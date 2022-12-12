胡，怎麼說》笨蛋，中國防疫失敗，問題在專制獨裁！

中國防疫措施世界上最嚴苛，中國人民遭受到嚴苛防疫之苦難最大、犧牲的時間最久，中國經濟受到防疫封控的損失世界上最大，中國花費在防疫的經費在世界上也可能最鉅大....，但是，中國的防疫有這麼多的嚴苛、苦難、損失、犧牲、經費、歷時...等等「世界第一」，但「防疫失敗世界第一」的黑色金盃，看來最後非中國莫屬！

大疫起於武漢，病毒源發中國！中國當局本可掌握機先，雖未能未雨稠謀，至少亡羊可先補牢，但三年下來，中國卻防疫世界上最失敗，損失的人命及經濟都將最大，為什麼？

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笨蛋，問題就在專制獨裁！中國防疫所以失敗，甚至面臨崩潰，不是其他枝枝節節的技術問題可以解釋的，防疫失敗到崩潰，問題出在防疫政策錯誤，而防疫政策錯誤卻一錯、再錯、三錯、四錯、五錯、百錯、千錯...，問題就是一黨專政、一人獨裁了。在專制獨裁之下，貪汙腐敗很可惡，但是錯誤的政策，真的比貪汙更可怕、更腐敗！

就以中國古代的傳說做比喻，習近平得意的清零封控就如「鯀」的治水，用圍堵方式，注定失敗；共存論才是「大禹」治水，如和水共存，把病毒致病曲線壓低。「鯀」因錯誤治水政策，害慘人民，下台、被流放、甚至傳說被堯帝治罪斬殺；習近平本身就是紅色皇帝，紅朝皇帝+紅朝政權犯了天大的防疫錯誤政策，中國人民又奈他何?

在此只舉兩個人的遭遇當例子，一個是李文亮、一個是張文宏。

還記得李文亮嗎？他被視為是第一個發出「病毒警告」的「吹哨者」，在中國武漢當醫師的他，2019年12月30日在微信上和醫師同仁討論時，提出有類似SARS病毒在傳播的示警，那時全球都不知是什麼病毒，後來才知是會引發COVID-19（武漢肺炎） 的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）。

但在中共專政之下，遇到問題不是先封控病毒，而是先嚴密封控消息，欺上壓下瞞上下，更是專制官僚的日常李文亮的遭遇就是馬上被封口、訓誡，他大約在2020年1月10左右出現感染症狀，1月31日確診，2月6日病逝，他才34歲。中共武漢及湖北省當局第一個動作，就是優先封口李文亮、優先封鎖消息，大約兩週後才到達中共中央，又過了一週後才到決策的習辦，決定1月23日起武漢封城，但因春節假期在即，加上逃疫，武漢當地中共官員透露，已有500萬人已離開武漢。病毒已無可避免的流傳到全中國、全世界都無法倖免於病毒災禍。

當時，習近平一聲令下，中國不止武漢、湖北，大半個中國都在封控防疫之下。當時，人類對這種新病毒不了解，不知其基因結構、不知其傳播力、沒有疫苗、沒有可用的有效抗病毒藥物...，封控是當時不得已、但能有效阻絕病毒的方法，愈嚴格封控、封更緊、更有效，這讓最會嚴打嚴封嚴控、數位獨裁建制已成的中共專制政權，吃到封控清零防疫有效的甜頭，所謂中國特色的防疫、中國模式、習近平英明模式....就大外宣、大內宣，內外都大吹大擂起來。

但是，甜頭卻是苦頭的開端、中國人民大難的起始，中共從習近平以下都相信動態清零、靜默管理、優化封控是世界第一的中國式防疫，還嘲笑美、英、澳、日等國的防疫比不上中國。

大約在去年初，疫苗發展有成，美英德等國發展的多種疫苗取得各國EUA開始供應大量施打，科學家對疫病及病毒基因變異及致病機轉的知識也趕上進度，於是各國紛紛開始思考逐漸解封、採取「與病毒共存」的防疫對策，有的國家解封較快較急，承受確診病例大增、死亡人數升高的壓力較大，台灣及亞洲鄰國日、韓、星等都是邊走邊大顧右看邊放寬管制的方式，目前看來都度過最艱難的一段了。

中國則繼續堅持有中國特色的封控防疫模式，這裡就提到上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏了，他是中國的感染科知名專家，他從2021年3月起陸續發表專業意見，試著提出解釋人類須與病毒共存，6月、7月更直接提出病毒不會消失、「世界要與病毒共存」，被視為挑戰中共最高當局的「清零」政策。中共衛生部長高強在喉舌人民日報發表文章批判「與病毒共存論」不可行、不負責，自以為防疫朕英明的習近平更不滿的批判，防控過程中，有些官員的「思想是否正變的鬆懈麻痺」。

在一黨專政、一人獨裁的中國，共存論竟敢和習「清零宗」對幹，乖乖不得了，大批無腦小粉紅、老赤紅等湧上，一個調子齊批張文宏、狠批共存論，大罵張如病毒、比病毒更惡質，還人身攻擊去檢舉他的博士論抄襲，連他科普演講說的小孩早飯不要吃粥、要吃蛋吃牛奶，都被大罵崇洋媚外...。

習大大出嘴了，張文宏當然被迫閉嘴靠邊站，但這樣一來，中共英明偉大但一錯再錯千百錯的清零宗政策，就這樣又搞掉了一年半的時光，直到人民被沒人性的管控壓迫到忍無可忍、封禁的苦難已不堪負荷，爆發白紙抗議運動，隱然欲升高為白紙革命，中共當局才不得不逐步解封。

由於封控太久、中國自家疫苗效力不佳，解封的病毒暴力大反彈，殺傷力是相當大的，確診人數必定爆增，醫療衛生需求也爆增，輕症的門診醫師及藥品需求（像止痛藥、退燒藥、止咳克痰藥等）、收治重症的醫院病床數...，在中共封控太緊太久又突然無序解封之下，預估「醫療資源擠兌」事件必定爆發。

中共封控不了病毒、卻可能可封控消息，封控不了染疫人數、卻可能造假數字，在中國的大城、鄉間，多少紅色角落的人民，將在專制政權錯誤的政策下被犧牲?

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