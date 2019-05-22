自由開講》一直惡意曲解與阻礙性平教育的，正是這群賊喊捉賊的反性平人士！

◎張明旭

《司法院釋字第748號解釋施行法》三讀通過後，隔天網路上立刻出現一篇名為〈反同婚心理師心聲： 相反的意見被道德綁架？〉的投書，作者自稱是「心理師」卻不願寫出真名，而整篇文章貌似從專業出發但卻處處違反心理專業，並利用各種謊言扭曲性平教育的現況、試圖以此攻擊同性婚姻！

1. 作者一開頭就表明自己是一位對同性婚姻不支持「助人工作者與教育者」；然而，對於意見可能跟其相左的人，其說法居然是「請先暫緩你要攻擊我的言論」，試問，一位助人及教育專業者會這樣「預設」跟自己想法相左的人就是要來「攻擊」自己？連最基本的「摒棄自身偏見」、「積極尊重」都做不到，其專業到底何在？

2. 這位自稱「心理師」的作者寫到：「心理師的專業訓練裡非常重視在治療關係中對個案主觀感受的尊重與包容」，然而，通篇文章中根本看不出他對同志與不符合性別刻板框架的族群有任何一絲的同理、包容與尊重，甚至作者還反過來污衊支持所有支持平權的人們，聲稱「持相反的意見就代表你『無同理心』、『沒有愛與包容』，更因此而遭受言語攻擊的可能」，但這完全是誤導！

事實是，在整個同性婚姻的討論過程中，支持平權方一直都努力開放討論，希望讓每個人能充分思考與認識正確資訊，接納不同面向與身份的立場表達，就像有立委在表決前表明：自己是反同、但同時也尊重憲法，大家都表示支持與理解。所有關注同性婚姻、當天觀看直撥和身在青島東路的人都知道這「實情」，所以我們相當質疑，如果一位自稱助人及教育專業者只會一味單方角度思考、完全不同理其他角色與立場，甚至連最基礎的「正確資訊釐清都不會」、連同理尊重都搞錯，那麼他真的具有任何專業可言嗎？

3. 文章中作者試圖「代言」許多心理師，但這「代言」完全沒有事實根據。真正的事實是，許多「具有專業的真正心理師與相關團體」早已多次真實具名支持完整的同性婚姻與性平教育（ http://bit.ly/2MaJMFR , http://bit.ly/30wiooJ , http://bit.ly/2X1pTlz , http://bit.ly/2JQb953, http://bit.ly/2JSVKBa , http://bit.ly/2LUb2rH ），並一再強調，正是因為基於專業與良知，所以更要挺身而出支持同性婚姻與性平教育的落實！

4. 作者聲稱「立了專法可能反而因為兩方對立更加深原本不接納的感受，如此更沒有了解彼此的機會」，然而，他故意不提的是，在專法討論的過程中，政府、支持平權者、以及各方專家學者，到底提出了多少相關解釋，進行了多少溝通。而且，對於那些作者所謂「原本就無法接受、不會因為立了專法而改變原本的觀點的人們」，他們拒絕溝通、到處散播恐懼及不實謠言，試圖誤導民眾的行徑，作者也隻字不提。試問，這種扭曲事實、為特地立場的發言的做法，其助人及教育專業到底何在？

5. 作者以「詢問國小6年級的學生在學校是否曾經聽過同性戀的相關教育內容？學生一臉錯愕回答『沒有』」來聲稱「性別教育立下完善的根基」、在這情況下通過專法將可能導致對同性戀者及其婚姻關係與子女的歧視或誤解加深。作者的聲稱不僅『完全不是事實』，更充滿賊喊做賊的惡意！

試問，到底是誰一直在惡意曲解與阻礙性平教育？到底是誰一直打壓攻擊教師，不讓老師在校園內談到同志？到底是誰違背《性別平等教育法》、對出版社以及教師施壓，要求他們刪除所有同志相關內容，迫使教科書沒辦法提到同志家庭？到底是誰提出了公投第11案，惡意扭曲同志教育的相關內容，製造大量不實謠言，藉此破壞校園安全、傷害校園平等？做出這些的正是如作者這類的反性平人士！

（作者提供）

而在《司法院釋字第748號解釋施行法》通過後，為了讓學生正確認識同志、同性婚姻以及同志家庭，學校當然要落實「認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向」教育，這才是真實教育現場在做的事，才是具有教育專業、真正為了學生著想所應做之事！然而，這個正確且必行之事，卻遭到這些反性平人士高度抹黑阻礙，且做出如此惡質行徑的人現在居然還拿「自己造成的惡果」反過來阻礙性別平等及同性婚姻，這已不只是荒謬，而是充滿惡意的謊言及傷害！

社會上的無知、誤解、歧視，台灣的撕裂與對立，正是反性平人士透過大量的不實謠言所導致的，就如同這篇文章一樣。作者這類散播不實謠言的惡劣做法，正是台灣邁向和解路上的最大阻礙！在此，我們嚴正譴責！並希望這群反性平人士，別再賊喊抓賊，別再把自己帶有偏見的黑手伸入校園、傷害孩子們的友善未來！

（性別平等教育大平台 專案經理）

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