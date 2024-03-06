自由開講》謊言、失能下的台北市特殊教育

◎特教生家長

身為特教生的家長，且尚在為家中特教生權益提起再申訴，原不欲對台北市高中特教生毆打老師一事多做評論，然看到教師投書抱怨「我國目前國中小學常態編班及分組學習準則中，完全未提到特殊需求學生的編班原則」，當示校方宣稱「校方也請家長不要規避家庭教育的責任，學校也會盡力提供協助」。驚覺提供個人親身經驗以正視聽。

首先教師認為「我國目前國中小學常態編班及分組學習準則中，完全未提到特殊需求學生的編班原則」實大錯特錯，教育部訂定之「國民小學及國民中學常態編班及分組學習準則」，第二條「除特殊教育法、藝術教育法或其他法律另有規定外，依本準則之規定。」，即明訂特教生排除適用常態編班，「高級中等以下學校身心障礙學生就讀普通班調整班級人數或提供人力資源及協助辦法」 第五條「身心障礙學生就讀之普通班，其班級安排應由學校召開特殊教育推行委員會決議，依學生個別學習適應需求及校內資源狀況，選擇適當教師擔任班級導師，並以適性原則均衡編入各班，不受常態編班相關規定之限制。」、第三條「二、身心障礙學生有生活自理或情緒行為問題者，依其需求程度提供教師助理員或特教學生助理人員，以支持教師班級經營。」、「七、提供親師溝通及合作所需之協助與諮詢。」法規明白陳述特教生的編班原則。教師不知法規，可能肇因於服務學校未實施前述法規程序。

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校方違法實非狂言，台北市教育局即知所轄新X國小違反「國民小學及國民中學常態編班及分組學習準則」、「高級中等以下學校身心障礙學生就讀普通班調整班級人數或提供人力資源及協助辦法」卻未要求新X國小更正，新X國小表示該校程序、法規違失但這問題是校方與教育局的事情。教育局、新X國小明知已以違法程序進行特教生編班，但卻不願更正程序，讓受違法程序影響的學生持續遭受不法侵犯。除編班違法，特教生資料並未及時提供給特教生導師，此問題與此次高中特教生毆打老師之成因如出一轍。家長提供校方諸多特教生本身的管教意見新X國小無視家長建議，我行我素，等到出了問題，才表示提供助理員。新X國小無視這些問題實為校安問題，導師無力輔導管教，仍兀自堅持不適當教師擔任班級導師。新X國小的確做了很多，但卻是盡力提供不合適或不需要之協助。家長需要的是新X國小更正違法編班之錯誤，依法「選擇適當教師擔任班級導師」。

此次高中特教生毆打老師事發第一時間，台北市教育局回應，「學校將依據身心障礙學生正向行為支持三級預防計畫給予該生最大個別化正向支持，減少該生行為問題」、該所高中校長今日接受電訪表示，「這名學生是有暴力傾向的情緒障礙特教生，過去曾在課堂失控過，但都沒有這次這麼嚴重，事發當下就聯繫家長將學生帶回家裡冷靜。校長說，遭攻擊的科任老師並沒有惡意」，完全不提校方疏失。在當事老師臉書貼文，質疑校方刻意保密、「保密比職員安全更加重要」後，教育局副局長陳素慧表示「需將相關交接狀況說明清楚，避免類似情形再度發生。」後，校方認了有疏失「沒交接代課老師有特教生」。可知此事件違校方應注意而未注意，且在事件發生後又試圖掩蓋校方違失。這些說謊、遮掩現象實為校園日常，而且教育局與校方實為共犯。

在當事老師臉書貼文，質疑校方刻意保密、「保密比職員安全更加重要」後，教育局副局長陳素慧表示「需將相關交接狀況說明清楚，避免類似情形再度發生。」後，校方認了有疏失「沒交接代課老師有特教生」。（資料照）

校方表示「校方也願意提供溝通平台安排學生和家長正式向老師道歉，至於老師提告的部分也尊重老師個人權益。」但校方是否應「沒交接代課老師有特教生」向老師道歉?老師提告除應向特教生為之，在校方有「應注意而未注意」的情況下，應將校方列為共同被告。

本人雖為特教生家長，對此意外並不認為當事特教生無責，也認為老師不應遭受攻擊。然而更期待社會大眾了解許多特教生相關的問題來自校園行政不法、教育局失能。我們不可能解決所有特教生的問題，但解決教育局與校方的謊言、失能、違法，可大幅度化解特教生的校園問題。

（教師）

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