胡，怎麼說》那個黨，逢獨必反，華獨不敢，親共舔共，被當尾巴！

明獨暗獨、

台獨華獨，

拒統皆獨，

逢獨必反、

華獨不敢，

只剩被統，

搖尾求降！

以上不就是中國國民黨當今的寫照嗎？中國統戰機關政協的喉舌「人民政協報」刊文批判台獨，指綠營是「明獨」、國民黨內少數派是「暗獨」，暗獨對兩岸關係破壞力比明獨更大，還點名藍委林為洲、陳以信就是暗獨。

對於全黨上下皆是統、統、統，一片紅通通的中國國民黨而言，有人被中共批判為「暗獨」，應該「暗自竊喜」才對，因為這等於替他們個人及黨洗刷了一點點「逢獨必反、唯統是從」的將台灣送中形象。

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不過，看來那個黨、那兩個藍委卻不敢接受洗刷，而是重彈支持中華民國、反台獨的反獨老調，其實，中國政協這種論調就是把「支持中華民國」打為暗獨、華獨，不但也都是獨，並視為破壞力更大的敵對勢力。

什麼是華獨、暗獨?就是中華民國是主權獨立國家，不是中華人民共和國的一部分!國民黨徒常高唱什麼捍衛、支持中華民國，又不敢承認華獨，連被中共指那是暗獨都想以喊「反台獨」來撇清，只求向中共表忠交心，這種醜態簡直可笑、可恥、可惡又可憐！

中共統戰機關政協批暗獨，就是公然對被其統戰的對象中國國民黨指手劃腳、下指導棋，除了分化，更有施壓中國國民黨內人士表態反獨表忠的作用。看來，中國國民黨乖乖聽話的成分很多，不敢反嗆中共「長臂管轄」、頤指氣使、插手國民黨的政治認同。

中共政協這篇文章明批暗獨，卻也坦白揭穿了中國國民黨的真面目，就是目前國民黨當權的「多數派」，都是紅通通，等於被統戰收編完成了的統、統、統派，所以才沒被打為暗獨。這麼一來，中國國民黨在中共面前不敢提中華民國，華獨不敢喊，就洩底了，他們一直喊的捍衛中華民國攏是假!ˋ

其實，在國民黨魁朱立倫上任時，國共的合作默契就是共同反台獨、反抗中保台，並以反抗中保台為由，下手實施全力推動罷免天然獨的立委林昶佐等，就顯現了國民黨內當權派以親中促統為主流路線的意識形態，黨內各據一方的四巨頭朱立倫、趙少康、韓國瑜、江啟臣，在權位上有競爭，但在反獨促統上則相當一致。

點名批國民黨內少數派暗獨的文章在統戰機構中國政協的媒體刊出，也顯示中共逐漸把國民黨當「尾巴」，中國全國政協所謂民主協商的對象就是所豢養的八個尾巴政黨，只能跟屁中國共產黨後頭搖尾巴，其中一個搖尾巴的就是中國國民黨革命委員會（簡稱民革）。

習近平這幾年來，已不大理會中國國民黨，國民黨徒怎麼政治表忠拉關係拚命爭取，但中共出面接見的最高層級就是排第4位的搞統戰的全國政協主席汪洋，在台灣拚命親中舔共反獨促統的那個中國黨黨徒們，在中共眼中利用價值，和前述那個尾巴黨大約也沒差多少吧?!真是自甘墮落大敗壞!

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