表忠、稱臣效忠，否則，胡錦濤當場被習近平的大內侍衛孔紹遜等粗魯架出場，就是一個很大的警告！

習近平把中共一黨專政的權力「整碗捧去」，成就一人獨裁，還論「忠」心、按「親」密、依「奴」度，分封他的6個「小矮人」都入常，各方對此分析很多，如派系權鬥，習家班全勝、團派被「清零」、習近平5年後又要照例連任等等，我只從以下3方面試著分析習近平「整碗捧去」的心理狀態:

1，習近平心態上就是中國古書的醬缸文化所謂「天予弗取，必受其咎；時至不行，反受其殃」，他認為現在該當是他一人獨裁、稱皇稱帝的時機到了，此時不整碗捧去，更待何時?不但夜長夢多，反而遭殃受咎，恐怕會被鬥倒鬥臭，統治大權全部抓在手裡，如臂使指，才會放心，因此，一不做、二不休，壞就壞做到絕，權力大餐，他1人全都吃乾抹淨，不放心其他人分走一杯權力羹，你們奈他何?

2，專制政權的鐵律，就是「一黨專政」必定走向「一人獨裁」的終局，希特勒、史達林、毛澤東都是這樣，習近平走的就是他們曾經走過的老路。所謂集體領導，在權力鬥爭之下，必定在獨裁者永不魘足的膨脹權力慾之下崩潰，這回中共所謂7上8下、所謂兩任10年等限制，在習近平一人獨裁下，全部土崩瓦解。

因此，習近平的心態就是，「朕」就是律法，「朕」就是制度，「朕」就是確立，「朕」以一人治天下，天下奉我一人，「朕」超越7上8下及任期限制，有反對的嗎?那個姓胡的，給我架出去!（就如古代皇帝叫太監叉出去），既然都沒反對了，那就三呼萬歲退朝吧!

3，專制獨裁者的年齡潛規則，一個專制獨裁者，專制獨裁愈久、愈老愈愈獨裁、愈老愈專斷、愈老愈自以為是、愈老愈殘酷、愈老愈偏聽、愈老愈不惜殘民以逞、只為求圓自己沒滿足的大夢。中共一黨專政統治中國已73年、習近平專政獨裁也已10年，他的所做所為，就是以上的愈老愈...。老昏君、老暴君、又老又昏又暴之君，就會出現在這個地方，當他統治一個大國，更大的危險也在這個地方。

「無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。」（孫子兵法）台灣不能呆看習近平有若稱皇稱帝的笑話，必須了解那是危機將至的訊號。

想要和平，就要備戰!（拉丁格言）

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