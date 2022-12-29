自由開講》台灣兵役改革導致兩岸兵凶戰危？切勿倒果為因

古昀宸

為因應中共與日俱增的軍事威脅，亞洲地區鄰近國家年度國防預算皆有顯著性的成長，日本在未來5年的國防預算成長幅度甚至超過50%，而與中國一水之隔的臺灣除增加國防預算之外，總統日前更宣布將義務役役期恢復成一年期。

在蔡英文總統宣布兵役調整案之後，中共官媒「海峽之聲」、央廣總台「看台海」等微博帳號，引用台灣內部反對意見及PTT不明帳號等謾罵言論，對台展開認知作戰；此外，中共國台辦旗下媒體「中國台灣網」也以「蔡英文強暴島內民意，順從美國延長兵役！台灣年輕人炸鍋了」為題，大作文章。對於我國義務役役期恢復為一年，中共官媒迅速帶起風向，直指是美國在背後主導，稱我國將義務役兵役延長一年，兩岸將被推向戰爭邊緣，刻意將兵役問題與戰爭議題勾連，製造我國政府要將青年送上戰場的假象。

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臺灣除增加國防預算之外，總統日前更宣布將義務役役期恢復成一年期。（圖：資料照；本報合成）

中華民國是自由民主的國家，享有高度的網路言論自由，水能載舟，亦能覆舟，部份有心人士便偽冒民意，大量散布斷章取義、倒果為因之不實資訊，要知道，火燒的旺盛與否，並非取決於火苗的大小，而是取決於其他助力條件，如燃料（兵役問題）和助燃劑（中共同路人和在地協力者），在多方暗地的推波助瀾之下，就容易塑造風向，而觀察網民留言的模式，就可看出端倪，會發現在各大平台的熱門留言中，不斷出現重複性極高的留言，亦顯見其抹黑與扭曲政府政策之意圖。

中共近年以頻繁的軍機、艦擾而不攻，透過「灰色地帶衝突」分化我國政黨，促使執政黨及在野黨在兵役問題上產生分歧，執政黨認為台灣守在全球民主防線的最前緣，備戰才能避戰，能戰才能止戰，我們越是做好準備，對岸冒進的機率將越小；而在野黨在今年8月中共對我國的軍事威逼更加的明顯之後，仍相信中共不會輕易攻打臺灣，兩岸僅須透過和談即能達到避戰之目的。兩方都沒有錯，兩方也都基於「避戰」為前提做出相對應的政策考量，但筆者認為軍機擾台事件，就像是你我兒時聽過「狼來了」的故事，多次擾台的目的並非不攻，而是透過共機、艦擾台蒐集數據分析，再針對性的調整其戰略及戰術的行動，並透過多頻率、多架次疲乏與麻痺我國，直至國人鬆懈習以為常後，就此落入其圈套，最終白白錯失此前可以調整、改制的機會，並為此負上極其慘痛的代價。

在兵役改革之後，面對兩岸衝突，我們可以更有勇氣面對恐懼，不論你是否願意，當你提起槍，你便具有射擊的技能，因為那是你用你人生中寶貴一年換來的肌肉記憶，你會知道站著該怎麼拿槍、在掩蔽物後如何射擊，槍如何歸零調整與故障排除，而非手足無措，坐以待斃，只記得「請鄰兵以火力掩護我」或是「左欺敵、右欺敵、反覆欺敵」這些過時令人莞爾。

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