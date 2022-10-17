胡，怎麼說》熱臉貼冷屁！國民黨那封「賀電」自曝舔共的反常「妖」面！

中國共產黨20大16日起在中國北京舉行，這是習近平三連任、實質登基「紅朝習皇」的起手式，中國國民黨連忙搶發「賀電」祝賀，不過，在中共黨官媒新華社領頭的報導，中國國民黨和其他也發賀電的親中舔共政黨及一干人等，都被矮化淪為「台灣地區」政黨和人士。

這封賀電凸顯的是，中國國國民黨黨魁朱立倫帶著全黨的「熱臉」，去貼中共的「冷屁屁」！而且，在國民黨賀電主動「獻上」之下，國、共兩黨藉賀電往來，又搞了一次共同強調九二共識、合作反台獨的把戲。

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目前尚未看到台灣民眾黨給中共的賀電，柯黨魁是不是心也癢癢的?或者，在23日習近平連任總書記時才發賀電?其實，習近平完成「登基」，還待明年三月左右的全國人大，可以無限連任國家主席、軍委會主席，或者尚未公開的尊號。

賀電的親中政治表態、舔共效忠意味還不只於以上二者，國民黨等一干「賀共」政黨及人士，都被中共直接定位為中華人民共和國「台灣地區」政黨及人士，而國民黨及一干人等都沒出聲異議或抗議，等於全都默默的接受了。中共一黨專政統治中華人民共和國，中國國民黨默默接受為從屬中國的台灣地區地方性政黨，實質上就是承認中共的領導。這如不是賣國、賣台什麼才叫賣國賣台?!

中共總書記習近平登基起手式的20大政治報告中，口頭宣讀時並未讀到「一個中國原則」、「九二共識」等對台內容，紙本完整報告上則提「和平統一、一國兩制」為統一的最佳方式、更白紙黑字強調「決不承諾放棄使用武力」等等。朱立倫、曾銘宗代表黨中央及立委、蔣萬安等一干候選人，對習近平指稱「決不承諾放棄使用武力」，還假惺惺的聲稱「堅持捍衛中華民國」云云，講的好像真的硬起來，實際上卻軟到無骨，親中舔共的表忠賀電，就在重重打臉他們講的每一句捍衛。

以中國國民黨中央委員會名義向中共黨中央發出的那封「賀電」，國民黨根本自曝舔共的「妖」面，簡直就是醜態百出！中共擺明的就是九二共識=一個中國=一國兩制，那裡面沒有一絲一毫的中華民國存在空間，它要的就是滅了中華民國、併吞了台灣、實施中華人民共和國的所謂兩制，國民黨卻賀電獻上九二共識、一個中國，根本就是主動表態配合中共統一、消滅中華民國，那你們嘴巴講的捍衛中華民國，是捍衛到中共的屁股上了嗎?那還捍衛個屁！

蔣萬安還諷刺簽不投降承諾書很白痴，從國民黨中央向中共發出的賀電及默認被定位為台灣地區政黨來看，蔣萬安面對中共自己軟到無骨，只會搞假捍衛騙選票，把台灣人民都當白痴嗎?

中共新華社及所有喉舌媒體一律稱中國國民黨、連戰、洪秀柱、新黨主席吳成典、無黨聯盟主席林炳坤等電賀中共20大的人士為「台灣地區有關政黨和人士」，其實說白了中共怎麼看待國民黨等親中舔共者的真相，就是那些黨、那些人都屬於「中華人民共和國台灣地區」的地方性尾巴政黨及人士吧了。

被中共「用後即棄」，必定是他們的宿命!但台灣人民需時時警覺，不要被他們賣了，還投票給他們的黨和候選人。

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