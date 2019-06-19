自由開講》「像個娘娘腔一樣活著啊？！」 世新大學性霸凌事件 讓台灣見證性平教育的落實不能再等！

◎張明旭



看到〈闖宿舍狂嗆「娘娘腔」男大生69秒霸凌影片網瘋傳〉這則報導、原來的發文及影片，真的讓人既心疼又憤怒，心疼的是，為什麼直到現在，台灣仍有人們會遭受這種惡質的性騷擾、性霸凌，去廁所被惡意關燈，在自己寢室內被外人這樣歧視、侮辱、甚至暴力霸凌，連人生都被質疑，甚至現在連去上廁所都無奈地必須繞去別的樓層，而這充滿惡意的一切，居然只是因為他的性別氣質不符合性別刻板印象！？這真的是我們想要的校園嗎？

世新大學一名男學生，深夜闖入另一名男學生的宿舍房間內，不斷以歧視字眼攻擊對方，不僅嗆聲「像個娘娘腔一樣活著啊」，還試圖攻擊對方下體。（圖擷取自臉書）



而讓人感到憤怒的是，《性別平等教育法》到今年已經推動十五年，但這類針對性別的惡意貶低，仍如此活生生、惡狠狠地在我們面前發生，如此「沾沾自喜」地肆意傷害無辜的人們，可見我們離「落實」仍有相當遠的距離要走！而更荒謬的是，在如此艱困的情況下，居然還有孫繼正、安定力量、下一代幸福聯盟之類的惡質反同者，為了自己的利益持續抹黑造謠、阻礙性平教育，使得這類傷害愈來愈多，逼得教育局長潘文忠不得不站出來檢舉這類不實謠言，捍衛第一線專業教育工作者的努力與尊嚴，保護所有的師生免受其害！



世新大學宿舍的這起事件明顯構成《性別平等教育法》中的性騷擾以及性霸凌，並已明確危害到學生在校園內的安全！所以在得知本起事件後，我們已立刻致電世新大學「性騷擾與性侵害申訴窗口」，確認校方已經本案進行校安通報、並已進入性平事件的調查程序！

性平教育遭惡意假訊息抹黑，讓教育部長潘文忠也動怒，決定向警政署舉辦，要求警方依社會秩序維護法，追究散布謠言者的法律責任。（圖取自潘文忠臉書）



影片中這位黑衣同學後續有發表致歉聲明，解釋說這件事起因是「自己先被誤解」，而本案相關狀況校方及警方都已開始進行調查，但不論事實真相為何，我們仍是要在此強調，即便這位同學所說屬實，任何「誤解」、「溝通」、「不喜歡」都不該使用這類針對性別的歧視、暴力與霸凌！



對於這類歧視事件，相信大家都很氣憤，但希望大家在生氣，不要再針對現場當事人們的外貌、聲音、性別氣質等進行漫罵和羞辱，因為如果我們都不喜歡這樣的性別歧視或暴力，那麼我們就該避免成為做出這類行徑的人！同時，也希望大家盡量避免肉搜，不論是針對當事人們、或是當事人們的親朋好友，以免造成更多的傷害！



本案後續狀況我們會持續追蹤，希望大家共同關注，讓我們一起努力推動完整性平教育的落實，讓孩子不再活在性侵害、性騷擾、性霸凌的恐懼與傷害中，也讓性別平等之友善校園不再只是口號，而是未來台灣的每一所學校！



最後特別補充說明，關於肖像權的部分，影片中這位黑衣學生所說的「完全錯誤」，任何具有法律常識的人都知道，只要拍攝目的是為了蒐證與釐清事實真相，沒有任意惡意變更散佈或刻意貶抑對方，基本上都是合法的。



（政治工作者、智庫研究人員）

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