胡，怎麼說》中共20大妖風飇-「等風來」遭禁、「一分鐘都不偏離習近平」馬屁如狂颱...

中共20大將在10月16日召開，隔海隔岸冷眼觀察，「一黨專政、一皇獨裁」的20大妖風正狂飇，鋪天蓋地，席捲全中國，所有言論只許歌頌習皇英明、只容許瞎捧中共偉大，不許任何言論偏離習近平、不許離開黨的視野，連「一分鐘」都不行！

在台灣，只有幾個問號要問藍軍、白軍等統派政黨及紅色媒體，這樣的國，你們竟然還要求台灣和它同一國（一個中國）？這樣專制的黨、這樣的「獨裁闇皇」，你們竟然還主張「兩岸一家親」？你們竟然還要求台灣2300萬人民被它統治？這難道不是你們腦殘、智昏、心險惡才幹的出來的勾當？大家醒醒吧，我們必須做也唯一能做的，就是共同全力防止中共專制獨裁的極惡妖風、打著侵略性民族主義的中國夢招牌侵襲台灣！

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以下是我最近看到的兩篇中國的文章，一篇是獨立作家、女詩人胡閔之的「等風來」、一篇是中共黨官媒體龍頭新華社社長傅華的拍習大大的馬屁官樣表忠文章。

兩篇文章一看就知高下立判、命運卻剛好顛倒，「等風來」只有137字、8月24日發表卻馬上分享傳遍中國，但因太紅火，不到5天就被下架遭禁，而且全面徹底刪除，在中國的網上已完全消失，胡閔之除了今年第三次遭中共公安警察約談「被喝茶」之外，微博禁言、抖音封禁、公眾帳號上的過去發表的文章都遭刪，30日連她的微信帳號也被封了。中共根本就是全網封殺等風來、胡閔之6個字。

這篇137字的「等風來」，究竟寫什麼？有什麼文字魔力、威力、魅惑力？能夠直接扣緊中國人的人心，竟然讓那個一黨專政、一人獨裁的中共政權懼怕到要全面封殺！？以下就是「等風來」全文:

「十幾億人都在等風來，風向就是方向，官員在等，企業家在等，老百姓在等，等這個秋天的「風」吹過來。到底是東風西風？還是南風北風？是往前的風還是往後的風？所有人都停在原地焦灼的等待，像一個個可憐的木偶等著命運的宣判。把國家的命運和自身的命運都寄託在變幻不定的「風向」上，何其荒謬！」

「等風來」在台灣等任何民主國家的人們看來，十分平常的短論，文筆好不好，見仁見智，認同者就按個讚，但肯定不會激起很大的共鳴，更百分百、千分千、萬分萬不會遭到下架、更不會封禁。

在極權國度中國，「等風來」短文的白描手法太真實、寫出14億中國人的心聲，就是因為白描太真實、述心聲太貼切，有如一把鋒利的魚腸劍，割開中共一黨專政重重封鎖的鋼鐵肚腸、劃破一皇獨裁習近平的精心打造的治理神話。

習近平其實有濃濃的古之中國皇帝思想，獨裁愈久、年齡愈大，就更深刻，中國古今尊崇的所謂「內聖外王」，就是他潛意識下的最憧憬，所以，他掌權10年，搞出一個「習近平新時代中國特色社會主義思想」，藉思想之名把自己「內聖」起來、對外不必稱皇稱帝也是實際的皇帝。不過，當年毛澤東思想狗屁不通、習近平思想連狗屁都不及，怎麼可能通？毛思想、習思想都只是一種個人崇拜的帝王統治術而已，卻都會害慘無數人民。

「一人有慶、兆民賴之」，這句中國古代尚書中尊天子的話，也是習近平的最愛，中共百家爭習之寵、用盡手段吹捧拍馬，該他暈陶陶、沾沾自喜的自以為自己就是那樣的「聖天子」，卻偏偏在中共20大他要再登基又加封的時刻，被等風來那137字刺破了所有假相。

等風來的每字每句都是以白描的現實做反諷，如「十幾億人都在等風來，風向就是方向，官員在等，企業家在等，老百姓在等」、「一個個可憐的木偶...」，等風來的結語「把國家的命運和自身的命運都寄託在變幻不定的「風向」上，何其荒謬！」習近平不自己對號入座、中國10幾億人也都知道「那個不能說出名字的人」（哈利波特裡的魔君-佛地魔）是誰。

再看新華社社長傅華的3000多字拍習馬屁長文，裡面精心設計金句，包括三個一分鐘及三不，文中稱「一分鐘都不站在黨的隊伍之外，一分鐘都不偏離習近平指引的方向，一分鐘都不離開習近平和黨中央的視野」云云。他帶著新華社及所有中國媒體數十萬大軍，「夙夜匪懈，捧習一人」還不夠，仍需個人向習表忠，以求晉身之階，真有學到中國古代的內侍太監遺風哦!

不過，我細看傅華寫的「三個一分鐘」等3000字，卻剛好為胡閔之那篇遭禁短文「等風來」作註腳。一分鐘都不能偏離、不能離開習近平視野...，和「十幾億人都在等風來，風向就是方向，官員在等...」相互呼應、前後相隨，傅華在等風來遭全禁後、發表拍習馬屁文章，是否會拍在馬腿上，至今不得而知，不過，中國目前掀起一陣競相頌聖拍習馬屁的狂颱，如果習認為這很受用，這股妖惡之風，恐怕在中國還要吹到10月中不止。

再以武漢肺炎（COVID-19）「清零」政策來看，明明已是過時、過當、過去、現在是弊遠大於利的錯誤政策，卻因習皇金口聖諭決定的，他手指的風向不變，只好清零、清零、清零下去，心裡叫苦叫冤叫怨，嘴巴還要頌揚決策正確、為國為民、英明偉大什麼的。

由「等風來」之懼，可見中共政權、獨裁習皇的統治基礎都是十分脆弱的，但是，一黨專政、一皇獨裁掌握的黨政軍統治機器、數位獨裁等形成的妖惡控制力，則是十分強力野蠻的，控制了14億中國人，做為其對外擴張的本錢，這正是中共一黨專政更極權、習近平登基加封帝皇更獨裁，對台灣、對亞太、對世界威脅更深的恐怖之處。

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