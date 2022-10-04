胡，怎麼說》一帶一路就是中國對窮國輸出「不平等條約」、新鴉片戰爭！

中共20大召開在即，20大之前是習近平時代前10年、20大之後又是習近平時代後10年。「一黨專政、一皇獨裁」的「習近平新時代」，最大的「中國特色」是什麼？就是中國正對世界上的窮國輸出「不平等條約」，以一帶一路的「借款債務」當武器，代替當年列強進入中國的「船堅砲利」，發動一場「新鴉片戰爭」，經濟殖民各窮國，做為中國佔領的勢力範圍！

中國所謂平反「百年屈辱」，就是把「不平等條約」輸出他國、以債務做為加諸窮國的枷鎖；中國所謂「民族的偉大復興」，就是中國比當年的列強更霸道、更邪惡、更榨取，將當年自己受到的屈辱及不平等條約，十百倍加諸在中國勢力範圍的各窮國身上；所謂「中國夢」，就是一黨專政的中共黨徒子孫沉醉在反文明的無知雲端夢裡，卻企圖把世界人類包括大部分中國人禁錮在專制的牢獄中！

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當年，列強藉口文明、開化進入中國，卻讓中國遭到百年屈辱；現在，中國也打著發展、脫貧的旗號，以一帶一路的繁榮開發為口號，進入非洲、南亞、南太等的窮國，卻讓各國陷入債務螺旋型加重勒緊脖子的惡性循環中，中國編織的假夢，成了各窮國人民揮之不去的夢魘！

那些接受中國一帶一路的國家，不但沒有翻身，更被中國予取予求，中國操作的模式，先提供一點補助、再大借款給該國、搞大型的建設，港口、鐵路、特區、造鎮、水庫、高速公路等等，中國的公司承包了這些工程，人員技術輸出，全賺回去還不打緊，又因該國還不出中國的貸款、無力管理等因素，中國就接收了管理權，形同中國的經濟殖民區，中國人對當地人民，比當年列強人民在鴉片戰爭後訂的南京條約及之後諸多不平等條約的租借地，更橫行霸凌。那些國家則陷入債務黑洞中，像斯里蘭卡、巴基斯坦、安哥拉、衣索匹亞、寮國、莫三鼻給、剛果等等等，因欠中國巨債，只能承仰中國鼻息。

中國在心態上就是「報復」，要把100多年前的受到的屈辱回來，更把不平等條約輸出，十百倍奉還在無辜的國家及人民身上。當然，這只是開端，未來如中國羽翼豐滿、勢力獨霸天下的時候，對歐美日等國，中國都會要百倍討回去，把屈辱加諸各國。至於侵略欺負中國最深重、搶走中國領地150萬平方公里以上的俄羅斯，中國目前卻視為盟友，還挺普廷殘暴侵略烏克蘭，由此可見，中國所謂平反百年屈辱、民族偉大復興的中國夢，不過是自欺欺人、欺世盜名的把戲。

中國的「國家性格」，或者稱為民族性，近世遭到幾度極大的扭曲，鴉片戰爭讓天朝夢碎、列強進入中國，所謂百年屈辱是一大扭曲，中共統治下的專制統治、幾番嚴酷整肅、文化大革命的大摧殘，更讓這個國國家性格、民族性扭曲成麻花狀，天安門事件的血雨腥風碾壓，加上最近習近平新時代前10年的收緊加壓，重壓形塑成「舉國一體」，簡直成了吃人吃盡一切的專制黑洞。

這種習近平特色的舉國一體專制獨裁之徹底恐怖，在此只舉一事，「大疫起於武漢、病毒源發中國」的COVID-19（武漢肺炎），習近平一聲令下，舉國處處清零封控至今，無人敢於異議，即可窺知一二，而且，連這兩句話都遭到清零封控的一字都見不得光。習近平打破中共慣例給自己加封，三連任、四連任、連連任...形同登基紅朝皇帝，敢異議的大約都不見了。在中共20大之後，未來還至少有習時代後10年...，中國的國家性格將會成為怎樣的恐怖形態？真的讓人不寒而慄！

台灣，你不幸的是離中國太近；更不幸的是，習近平的中國夢中，意圖把併吞台灣做為他夢裡的歷史功業，遇準備了「一國兩制」的棺材要埋葬台灣的自由民主及獨立主權；更可惡的是，台灣的舔共投降派（它們連稱統派都不配）政黨、政客、媒體、紅頂商人、黑心學者等等，自甘墮落、賣台求榮充當那個扭曲國度暗黑政權的爪牙。更可恥的是，它們對中共如奴婢屈膝，舔之不夠，對台灣卻一副高高在上，頤指氣使，就賣台送中你奈他何的姿態。

不幸距離中國太近，台灣沒有悲觀的權利；不幸必須面對闇黑魔王侵吞的國家，沒有失志的權利；為了保護我們及子孫的自由民主生活方式，我們沒有失敗的權利。因為，中共如侵吞了台灣，台灣將遭專制政權蹂躪，人民將被投入再教育的黑獄，整個台灣將如中國的次殖民地。我們不求戰，但絕不避戰，必定扺抗到底!

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