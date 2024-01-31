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自由開講》向生命鬥士致敬，也談網紅的社會責任

2024/01/31 10:36

◎邱志偉

近日民進黨不分區立委候選人陳俊翰律師，因為遭到中國媒體人在網路娛樂節目上訕笑，而成為各界矚目的焦點。陳律師是一位對生命充滿熱情，並且是當代青年勵志向上的典範，政黨提名他擔任立委，本身就是一件好事，卻遭歪曲與誤解令人遺憾。更讓人難過的是，我們希望生活在自由民主社會成長的現代公民，應該具備更多謙卑與人文關懷的底蘊，萬不可沉迷於錯誤的掌聲，而忘記高聲量、高知名度背後應負的社會責任。

圖為民進黨不分區立委候選人陳俊翰律師。（資料照）

陳俊翰律師的生命經驗，我想不只是學業上表現優異，更重要是他的樂觀與進取，相當值得我們學習。他多次面對身體上的不便，沒有擊倒自己的求生意志，更能克服許多困難到外國求學，這放到全球視野來看，都是令人推崇的典範。放到民進黨不分區立委名單中，也是代表民進黨對其努力向上的肯定，這並非有些網紅所稱的消費，以陳俊翰的排序，算是安全名單的邊緣，不能說是完全沒有機會擔任立委。前面排序的部分委員，有些基於政治運作實務考量，也有些是站在議題取向的考量，但陳律師放入不分區，同樣都是不分區立委名單，皆代表民進黨肯認的價值。

另一方面，民進黨對於身心障礙與社福議題相關的倡議者，長年都有在不分區立委安全名單中。包含：台灣社會福利總盟理事長陳節如、擔任中華民國老人福利推動聯盟秘書長19年的吳玉琴、靖娟基金會執行長林月琴等，從2008年以來民進黨對社福與身障議題的重視沒有間斷。所以，這次在林月琴執行長放入不分區安全名單外，同時也放入陳俊翰律師在安全名單附近，是民進黨對社福與身障議題重視的方式，有心者不必再刻意製造話題。

我也必須說明，不分區立委除了是各領域的代表外，代表黨在國會進行政治攻防也是很重要的一個面向。所以有些名額同樣必須讓成熟、資深的政治工作者擔任，這也是考量整體民進黨的國會生態，與立委選情後必須做出的妥協，這才是讓不分區立委能夠表現多元價值。

最後，我也想談談現在時下的網紅文化。當前已經是一個高度使用社群媒體的時代，不管是自媒體的經營者或網紅，都在社會上享有極高的聲量與話語權，務必要反思相關的倫理與規範。像是抖音的演算法以及推播內容，在世界各國都已經造成不同程度的危害，我們一定要建立出一個倫理的紅線，不能為了流量而走偏鋒，造成社會錯誤的示範外，更擔心建立起不良的社會文化，長久下來甚至可能形塑霸凌的溫床，最後受害的將是所有的社會大眾。

（立法委員）

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