自由開講》言語霸凌比肢體暴力更可惡

◎劉韋廷

日前某私校爆發言語霸凌事件，正值期末考的校園，暑假前夕，網路瘋傳影片，鬧得滿城風雨，當事人透過手機錄影來捍衛自身權益，以及鄉民的正義，才揭開言語霸凌的的一面。然而這並非是單一個案，不少人在成長過程，對言語霸凌並不陌生，認為姑息或容忍，可以換來風平浪靜，卻是無形中縱容加害者，以致這類事件層出不窮。這次受害者挺身而出，堪稱正確的舉動。

儘管國內在2004年制訂「性別平等教育法」，是為了回應當初在2000年不幸身故的玫瑰少年葉永鋕，激起社會大眾關注兩性不只要平權，更要尊重多元性別，包含性傾向、性別認同、性別氣質等權利保護。可惜「言者諄諄，聽者藐藐」，台灣離真正的性平教育還有一大段路要走。

仔細回顧，十五年後的台灣社會，對於性平教育有深一層的體悟嗎？從大學校園的環境來論，一般老師在教學現場經常忽略性平的重要性，除非討論新聞事件或從社會學角度探討性別天生或性向等議題，否則如同政治議題一般，教學者往往自我設限，鮮少教導學子平等看待多元性別，理解言語霸凌所造成的巨大傷害。尤其受害者，外在的傷可能會復原，但內在遭受的創傷，卻不一定能撫平，陰影會伴隨很長的時間，甚至影響人格發展，不可不慎。

仔細回顧，十五年後的台灣社會，對於性平教育有深一層的體悟嗎？（圖片來源：https://pixabay.com）

筆者曾在某所高中擔任面試委員，看過一位氣質陰柔的男同學受到班上其他人的言語霸凌，發憤要考上大學來完成夢想，讓欺壓者刮目相看。筆者贊同這類「化悲憤為力量」的正面態度，可是筆者想問，難道在大學就不會遭到歧視嗎？這則言語霸凌新聞，正好反映學術自主的高等校園，性平教育的匱乏。

大學教育是陶冶獨立思考、知識養成的公民所在，是踏入社會的預備階段，亦是人生菁華時期。如何學習尊重別人與自己不同，探索生命的價值，勇於爭取權益，努力成為一個更好的人，是大學教育的責任所在。因此，每個人都必須為個人言行負責任，無論在現實生活或虛擬網路世界，說出來的話如同覆水難收，一言既出，駟馬難追。透過性平教育的落實，關心身旁受欺壓的人，勇敢站出來，避免遺憾再度發生。

（大學講師）

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