自由開講》同婚748施行法；到底誰在騙人民？

◎黃定華

《司法院釋字第748號解釋施行法》終於在昨天5/17在立法院三讀通過，代表著各位同性伴侶可以在5月24日到戶政機關登記結婚。這法案讓世界看得到台灣在人權方面的進步，也看得到執政黨和總統對人民的承諾，蔡英文總統在參選的時候已經表明贊成同性婚姻，到了現在終於兌換了這個承諾！

蔡英文總統：「台灣是一個進步的國家，我們透過法律保障了每個人的愛都是平等的。」（翻攝蔡英文臉書）

婚姻平權對這一屆的執政黨來說是一個進退兩難的議題，很大的原因就是有一班反對黨、反同宗教團體一直扭曲公投結果、欺騙人民，還記得去年公投第10、12案的是甚麼嗎？

●第10案「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合?」

●第12案「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」

正是因為尊重公投結果，這一次行政院提出的草案名稱取《司法院釋字第748號解釋施行法》， 這草案就是一部專法，而且專法的名稱也沒有婚姻兩個字。民法對婚姻的定義並沒有改變沒有被修改，也附合大法官748解釋。

可是，大部份藍營人士、反同團體為達到其政治目的和利益，故意曲解國家法律位階、混淆視聽，提出公投大於憲法的言論，作為立法委員不可能不知憲法就是國家最高的法律，任何決定與法律都不能牴觸憲法，因為憲法其中主要的目的就是確認和保障公民基本權利。

大部份藍營人士、反同團體為達到其政治目的和利益，故意曲解國家法律位階、混淆視聽，提出公投大於憲法的言論，作為立法委員不可能不知憲法就是國家最高的法律。只要2020票投國民黨？國民黨立委賴士葆更揚言：就算現在平權法案成功通過，2020年只要選民票投國民黨，「我們全部改回來」！（資料照）

在此，恭喜各位同性伴侶能得到人權中婚姻自由的保障。也要感謝總統與執政黨在這困難的局面能扛起責任，執政黨在四年的政績絕對不會比藍色親中黨派的少，在困難當中還願意負起責任的政黨，我相信是大家值得考慮的。

最後，呼籲反同人士遵守憲法對人民擁有婚姻自由的保障定義，不要再欺騙我們的人民、不要再扭曲事實、不要再傷害我們國家的法制、不要再剝奪每一個人應有的權利。請放下成見！請你們收手吧！

市議員苗博雅（18日）更在臉書上製圖解釋這次專法：請大家還蔡英文一個公道，這次政府推的同婚專法，完全沒有動到民法，也是遵守公投的結果另立了專法。同時又解決了大法官釋憲的問題。（翻攝市議員苗博雅臉書）

（朝陽科技大學社會工作系學生）

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