胡，怎麼說》正告被迷的昏民:暴龍（中共）不是吃素的！

古有昏君，今有昏民！當昏君、昏民相信錯的人、相信假的消息，做出了錯誤的選擇，都可能會禍國殃民害後代。

兵役恢復1年役期的論戰中，有些昏昏的人民，竟然傻傻的相信投降派的論調，說是台灣恢復1年役期，將會刺激中共、挑釁中共、招惹中共憤怒、引來武力犯台、破壞兩岸和平穩定...，以上論調要反過來看，他們的主張就是:台灣不建軍、不採購建制先進武器、不抗中保台、不和美日等各國合作、不挑戰一個中國、不扺抗中國打壓、不開拓國際空間...，一黨專政統治中國的中共政權，就不會侵略併吞台灣。

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中國近年快速崛起、對外擴張、侵略性愈來愈強，已膨脹成一頭凶猛貪婪的暴龍。以上的論調就好比，你一切都順著那頭暴龍的意旨，凡是要拿武器扺抗暴龍吞吃、跑的快讓暴龍追不到、爬的高讓暴龍吃不到、身上長出尖刺讓暴龍咬不下去、設讓暴龍不易侵入的屏障...，全部都放棄不要做，那麼，暴龍就不會吃你，暴龍就是吃素的！

台灣向中共示弱、任宰割，就可換來和平穩定的謬論爛言，根本就是中共對台認知戰，透過其在台灣的協力政黨、政客、媒體、網紅嘴等放出來，目的就是要弱化台灣、瓦解台灣的抗中意志，有如暴龍還會放迷藥及毒素，讓獵物癱軟無力，只能任其宰割!

在此要嚴肅正告那些傻傻相信的昏民，暴龍當然不是吃素的！它不斷欺騙國際社會、不斷告訴自己、也偶或坦白的告訴你，你就是「它」的一部分，它製造一切理由，用盡一切一切手段，為的就是要吃掉你!

有人會問:你做了很多扺抗被吞吃的建軍備戰等項目，能100%保證那頭暴龍就不敢吞吃你、100%保障自身安全嗎?的確沒有100%的保證，但是，你什麼都不做，只能任暴龍宰割，那頭貪吃的暴龍，怎會放過又肥美又力弱又不扺抗的美味台灣肉?

暴龍本來就不是吃素的!你放棄建軍備戰，這下子它輕易的就把美味台灣肉連皮帶骨大口吞下肚，可憐醉生夢死的昏民們，被吞進暴龍肚裡消化掉，化為糞尿排出丟棄，都還不自知呢!

台灣當然不願被暴龍中國當獵物，但並不能操之在我，真的身不由己!其實，暴龍與獵物之間在野外大自然的關係可能有3:

1，暴龍看到獵物防衛很強、準備充分，自己知難而退，不敢下嘴吞吃。

2，獵物防衛力雖不足以讓暴龍放棄吞吃，但暴龍如硬吞硬吃，可能自身也受重傷，因而一試不成就放棄，或半途收手。

3，暴龍雖暴力厲害，但如因貪吃扺抗力很強的獵物而受重傷，可能反而會被世界上別的猛獸吃掉。因此暴龍下手前必須對獵物的扺抗防衛力充分評估。

4，大自然裡，暴龍等猛獸獵食的獵物，都是找老殘病弱幼下手。正可印證，那些反兵役恢復1年的、反軍備預算的、反對採購先進自衛武器的、疑美反日的...，目的就是要把台灣搞的老殘病弱幼，好方便中共吞吃...。

再正告傻傻被迷而相信投降派論調的昏民們，現在你還相信他們講類似「暴龍是吃素的!」那種鬼話嗎?

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