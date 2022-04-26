胡，怎麼說》亂放疫爆危言者，沒有人是卡桑德拉公主！

武漢肺炎（COVID-19）疫情大爆發，大家都在談要與病毒「共存」，但是，千萬別忘了，現在與病毒就是在「戰爭」ing狀態，我們和病毒是在戰爭下求共存，絕對不能坐待和平共存！

疫情爆炸性預言最近又滿天飛，像柯文哲就放出預言，台灣將有400萬人確診染疫、16萬人重症需住院治療，死亡人數先是說1.7萬到7萬人、後來則稱估計4萬人死亡。像這種聳動的危言，除了再次顯示他的烏鴉嘴、一路亂唱衰之外，沒有任何正面意義。

請繼續往下閱讀...

最可議的是，去年六、七月到九月，他就一路預言台灣疫情會如何慘，大家都不相信，他擺出的樣子，竟然就像自己如同特洛伊的卡桑德拉公主，預言必中、但無人相信，但是，你不是、他不是、藍白軍他們全都都不是卡桑德拉公主，他們預言不管屢屢都失準，仍然用預言唱衰台灣，只為趁機製造危機感來添亂、亂防疫而已。

這次他又來了，「萬一」真被他說中了，台灣真的大亂、疫情慘重到不忍言，但是，難道他的總統夢的政治形勢，就會因此一片大好嗎?絕不可能!

因應疫情快速變動，中央疫情指揮中心昨晚宣布，居家隔離放寬管制，新方案調整為「3+4」（3天居家隔離、4天快篩陰性可出門）。確診病例都連日破千、居全國最高的新北市長侯友宜、台北市長柯文哲則都主張再加碼放寬，侯主張居家隔離轉型為「居家照護」，柯主張「以篩代隔」。

柯、侯的主張就是放棄居家隔離（針對曾和確診者接觸者的措施），侯所提的轉為居家照護（針對確診染疫的輕症者及無症狀者），就是確診者才列入管制，曾和確診者接觸但並未被驗出確診者則不管制。柯的「以篩代隔」也差不多，篩檢出陽性的確診者才管制，沒篩出陽性的就可放牛吃草啦。

中央疫情中心指揮官陳時中綜合專家會議的結論指出，依目前疫情發展，侯、柯的主張放的太快，恐會加速擴大疫情，所以目前未採行。侯、柯的反應看來都不滿而有倖倖然之色。

目前全國居家隔離的約9萬人，近7成在雙北兩市，而確診者居家照護及中重症者就醫的病患，也是近7成集中在雙北，的確對雙北市政府的醫療及防疫人力及資源造成很大壓力，他們急著提出放寬居隔管制，減輕所轄境內的防疫壓力，以集中資源因應未來疫情更爆之需，可以理解，而且在，不久的未來，也許指揮中心非採取他們所提的措施不可（指揮中心的備案本就有此選項）。

不過，此時如採取柯侯放棄居家隔離、以篩代隔，馬上面臨的問題就是，未隔離而漏網的病毒，流竄的機會大增，而雙北疫情最重，是否因此病毒擴散漫全台?柯侯對此則並未有答案!

如果疫情從雙北加速擴散範圍更大更快，可能不但立馬就每日破萬人確診、破5萬、7萬人也恐是指顧間事，由於疫情爆發式擴大，對醫療防疫體系的衝壓，恐怕不是雙北、也不是台灣目前所能承受的，柯、侯都是志在總統的人，在提出免居隔的方案現在就實施之時，可曾一絲絲想過全台灣的可能遭遇的情況嗎?

對抗滲透力、傳播力超強的Omicron變種病毒，它不會等你佈好陣才進攻，防疫本來就是要且戰且走、與時俱進才行，和病毒共存，更要能以變應變、靈活彈性調整，在最適當的時機做最適當的防疫措施，才能以最小成本（死亡及重症比例及實際人數）得到最大防疫效果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法