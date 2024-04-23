自由開講》老師，我真的很害怕！

◎呂淑慧

台中大里某私立幼稚園發生教保員手持剪刀，疑似威脅恐嚇幼兒一事。新聞播出之後，相信許多父母及關心小孩的大人都十分震驚及憤怒。

從報導得知，這位老師生氣時還會用膠帶貼小孩的嘴及手､腳，拿剪刀威脅要把小孩的嘴巴及眼睛剪掉…，讓小孩感到很可怕。多位小孩均曾向爸媽表示不敢上學，估計受害的小孩有近20人。教育局官員也親口證實，該園所負責人在2023年經營的另一所幼兒園也曾發生虐童事件，後來自請廢除設立許可，沒想到再次爆發兒虐事件。

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台中大里一所幼兒園，傳出有老師拿利剪疑似恐嚇女童事件。（報社合成／資料照、江和樹議員提供）

目前教育局已展開調查，並表示若查證屬實，教保員與機構可各裁罰6千至60萬元，老師最重將終身不得於教保機構服務，幼兒園則可要求減招、停招、停辦或廢止設立許可。

看到這起幼兒園的暴力事件，大腳小腳親子共學也邀請大家從幾個面相來思考：

一､知情不報是共犯結構

這位老師不當對待學生，看起來是常態而非特例，園方及其他老師不可能不知情。以本案的揭露方式，足以合理懷疑這些不當行為平時是被縱容及包庇。守護兒童的權益，使其身心不受侵害，理應是幼教人員的首要之務。假如知情而不處理，不當對待兒童的情事非但不會停止，甚至會因爲知情人的漠視而形成暴力的溫床，襲捲向更多的兒童，所有知情的大人，便形同結構中的共犯，促使暴力文化持續強加在兒童上，這是大人們無法迴避的責任。

二､教育是公領域的事務

在報導中，看到之前也曾有幼兒被該師體罰，後來家長與園方達成和解。我們會猜想，選擇和解可能是因為園所道歉，並請求家長再給老師機會。家長可能因為心軟，或礙於有限的時間心力，只求針對自家小孩的不當情事盡快排除，便也答應了。

但我們想邀請大家思考，「私下和解」是促成學校負責任的處理不當管教的老師，有機會帶入資源協助老師調整？或者「私下和解」反而掩蓋了老師的不當管教，使得他得以持續對其他小孩施暴，造成更多小孩受害？我們認為家長需要審慎思考及評估。

許多校園的不當管教事件，家長發現早有前例，原來自己的孩子不是第一位受害者。追究之下才知道前面的息事寧人，反而延宕了對老師的處理及協助，甚至也有老師因為不知如何正面管教小孩，採取的暴力越來越激烈而終於釀成大錯。

倘若在第一時間能積極處理及協助，小孩的受害才不會擴大，同時對於老師才是真正的助益。誰都不希望自己小孩被不當對待，但萬一發生時，邀請家長從公領域的角度來思考如何應對及處理。「大事化小，小事化無」可能滋養未來更大的暴力。

三､暴力不是愛！管教不使用暴力，呵護小孩的「有權感」

這位老師不僅對小孩施展暴力，還警告小孩不可以告訴父母。我們不確定有多少小孩，聽從了老師的話而不敢發聲求助。過去多起校園中老師性侵學生的案例顯示，性侵小孩的老師通常對小孩恩威並施，並會在犯行當天，在聯絡簿寫小孩的壞話，使得小孩因為害怕被父母責罵而更不敢表露受害情事。

我們看到大里這家幼兒園的老師，同時讓小孩坐在腿上，卻又手持剪刀指向小孩，而小孩頻頻後傾的畫面，升起不寒而慄之感。既是照顧者，又是施暴者，小孩心中勢必感到矛盾混亂。

我們邀請父母一起來思考，在日常對待中如果大人運用打罵或權力壓制小孩，要求小孩「聽大人的話」或「聽老師的話」，對小孩的思考及判斷是助益還是壓抑？ 一旦小孩真的很聽話，當遭遇到權力或拳頭比他大的壓迫者時，小孩會如何反應？是相信無論如何，自己的身體都不應該被任意侵犯，還是忽視自己的感覺及權力，甚至認為這種壓迫行為是對的，而壓迫者是為自己好？

我們邀請父母鬆綁「小孩要聽話」的期待，從練習不打不罵開始，平等尊重小孩。幫助孩子區分「暴力」不是「愛」，並看穿「都是為你好」的假象，讓小孩知道自己有權表達意見與想法，肯認自己的感受，這樣的「有權感」也會是保護小孩的重要防線。

四､落實幼教環境中的兒童人權

幼兒園的不當管教頻傳，大里的事件並非單一事件，去年在新竹，也有幼兒園同樣傳出老師持剪刀威脅小孩的情事。這是情節重大爆發出來的事件，但對小孩的辱罵､粗暴對待､限制其身體及行動…等，其實在幼兒園中並不罕見。

然而幼兒也是人，也有他們的想法與感受，同時享有與成人相同的權利。你不會對其他大人做的事，就不該對小孩做。我們認為「兒童人權」的觀念與實踐，在普遍的幼教環境中是普遍缺乏的。我們認為教育當局需要挹注更多資源，去推展及協助幼教系統中「兒童權利」的觀念與實踐。不僅是保障幼兒的基本人權，也是在依附關係的早期發展階段，支持幼兒發展出安全依附，有健康的身心。父母將小孩送托，方能真正感到安心及被支持。

今年是台灣將聯合國「兒童權利公約」國內法化的第十年。「兒童有免遭一切形式暴力侵害的權利」為其最核心精神，這也是所有成人責無旁貸的任務。我們還在這條路上顛簸前進，每一次當社會發生侵害小孩的暴力事件，我們不只感到遺憾及憤怒，同時也邀請所有大人一起為守護兒童的人權，再多前進一哩路。

（大腳小腳親子共學團領隊）

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